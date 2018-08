Jasper Pääkkönen: Ohjaaja Spike Lee on puhunut yhteistyön mahdollisuudesta jatkossakin – video

Pääkkönen Spike Leen kehuista: "Ehkä on suomalaista ajatella, että hän on nyt ymmärtänyt jotain väärin"

Pääkösen mukaan BlacKkKlansman-elokuvan menestys Cannesin filmijuhlilla antoi esimakua tulevasta. Elokuva on saanut Yhdysvalloissa innostuneen vastaanoton. Pääkkönen esittää elokuvassa rasistisen Ku Klux Klan -järjestön aktiivia.

Jasper Pääkkönen säteili punaisella matolla, mutta puhui maltillisesti omasta Hollywood-tähteydestään. Pääkkönen on ylpeä siitä, että hänen ensimmäinen varteenotettava roolinsa Hollywood-leffassa oli juuri Spike Leen elokuvassa. Pääkkösen mukaan Spike Lee on paitsi elokuvaohjaaja myös ihmisoikeustaistelija. Elokuva on saanut yhdysvaltalaiskriitikoilta neljä, joiltakin jopa viisi, tähteä. (siirryt toiseen palveluun)

Spike Leen leffan rasisti Jasper Pääkkönen: USA:ssa olin mustien koulukaverieni mukaan erilainen valkoinen, koska en ymmärrä ihonväriä (siirryt toiseen palveluun)