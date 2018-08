Perheet halutaan tiiviimmin mukaan rippikouluun – riparipappi jalkautuu jokaiseen kotiin ennen leiriä

Vanhemmat ovat olleet väliin yllättyneitä, kun seurakunnan työntekijä on kutsunut itsensä kylään rippilapsen perheeseen. Palaute on kuitenkin ollut myönteistä.

Seinäjoen seurakunnan pappi Laura Launiala oli kesällä mukana kahdella rippileirillä. Ennen kumpaakin leiriä Launiala tapasi lähes jokaisen leiriläisensä – ja tämän vanhemmat.

Tapaamiset olivat antoisia.

– Niiden aikana on tilaa sellaisille keskusteluille, joita ei pysty käymään esimerkiksi vanhempainillassa. Nuoret tulivat paljon tutummiksi – muistin nimet ja osasin nimetä harrastuksiakin – ja osasin yhdistää vanhempien kasvot nuoreen, kun tavattiin leiribussilla, Launiala luettelee.

Rippikoululaisten ja näiden perheiden tapaaminen on osa Seinäjoen seurakunnan uusi toimintatapa. Sitä on tehty satunnaisesti vuosi-pari, mutta tänä vuonna tavoite on ollut tehdä kotivierailuista rutiinia ja ulottaa se jokaisen riparilaisen perheeseen. Perheissä vierailee tai nuoren huoltajat tapaa joko rippileirin pappi tai leirillä mukana oleva seurakunnan nuorisotyöntekijä.

Ihan jokaiseen 700 perheestä ei ole päästy, mutta suureen osaan kuitenkin.

– Pappihan käy perheissä ennen kastetta, samoin häistä ja hautajaisista sovittaessa tavataan perheet. Tämä jatkaa sitä linjaa, Laura Launiala sanoo.

Kirkkohallituksessa seurataan kokemuksia

Kirkkohallituksen rippikouluasiantuntija Jari Pulkkinen arvioi, että Seinäjoen seurakunnan lisäksi rippileiriläisten kotivierailuja ja perheiden tapaamisia tehdään joissakin yksittäisissä seurakunnissa.

– Kovin yleistä se ei kyllä ole, Pulkkinen sanoo.

Pulkkisen mukaan perhevierailut tukevat Suomen evankelisluterilaisen kirkon uutta rippikoulusuunnitelmaa (siirryt toiseen palveluun). Yksi rippikoululle asetetuista tavoitteista liittyy siihen, että rippikoululaisen perhe ja lähipiiri saataisiin tiiviimmin osaksi rippikoulukokonaisuutta.

Seinäjoella toteutettavaa mallia Jari Pulkkinen pitää hyvänä. Myös käytännöstä saatu palaute on ollut positiivista sekä perheiltä että työntekijöiltä. Nyt toimintatapaa seurataan ja tarkoitus on jatkossa rohkaista myös muita seurakuntia kokeilemaan vastaavaa.

Hanne Leiwo/Yle

"Meitä varten ei tarvitse siivota"

Kutsu tapaamiseen Seinäjoen seurakunnan työntekijän kanssa on Laura Launialan mukaan yllättänyt monet vanhemmat. Siksi tapaamiset on pyritty tekemään mahdollisimman helpoiksi. Tapaamispaikaksi on tarjottu joko seurakunnan tiloja tai riparilaisen kotia.

– Olen sanonut, että meitä varten ei tarvitse siivota eikä tarvitse tarjota mitään. Ettei tarvitse stressata, Launiala sanoo.

Työntekijälle rippikoululaisen tuttuus on ollut työn tekemisen kannalta mukava asia, vaikka se onkin välillä tarkoittanut tavallista enemmän iltatöitä.

– Kun mennään koteihin, ei voi sopia tapaamisia vartin välein, sillä siirtymät vievät aikaa ja kiireettä pystyy paremmin olemaan läsnä. Mutta kyllä se palkitsee ja hyvällä työsuunnittelulla onnistuukin, Launiala sanoo.