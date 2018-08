Poliisi ampui Down-nuoren vain muutaman korttelin päässä kodistani – onko Ruotsin poliisista tullut liian liipaisinherkkä?

TUKHOLMA Nukuin sikeästi lomalaisen unta muutaman korttelin päässä, kun se tapahtui. 20-vuotias Downin oireyhtymää sairastava Eric oli poistunut isänsä tietämättä kotoaan leikkipistooli mukanaan.

Hän kohtasi poliisit, jotka etsivät osoitteesta rikollista. Poliisit ampuivat Ericia kohti useita laukauksia. Hän kuoli torstaina 2. elokuuta kello neljä aamuyöllä, noin tunti ennen kuin poikaa etsinyt isä ehti tehdä katoamisilmoituksen.

Perhe ja naapurusto Tukholman hyvinvoivassa Vasastanin kaupunginosassa ovat olleet järkyttyneitä Ericin kohtalosta.

Poliisin mukaan tilanne oli uhkaava. Asukkaat ihmettelevät, mitä uhkaavaa on tilanteessa, jossa useita poliiseja vastassa on autistinen Down-nuori leikkipistooli kädessään.

Poliisin toimista on aloitettu esitutkinta, kuten Ruotsissa on tapana ampumistapausten yhteydessä. Ketään poliisia ei toistaiseksi epäillä rikoksesta.

Kesäyön tapahtumat Tukholman keskustassa kertovat liipaisinherkkyydestä ja paineesta, johon poliisi on ajautunut tai ajettu viime vuosien aikana.

Viime kesänä poliisiylijohtaja Dan Eliasson piti tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin jengirikollisuudesta, laittomista aseista ja varjoyhteiskunnasta. Viranomaisten oli vaikeuksia saada otetta rikollisten hallitsemista alueista.

Hjälp oss, hjälp oss, auttakaa meitä, auttakaa meitä, pyysi poliisiylijohtaja.

Poliisin ampuman Ericin surmapaikalle oli tuotu kukkia Tukholman Vasastanin kaupunginosassa. Stina Stjernkvist / EPA

Kuluneen vuoden aikana poliisiylijohtaja on vaihdettu, lakeja on tiukennettu, jengiläisille on jaettu vankilatuomioita ja kameravalvontaa ja poliisin määrärahoja on lisätty.

Kaikki poliittiset puolueet vasemmistopuoluetta myöten ovat vaatineet lisää poliiseja kaduille. Laki ja järjestys on yksi Ruotsin vaalivuoden teemoista.

Vaalikampanjoinnin aikana hallitus on kertonut, miten tiukentuneet otteet ovat purreet ja jengirikollisuutta on saatu kuriin. Rikollisten keskinäisiä ampumistapauksiakin on ollut vähemmän.

Poliisin ampumat surmanluodit ovat samaan aikaan lisääntyneet. Kuusi henkilöä on kuollut tämän vuoden aikana poliisin ampumina, kun aiempien vuosien korkeimmat luvut ovat olleet puolet pienempiä.

Poliitikot ovat luvanneet ruotsalaisille vaalikeskusteluissa turvallisemman yhteiskunnan. Laista ja järjestyksestä on puhuttu enemmän kuin koskaan.

Iso osa ruotsalaisista on lukenut maahanmuuttajalähiöiden jengiammuskeluista vain mediasta. Yöhön eksynyt Eric toi väkivallan lähelle, naapurin sisäpihalle.

Poliisin ampumat luodit aiheuttavat ruotsalaisille turvattomuutta siinä missä rikollistenkin.