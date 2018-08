Ylen Gösta Sundqvist -sarjalla jo lähes miljoona kuuntelukertaa

Itkisitkö onnesta -sarja on Radio Areenan kaikkien aikojen suurin hitti. Ohjaajan mukaan suosion syy on Sundqvistin hahmo.

Yle Areenan musiikillisesta draamasta Itkisitkö onnesta? Tarina Gösta Sundqvistista on tullut poikkeuksellinen ilmiö. Sarjaa on Yle Areenassa startattu eli aloitettu kuuntelemaan tähän päivään mennessä jo 920 000 kertaa.

Itkisitkö onnesta on reilu vuosi sitten uudistuneen Radio Areenan toistaiseksi isoin hitti. Ennen sitä satojen tuhansien starttien määrään on yltänyt Antti Holman Radio Sodoma -podcast-sarja.

Sarjaa on voinut kuunnella myös Radio Suomesta, mutta tarkkoja radion kuuntelijalukuja heinäkuun osalta ei vielä ole saatavilla. Yle Areenassa sarja on ollut tarjolla myös suorana, mutta eniten sitä on kuunneltu tallenteena.

– Mobiilikuuntelu on koko ajan kasvanut älypuhelimien myötä, ja tämähän tietysti näkyy myös Göstan kuuntelussa verrattuna läppäriltä tai esimerkiksi padilta kuunteluun, Yle Radion julkaisupäällikkö Marja Keskitalo sanoo.

Keskitalon mukaan sarjan menestys kertoo audion uudesta tulemisesta. Kuuntelijat ovat myös löytäneet hyvin kuuntelijakuntansa säilyttäneen perinteisen radion rinnalle uuden käyttötavan: suoratoistoteleviosta tutun "bingetyksen" eli sarjojen ahmimisen.

– Itkisitkö onnesta -sarjaa on kuunneltu Areenasta tavalla, joka joitakin vuosia sitten ei ollut vielä edes mahdollista, vaikka koko sarja kerralla, kun se radiosta tulee osa kerrallaan.

Käsikirjoittaja-ohjaaja Peter Lindholmille sarja oli uran ensimmäinen pitkä radiodraama. Pohjatyön tekemisen hän oli aloittanut kuitenkin jo viitisen vuotta sitten alkaessaan suunnitella Sundqvistista elokuvaa, joka on edelleen tekeillä, vaikka hanke onkin tauolla.

Lindholmilla on Itkisitkö onnesta -sarjan menestykselle yksinkertainen selitys.

– Gösta Sundqvist on kiinnostava hahmo, joka koskettaa kansan syviä rivejä.