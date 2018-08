Opettajaksi valmistuva Leena Talvitie jännitti ensimmäistä päivää ensimmäisessä koulussaan – OAJ:n Luukkainen neuvoo uusia opettajia: "Tehkää työtä yhdessä, ei yksin"

Jos koulun aloittaminen jännittää ekaluokkalaista tai uuteen kouluun siirtyvää, on se kutkuttava päivä myös opettajalle. Varsinkin, jos työura on vasta alkamassa.

Nurmolainen luokanopettaja Leena Talvitie, 26, on pakannut koulutarvikkeensa opiskeluvuosien yksiväriseen reppuun. Reppu on jo elämää nähnyt, reikäkin pohjassa.

Leena Talvitie puolestaan on uuden edessä. Opiskeluvuosien jälkeen hän siirtyy luokan eteen – tai paremminkin keskelle. Leena Talvitie sai vuoden määräaikaisen työpestin Ilmajoelta Palonkylän koulusta, jossa hän opettaa 4B-luokkaa. Nuori opettaja myöntää, että kyllä jännittää.

– Aamulla jännitti, ja se jännitys on kasvanut tässä koko viikon, mutta nyt on ensimmäinen tunti pidetty ja vähitellen helpottaa, Leena Talvitie tuumaa torstaina ensimmäisen koulupäivän ensimmäisellä välitunnilla.

Samaan aikaan Opettajien ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen muistelee oman opettajauransa alkua pikkukoulussa Kinnulan kunnassa Keski-Suomessa. Hän muistaa nuoren opettajan vastuuntunnon.

– Ihan varmasti se jännittää; se kokonaisvastuu siitä oppilasryhmästä, heidän oppimisestaan, kasvamisestaan ja kehittymisestään, Olli Luukkainen toteaa.

”Ettei mopo karkaa….”

Leena Talvitie aloittaa koulupäivän nelosluokkalaisten kanssa leikillä. Tuolileikin siivittämänä tutustutaan toisiinsa ja kaikki saavat kertoa kesän päällimmäiset kuulumisensa. Opettaja itse ottaa kesän tekemisistään tuiki tavallisen esimerkin.

– Olen käynyt ainakin ruokakaupassa!

Vilkasta, mutta innokasta nelosluokkaa melkein naurattaa opettajan arkisen kuuloiset kesätekemiset, mutta niin vaan leikki pääsee vauhtiin. Leena Talvitie yrittää pitää samaan aikaan yllä leppoisaa tunnelmaa, mutta myös hyvää järjestystä.

– No joo, ajattelin, että parempi ottaa alusta asti jämäkkä alku, ettei mopo karkaa myöhemmin käsistä. Yritän olla kuitenkin myös mahdollisimman lempeä.

Opetussuunnitelma kädessä

Leena Talvitie on tietysti seisonut luokan keskellä opiskeluaikanaan ja tehdessään lyhyitä, maksimissaan parin viikon, sijaisuuksia. Mutta kun hän sai kesällä tiedon vuoden määräaikaisesta työstä, pieni jännitys nousi pintaan jo tuolloin. Tehtävään valmistautuminen alkoi.

– Kun sain kuulla mikä luokka ja mitä aineita opetan, niin kyllä rupesin ensimmäisenä lukemaan opsia, että mitä siellä sanotaankaan. Näin siitäkin huolimatta, että onhan opetussuunnitelmaa selattu opintojen aikana aika paljon.

OAJ:n Olli Luukkainen neuvoo työurallaan nuoria opettajia hakemaan opetussunnitelmasta suuria linjoja opetustyönsä tueksi.

– Opetussuunnitelma on asiakirja, jonka painoarvo on opettajalle lain tasolla. Se on määräävä, mutta sitä pitää osata lukea ja siihen tietysti harjaantuu. Ohjaisin suurten linjojen tunnistamiseen ja tätä kautta oman parhaan opetustavan löytämiseen.

Leena Talvitie aloitti nelosluokkalaisten lukuvuoden tuolileikillä. Päivi Rautanen/Yle

Koulutus avarsi näkökulmia

Suomessa kahdeksan yliopistoa kouluttaa luokanopettajia. Olli Luukkaisen arvion mukaan vuodessa valmistuu noin 800 uutta luokanopettajaa.

