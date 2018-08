Tallinnan apteekkarit pudistavat päitään, kun heiltä kysyy sähköisestä reseptistä – Mikä meni vikaan, kun Suomen digireseptien piti kelvata jo kesällä Virossa?

TallinnaKun Viron ja Suomen pääministerit Jüri Ratas ja Juha Sipilä tapasivat keväällä toisensa Tallinnassa, he puhuivat lämpimään sävyyn maiden välisestä digitaalisesta yhteistyöstä.

Esimerkkinä siitä esiteltiin maiden yhteistä sähköistä lääkereseptiä.

Suomalaisen sähköisen reseptin piti alkaa toimia Viron apteekeissa tänä kesänä. Monet suomalaismediat, myös Yle, uutisoivat asiasta. Kaikissa uutisissa toistui sama aikataulu: kesä 2018.

Elokuussa 2018 tallinnalaisten apteekkien työntekijät pudistelevat kuitenkin päitään, kun heiltä kysyy suomalaisen sähköisen reseptin toiminnasta.

Mikä meni vikaan?

Viivästymisen syynä hidas byrokratia

Sähköistä reseptiä on mainostettu Suomen ja Viron kahdenvälisenä hankkeena. Todellisuudessa kyseessä on laajempi EU-tason projekti, jossa on mukana 23 maata.

Hankkeessa ei ole kyse pelkistä digiresepteistä vaan laajemmasta maiden terveydenhuoltolaitosten tietojärjestelmien yhdistämisestä.

Suomessa hanketta edistävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä Kela.

– Näin laajassa hankkeessa päätöksenteko on raskas prosessi. Projektin alkuperäinen aikataulu osoittautui liian toiveikkaaksi, kertoo Kelan IT-asiantuntija Konstantin Hyppönen Ylelle.

– Testaukset, auditoinnit ja sopimusten allekirjoittaminen ovat vieneet luultua enemmän aikaa. Myös yksittäisten maiden lakimuutokset ovat hidastaneet prosessia.

EU-tasolla hanketta vetää jäsenmaiden viranomaisista koostuva yhteistyöryhmä eHealth Network, joka kokoustaa vain kahdesti vuodessa: toukokuisin ja marraskuisin.

Koska hankkeen käynnistyslupaa ei ehditty käsitellä toukokuun kokouksessa, seuraava mahdollisuus luvan käsittelyyn on vasta marraskuussa.

– Jos lupa saadaan marraskuun kokouksessa, on mahdollista, että suomalainen pääsee käyttämään sähköistä reseptiä Viron apteekeissa jo tämän vuoden lopulla, Hyppönen sanoo.

– Varmuudella en tätä uskalla kuitenkaan luvata.

Digireseptillä lääkkeitä myös etelänlomalla

Kaikista EU-hankkeessa mukana olevista 23 maasta yhteistä digireseptiä kehittää tällä hetkellä 17 maata.

Pisimmällä kehittämisessä ovat Suomi ja Viro, ja heti perässä tulevat Kroatia ja Portugali. Näiden neljän maan jälkeen digitaalinen resepti on tarkoitus ottaa käyttöön Kreikassa ja Kyproksella.

Käytännössä suomalainen voisi siis lähitulevaisuudessa kävellä Kroatian-lomallaan sisään apteekkiin ilman paperista reseptiä ja ostaa sieltä suomalaisen lääkärin määräämiä reseptilääkkeitä.

Lääkkeistä saa Kela-korvaukset, tosin vasta jälkeenpäin Kelasta hakemalla.

Kelan Konstantin Hyppönen ei usko, että digitaalisen reseptin käyttöönotto johtaisi suomalaisten laajamittaiseen lääkeshoppailuun Virossa tai muissa EU-maissa.

– Suomalainen paperiresepti toimii jo Virossa eivätkä ihmiset silti ole juosseet Viron markkinoille lääkeostoksille. Osa lääkkeistä on toki Virossa halvempia kuin Suomessa, mutta osa on itse asiassa kalliimpia, Hyppönen sanoo.

Virolaisen e-reseptin piti alunperin alkaa toimia Suomen apteekeissa ensi kesänä. Tämän aikataulun uskotaan pitävän.

