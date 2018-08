"Jopa lääketieteenalan ammattilaiset julkisesti kehittelevät erilaisia salaliittoteorioita" - psykiatripula vaivaa ja professori kaipaa muutosta asenteisiin

Psykiatripula on vaivannut Suomea jo pidempään ja vakansseja on täyttämättä ympäri Suomen. Potilaille se tarkoittaa viiveitä kohdassa jos toisessa.

– Psykiatripula näkyy viiveinä potilaiden hoidossa. Erilaiset lääkitysarvioinnit, hoidon suunnittelu ja sosiaalietuuksiin sekä lääkekorvauksiin liittyvät lausunnot voivat viivästyä. Myös akuuttihoidossa saattaa tulla viiveitä, psykiatrian professori Olli Kampman Tampereen yliopistosta sanoi perjantaina Yle Radio 1:n Ykkösaamun haastattelussa.

Kampman toteaa, että psykiatripula ei ainakaan paranna hoidon tasoa, vaikka tietenkin hoidon tarpeita priorisoidaan. Kampmanin mukaan psykiatriassa hoidon kokonaistarve ei sinällään ole kasvanut.

– Meillä on hoitojärjestelmässä parannettavaa eli millaisia asioita hoidetaan terveyskeskustasolla ja miten sinne annetaan psykiatrista tukea. Yksi psykiatripulaan liittyvä asia on se, ettei terveyskeskuksiin ole aina mahdollista saada psykiatrikonsultaatiota, jolloin potilaita voitaisiin hoitaa enemmän perustasolla psykiatrin tuella ja lähetteitä erikoissairaanhoitoon ei silloin tarvittaisi.

Eläkkeelle siirtyvien tilalle tarvitaan uusia

Kampman arvioi Yle Radio 1:n Ykkösaamussa, että pula psykiatreista johtuu useasta syystä. Esimerkiksi opetuksessa olisi kehitettävää.

– Opetettavat asiat ovat abstrakteja. Jos opetamme isolle ryhmälle, mikä on masennus tai mikä on psykoosi, se ei ihan parissa tunnissa onnistu. Meillä on isot kurssit tänä päivänä: lääketieteen opiskelijoita Tampereen yliopistoon tuli tänä syksynä 145, mikä tarkoittaa, että ryhmäkoko on 14–15.

Jos opetamme isolle ryhmälle, mikä on masennus tai mikä on psykoosi, se ei ihan parissa tunnissa onnistu. Olli Kampman, psykiatrian professori, Tampereen yliopisto

Laajempi kysymys ovat asenteet mielenterveysongelmia ja psykiatriaa kohtaan.

– Psyykelääkkeet ovat olleet käytössä 60 vuotta ja meillä on vahvat näytöt lääkehoidosta ja psykoterapiosta. Siitä huolimatta vielä tänäkin päivänä jopa lääketieteenalan ammattilaiset julkisesti kehittelevät erilaisia salaliittoteorioita esimerkiksi psykiatrisen diagnostiikan vääräoppisuudesta tai lääkkeiden tehottomuudesta. Tällainen kommentointi koituu viime kädessä potilaiden vahingoksi, Kampman katsoo.

Iso joukko psykiatrian erikoislääkäreitä on siirtymässä eläkkeelle 2020-luvun alussa eli uusia tarvittaisiin.

– Olemme täysin riippuvaisia niistä lääkäreistä, jotka ovat kiinnostuneita meidän alastamme. On tärkeää kehittää perusopetuksen ohella myös erikoislääkärikoulutusta ja siten tehdä alaa tunnetuksi.