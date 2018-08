SDP:n nousu alkoi viime syksynä – Katso Puoluekannatusmittarista, miten SDP ja kokoomus ovat taistelleet kärkipaikasta

Ongelmana on, että ihmiset muistavat väärin äänestämisensä edellisissä vaaleissa, jättävät vastaamatta tai jopa valehtelevat siitä. Niinpä tämäkin asia pitää arvioida ja korjata tutkimusmenetelmässä. Yleensä tämän mentelmän pohjana on aiempien kannatusarvioiden tekemisen yhteydessä saadut tiedot.

Mikäli samaisessa kyselyssä puoluekantansa ilmoittaneiden määrä on esimerkiksi vain 1 200, on virhemarginaali siinä tapauksessa ±2,3 prosenttiyksikköä. Tämä tarkoittaa, että jos puolueen kannatukseksi arvioidaan 22 prosenttia, se on 95 prosentin todennäköisyydellä välillä 19,7–24,3.Todennäköisimmin kannatus on kuitenkin juuri ilmoitettu 22.

Jos kyselyn koko otos on vaikkapa 2 433 vastaajaa, on koko otoksen perusteella ilmoitettu virhemarginaali noin 1,6 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Taloustutkimus Oy:n Yle Uutisille tekemä puoluekannatusarvio

1. Virhemarginaali

Ylen Taloustutkimuksella teettämässä puoluekannatuskyselyssä virhemarginaali on ilmoitettu koko otoksen perusteella syyskuuhun 2016 asti. Lokakuusta 2016 alkaen virhemarginaali ilmoitetaan puoluekantansa ilmoittaneiden vastaajien määrän perusteella.

Syy muutokseen on, että vuosien 2015 ja 2016 aikana, henkilöiden, jotka eivät ilmoita puoluekantaansa, osuus on kasvanut selvästi. Tämä lisää mittausten epävarmuutta, joka huomioidaan muuttamalla virhemarginaalin perustaa. Toinen syy on, että uusi tapa kuvaa paremmin todellista vaalia, jonka tulos lasketaan aina tunnetusti kantansa ilmoittaneista eli äänestäneistä.

Muutos tarkoittaa, että virhemarginaali kasvaa jonkin verran. Käytännössä kysely on kuitenkin ilmoitettua virhemarginaalia luotettavampi, koska puoluekannatuslaskennassa käytetään edelliseen vaalitulokseen pohjautuvaa korjauskerrointa. Tämä parantaa tutkimuksen luotettavuutta.

2 Haastateltavien valinta

Tutkimus on tehty atk-avusteisina puhelinhaastatteluina. Haastattelujen kohderyhmä on 18–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuunottamatta. Haastateltavat valittiin satunnaisotannalla väestötietojärjestelmästä. Otokseen tulleille henkilöille etsittiin puhelinnumero seuraavassa järjestyksessä:

ko. henkilön matkapuhelinnumero

ko. henkilön kiinteä puhelinnumero

samassa taloudessa asuvien täysi-ikäisten henkilöiden kiinteä puhelinnumero.

3. Kysymyksen muotoilu

Vastaajille esitetään aina kolme kysymystä.

Minkä puolueen tai ryhmittymän listalla olevaa ehdokasta äänestitte vuoden (edellinen kuntavaalivuosi) kunnallisvaaleissa? Minkä puolueen tai ryhmittymän listalla olevaa ehdokasta äänestitte vuoden (edellinen eduskuntavaalivuosi) eduskuntavaaleissa? Minkä puolueen tai ryhmittymän listalla olevaa ehdokasta äänestäisitte, jos eduskuntavaalit olisivat nyt?

4. Kannatusarvion laskeminen

Kannatusarvion pohjana on kullakin tutkimuskerralla saadut tulokset. Suomessa on todettu todellisen äänestyskäyttäytymisen poikkeavan jonkin verran siitä, mitä kansalaiset vastaavat haastattelututkimuksissa. Tutkimuksessa on esimerkiksi helpompi ilmoittaa vaihtavansa puoluetta kuin vaaliuurnilla. Samoin moni kantansa ilmoittaneista jättääkin vaalipäivänä äänestämättä.

Tästä syystä lopullisen kannatusarvion laskemiseen Taloustutkimus Oy käyttää aikaisemmasta vaalituloksesta johdettuja puoluekohtaisia korjauskertoimia, joiden avulla tulokset sovitetaan simuloimaan tilannetta, jos äänestäjä olisi vaaliuurnilla juuri haastatteluhetkellä. Elokuusta 2012 eteenpäin korjauskertoimen laskemisessa käytetään sekä viime eduskuntavaalien että viime kuunnallisvaalien tulosta ja lasketaan niistä keskiarvo. Kaksien vaalien tuloksella oikaistaan puolueen yhden poikkeuksellisen hyvän tai huonon vaalituloksen vaikutus tuleviin kannatusarvioihin.

Samoin "uudet äänet" (ei äänestänyt eduskuntavaaleissa, mutta kertoi puoluekantansa nyt) lisätään puolueiden kannatukseen pienentävällä painokertoimella. Tämä kerroin ei ole puoluekohtainen, vaan kaikille puolueille sama.