– Määrä on riittävä, mutta pientä painetta on jatkossa koulutusmäärän vähentämiseen, jos tuntimäärät pysyvät nykyisellään. Täytyy seurata, miten opettajat pysyvät ammatissaan, miten eläköityvät ja kuinka kokonaistuntimäärät kehittyvät, Olli Luukkainen puntaroi.

Suomessa opettajat ovat melko uskollisia ammatissaan pysyjiä.

– Alaa vaihtaa vähän toistakymmentä prosenttia opettajista. Opettajankoulutus antaa paljon valmiuksia hakeutua muihinkin tehtäviin.

Leena Talvitie on opiskellut Oulun yliopistossa. Hänellä on kaikki opinnot jo tehtynä, mutta kasvatustieteiden maisterin -tutkintopaperit eivät vielä ole kolahtaneet postiluukusta. Gradu on tehty, mutta se on vielä palauttamatta ja arvioimatta. Leena Talvitie on tyytyväinen saamaansa opettajankoulutukseen.

– Monenlaisia eväitä olen saanut tähän työhön. Ensimmäiset vuodet opiskelimme kouluaineita ja sitä, miten niitä opetetaan. Koulutus on auttanut ymmärtämään koulun arkea ja se on avartanut näkökulmia.

Olli Luukkaisen mukaan Leena Talvitie on valmistumassa ammattiin, jonka arvostus on Suomessa edelleen korkea.

Se on tuntunut hyvältä, kun työkaverit ovat sanoneet, että ”Aina saa kysyä, jos tarvitsee apua”. Leena Talvitie

Opettaja tykkää käsitöistä

Vaikka luokanopettaja opettaa lähes tulkoon kaikkia kouluaineita, opettajallakin on lempiaineensa.

– Oma lempiaineeni on aina ollut käsityöt. Olen tykännyt niin tekstiileistä kuin teknisistäkin töistä. Tällä kertaa käsityöt eivät osuneet minun kohdalle opetettavien aineiden listalle, mutta toivottavasti sitten joskus myöhemmin, Talvitie sanoo.

Käsitöiden jälkeen hyvänä kakkosena opettajan lempiainelistalla tulee äidinkieli. Nelosluokkalaisten lisäksi Leena Talvitie opettaa tänä lukuvuonna Palonkylän koulun isommille oppilaille liikuntaa ja kuvaamataitoa. Nuorella opettajalla on selvät toiveet tulevaisuudesta.

– Toivon, että koko ajan kehittyisin paremmaksi opettajaksi ja että osaisin tuoda opetussuunnitelmasta asioita opetukseen, mutta lapsille mielekkäällä tavalla. Toivon, että oppilaat viihtyisivät ja minullakin olisi mukavaa.

Muun henkilökunnan tuki tärkeää

Tuore opettaja tietää, että hyvällä tuntien suunnittelulla päästään jo pitkälle. Leena Talvitie on varautunut siihen, että varsinkin ensimmäisenä vuotena valmisteluun voi mennä todella paljon aikaa, mutta muutakin elämää täytyy olla.

Koulun muun henkilökunnan tuella on iso merkitys, kun opettaja astuu OKL:stä suoraan luokkaan. Leena Talvitie on kiitollinen saamastaan tuesta.

– Olen maanantaista asti pyörinyt jo koululla ja tavannut henkilökuntaa ja olen jo nyt saanut paljon apua ja tukea, ja sehän helpottaa työuralle lähtöä. Se on tuntunut hyvältä, kun työkaverit ovat sanoneet, että ”Aina saa kysyä, jos tarvitsee apua”.

Olli Luukkainen toivoo kouluihin nuorten opettajien tueksi juuri yhteisöllisyyttä.

– Tehkää työtä yhdessä, ei yksin. Ei muuta kuin rohkeasti kysymään apua ja neuvoa kokeneilta kollegoilta. Yksin ei kannata jäädä miettimään ja murehtimaan.