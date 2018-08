Kiirunan kaupunkia muutetaan vauhdilla – uusi kaupungintalo valmistui

Pohjois-Ruotsin kaivoskaupungin uusi säihkyvä kaupungintalo on nimeltään Kristalli. Talo on avattu yleisölle tällä viikoilla.

Kiirunan vanha kaupungintalo Ruotsin Norrbottenissa suljetaan lopullisesti perjantaina virka-ajan päätteeksi. Kaupungin vanha keskusta puretaan lähivuosina, koska valtion kaivosyhtiö LKAB kaivaa rautamalmia sen alta.

Kymmenen vuotta sitten alkaneen Kiirunan muuton toistaiseksi näyttävin vaihe on uuden kaupungintalon valmistuminen. Vanhan kaupungintalon tuttu kellotorni kultaisine kelloineen on siirretty uuden viereen.

Näkymä Kiirunan uudesta kaupungitalosta kaupunginhallituksen kokoushuoneesta. Tapani Leisti / Yle

Tanskalaisen Henning Larsenin arkkitehtitoimiston suunnittelemassa uudessa kaupungintalossa ”Kristallissa” kullanvärisiä seinäpintoja ja säihkettä riittää enemmänkin.

Kaupungintalon muutosta vastaava projektinjohtaja Jenny Lindberg Kiirunan kunnasta ylistää uutta taloa.

– Kristalli on paljon muutakin kuin kaupungintalo. Tänne tulee Norrbottenin ensimmäinen läänintaidemuseo ja yleisöravintola eli täällä voi tehdä enemmän asioita kuin vanhassa talossa, sanoo projektinjohtaja Jenny Lindberg.

Jarmo Honkanen / Yle

Onko kaivosyhtiöllä varaa siirtokustannuksiin?

Parin kilometrin päähän vanhasta keskustasta nousevaan uuteen keskustaan, kaupungintalon kylkeen, valmistuu lähivuosina asuntoja tuhansille ihmisille, kulttuuritalo, kirjasto ja kauppoja.

Muutto on suuri muutos kiirunalaisille. Eläkkeellä olevan Ulla Vanhasen koti säilyy, koska se sijaitsee muuttoalueen ulkopuolella, mutta matka keskustan palveluihin pitenee.

Kiirunan kaupungin uusi keskusta nousee oikealla näkyvän uuden kaupungintalon ympärille. Tältä alue näytti heinäkuussa 2018. Jarmo Honkanen / Yle

Kiirunalaiset ovat muutosta montaa mieltä.

– Vanhemmat ihmiset eivät tietenkään samalla lailla tykkää, eivätkä nuoretkaan kun ne joutuvat siirtymään ja asunnot maksavat moninkertaisesti, vuokrat ja uudet talot mitä on tähän asti ollut. Ei se ole kaikki vain hyvää työmiehille tai tavalliselle perheelle, saattaa olla LKAB:lle hyvinkin hyvä, naurahtaa vanhassa keskustassa asioimassa ollut Ulla Vanhanen.

Valtion kaivosjätti LKAB on arvioinut malmia riittävän sata vuotta. Ruotsin valtiontilintarkastus Riksrevisionen on arvostellut kaivosyhtiötä, Ruotsin hallitusta ja Kiirunan kuntaa kaivoksen ja kaupungin tulevaisuuden taloudellisten riskien puutteellisesta arvioinnista ja siitä, kestääkö LKAB:n talous kaupungin valtavat siirtokustannukset, joista se lain mukaan on päävastuussa.