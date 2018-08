Ex-kiekkoikoni Mika Lartama kertoi heti huumekierteestään ja peliveloistaan tulevalle vaimolleen: "Ensimmäisen kuukauden aikana sain kuulla aikamoisia tarinoita"

Päivi Ja Mika Lartama löysivät toisistaan sielunkumppanit, kun he tunnustivat omat kipupisteensä heti kättelyssä.

Päivi Ja Mika Lartama löysivät toisistaan sielunkumppanit, kun he tunnustivat omat kipupisteensä heti kättelyssä. Päivi Lartaman kotialbumi

Miten olet varma, että rakkaus tämän miehen kanssa kestää?

Kysymys yllättää Päivi Lartaman. Hän naurahtaa ensin ja lähtee sitten hakemaan sanoja.

– Ehkä mä olen samanlainen. Jos on tylsää, niin silloin elämäkin on tylsää. Uskalsin ottaa riskin.

Voiko olla niin, että rakkaus on sokea?

– En usko, että se ihan sokeakaan on. Kyllä siinä järkeäkin pitää olla mukana.

Rohkeutta naiselta on kuitenkin vaatinut mennä naimisiin Hämeenlinnan pahana poikana tunnetun Mika Lartaman kanssa.

Mika oli otsikoissa viime syksynä, kun hän julkaisi värikkäästä elämästään kirjan Laru 24. Laru oli HPK:n kiekkosankarin lempinimi ja 24 seisoi hänen pelipaidassaan. Sittemmin HPK on poistanut paidan jäähallin katosta. Seura ei ole halunnut olla langenneen pelaajan kanssa enää tekemisissä.

HPK:n ennen niin arvostettu kiekkotaistelija ja joukkuepelaaja kertoo kirjassa tarinansa: miten hänestä tuli peliriippuvainen, jonka seurauksena meni maine ja omaisuus.

Kiekkouran jälkeen ravintolamoguliksi ryhtynyt Lartama ajautui lopulta konkurssiin. Päälle tulivat vielä tuomiot kokaiinin hallussapidosta ja talousrikoksesta.

Velat kuitattu ensi vuonna

Nyt 55-vuotias Mika Lartama odottaa vapautuvansa ensi vuonna velkavankeudestaan.

Mies ei siis vaikuta joka perheen unelmavävyltä. Tiesikö Päivi minkälaisen miehen kanssa hän ryhtyi suhteeseen?

– En tiennyt yhtään mitään. En tuntenut koko hahmoa.

Sitten Päivi kuvailee aviomiestään komeaksi, rakastavaksi mieheksi, joka on perheelleen omistautuva ja todella älykäs.

Mika Lartaman vauhdikas ja osin synkkäkin historia paljastui Päiville heti kättelyssä, tuleva puoliso ei yrittänyt sitä peitellä. Siitä varsinainen Pandoran laatikko aukesikin.

– Ensimmäisen kuukauden aikana sain kuulla aikamoisia tarinoita, ja kerroin minäkin hänelle omia tarinoitani. Me puhuimme todella paljon. Sen jälkeen ei ole tullut esiin mitään sellaista, mitä en jo tietäisi.

– Kun niistä puhuttiin avoimesti, niin syttyi luottamus. Mika Lartama

Molemmat puhuvat hartaasti luottamuksesta. Heti alussa kahden ihmisen välille syntyi luottamus, joka rohkaisi Päiviäkin sanomaan tahdon.

– Jokin sellainen erikoinen luottamus syntyi varhaisessa vaiheessa molemmin puolin, että siksi uskalsin lähteä tähän.

Mika arvelee, että luottamuksen kautta tuli tunne sielunkumppanuudesta ja se teki heistä lopulta parin.

– Kummallekin on elämässä tapahtunut ja kun niistä puhuttiin avoimesti, niin syttyi luottamus jota vain harvan kanssa saa aikaiseksi, Mika Lartama miettii.

– Ei ole tarvinnut valehdella. Edes pieniä valheita, Päivi tiivistää.

Mutta pelkääkö Päivi, että vielä voisi tulla joku kupru, joka nousisi onnen esteeksi?

– Ei ole tarvinnut valehdella. Päivi Lartama

– Tätä venettä ei keikauta mikään! Toki ihminen on erehtyväinen, mutta eiköhän tämä ihminen (Mika) ole virheistään oppinut jo sen verran. En usko uusiin mokiin.

Mika Lartama vakuuttaa, että hölmöilyt eivät enää kiinnosta.

– Minulla on pieni poika, joka on antanut minulle viimeisen sykäyksen siihen, että tätä en halua mokata. Kiintiöni on ihan täysi.

Mistä pariskunta sitten tällä hetkellä unelmoi?

– Seesteisestä elämästä ja terveydestä, Päivi maalailee.

– Taloudellisesta riippumattomuudesta, napauttaa Mika ja lisää, että haluaa päästä matkustelemaan vaimonsa ja poikansa kanssa.