Kuvat: Muumivillitys täytti sosiaalisen median vitsimukeilla: "Muumiomuki 3 200 euroa, jonoon järjesty!"

Kuinka paljon iloa voi olla yhdestä muumimukista? Paljon, kun on suomalaisista kyse.

Ensin suomalaiset jonottivat yötä myöten Muumin päivä -erikoismukia. Tove Janssonin syntymäpäivän kunniaksi valmistettu muki oli myynnissä vain torstaina, ja rajoitettu erä loppui käsistä.

Nyt mukia on myyty kalliilla hinnalla kirpputoreilla ja netissä. Tämä on saanut suomalaiset riehaantumaan ja vitsailemaan internetissä. Osa ihmisistä on alkanut taiteilla omia mukeja.

Tästä mukista puoli Suomea meni sekaisin. Petri Kivimäki /Yle

Hämeenkyrössä asuvaa Tapio Meroa koko villitys huvitti. Hän piirsi Muumin kuvan tavalliseen valkoiseen paperipahvimukiin ja laittoi myyntiin Tori.fi-palveluun.

– Ajatus lähti siitä, kun minua huvitti, millainen suksee tämä muumimuki on.

Mero pyytää uniikista mukista 3 000 euroa. Vielä ei ole tullut tarjouksia.

– Mutta olen saanut tekstiviestejä ja mukista on tykätty.

Vaikka Mero ei voikaan ymmärtää kohua, hänellä itsellään on myös kotona muumimukeja, kuten suurimmalla osalla suomalaisista.

– Kotoa löytyy ikävä kyllä joitakin vanhoja muumimukeja hän naurahtaa.

Taiteilijat liikkeellä

Tapio Mero ei ole ainoa tuore Muumi-taiteilija. Twitterissä löytyy useita yrittäjiä.

Muumimuki on kirvoittanut hervottomia taiteilijoita.



Designasin kans ny tämmösen ku tuntus olevan hyvä markkinatilanne iskee. Kahvimuki sarjasta ”Sluttyvatti”, hp 4600,- #muumimuki pic.twitter.com/KGkDEpMGZb — Pirjo Puukko (@pirjopuu) 9. elokuuta 2018

Nyt olis tarjolla rajoitetun ajan tämmösiä omin pikkukätösin tehtyjä muumimukeja! Lähtöhinta vois olla semmoset 1500€, löytyskö ostajia? #muumimuki pic.twitter.com/c8wBONlshX — Pekka (@wtfpekka) 9. elokuuta 2018

Seuraavaksi Muumi-ämpärit?

Tori.fi kertoi torstaina, että kalleimmillaan Muumin päivä -erikoismuki maksoi sen palvelussa 1 200 euroa. Keskimääräinen pyyntihinta oli noin 175 euroa. Erikoismukin ohjevähittäishinta oli myymälöissä 29,90 euroa.

Hinnat kiinnostivat, koska torstaina puoleenpäivään mennessä muumimukin hintaa oli haettu Tori:stä yhteensä yli 95 000 kertaa.

Sosiaalisessa mediassa suomalaiset esittelivät kaapista löytyneitä mukejaan ja irvileuat olivat irti. Somen arvailujen mukaan Suomi olisi enemmän sekaisin vain, jos joku keksisi jakaa Muumi-ämpäreitä.

Tuomas Pakkanen esitteli Muumiomukin, jossa muki on kääritty vessapaperiin ja siitä pyydetään 3 200 euroa.

– Carpe diem -hengessä äkkiä verkkokauppa pystyynn. Jonoon järjesty! hän kirjoittaa Twitterissä.

Muumiomuki on uusi #muumimuki. Carpe diem -hengessä äkkiä verkkokauppa pystyyn. Jonoon järjesty! pic.twitter.com/bwirkzXceP — Tuomas Pakkanen (@TuomasPakkanen) 9. elokuuta 2018

Harvinainen muumimahat vastakkain #muumimuki myynnissä. 3kpl, hinta 2000€/muki. Enemmänkin otetaan vastaan. pic.twitter.com/PIduAHgnDq — Ismo Sirkka (@ISirkka) 9. elokuuta 2018

