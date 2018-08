Rakkautta on turha etsiä baarista – puoliso löytyy nyt netistä tai kaveripiiristä: "Jos löydän komistuksen baarista, en tiedä onko hän edes sinkku"

Mari Mynttinen kertoo, että kysyntää on välillä runsaasti ja välillä on vähän hiljaisempaa.

Mari Mynttinen kertoo, että kysyntää on välillä runsaasti ja välillä on vähän hiljaisempaa.

Iloisesti naurahtava nainen tarkastaa puhelimen kameralla onko hänen huulipunansa hyvin. Samalla hän etsii uusia tuttavuuksia puhelimen deittisovellusten avulla.

– Kyllähän se on paljon helpompaa kuin se, että lähtisin etsimään seuraa esimerkiksi baarista, kolmen lapsen äiti Mari Mynttinen toteaa lappeenrantalaisella terassilla.

Mynttisen katse kiertää terassilla olevissa ihmisissä. Puhelin piippaa ja hän tarkastaa heti, viestivätkö lapset vai mahdollisesti tuleva rakkaus.

Mari Mynttinen aloitti nettideittailun 1990-luvulla. Nyt hän käyttää lähinnä deittisovelluksia, Tinderiä ja Badoota.

– Lapsivapaata on vähän. Jos lähtisin baariin, pitäisi herraseura olla jo valmiina. Ja jos jonkun komistuksen sieltä löydän, en tiedä onko hän edes sinkku, toteaa Mynttinen.

Tutkimusprofessori Osmo Kontula käy läpi 2600 rakkaustarinaa. Kalevi Rytkölä / Yle

Tutkimus: Parisuhde löytyy netistä

Tutkimusprofessori Osmo Kontula Väestöliitosta on mittavan rakkausaineiston äärellä. Hän on käynyt läpi 2 600 suomalaista rakkaustarinaa. Niiden mukaan yleisin tie parisuhteisiin on netti.

– Ja netissä suosituin tapaamiskanava on Tinder. Mainittuna ovat myös Facebook ja Suomi24, kertoo Kontula.

Toiseksi yleisin tapa on löytää rakkaus ystäväpiiristä.

– Kumppani on joko kuulunut ystäväpiiriin tai ollut jonkun kaverin kaveri, Kontula sanoo.

Lapsuudella ja nuoruudella on merkitystä myöhempiin suhteisiin. Lähes yhtä yleistä kuin löytää rakkaus ystäväpiiristä, on löytää kumppani lapsuuden ja nuoruuden tutuista.

– Sellaisia tapauksia on paljon, että sitten kun aikuisena on tavattu uudestaan, vanha kiinnostus on syttynyt hyvin nopeasti liekkeihin, kertoo Kontula.

Työpaikkaromanssit ovat neljänneksi yleisin tapa löytää parisuhde. Löytynyt kumppani on joko työkaveri tai esimerkiksi asiakas, joka on tullut käymään toisen työpaikalla.

Vasta viidenneksi suosituin ihmisten kohtaamispaikka ovat baarit ja pubit..

Niina Vehviläinen huomaa, jos jotkut ovat tulleet ensitreffeille baariin. Tommi Parkkinen / Yle

Baariin mennään pitämään hauskaa

18 vuotta baareissa ja yökerhoissa työskennellyt Niina Vehviläinen on huomannut muutoksen työpaikallaan deittisovellusten tulon jälkeen.

– On se muuttunut tosi paljon. Ennen tultiin baariin hakemaan seuraa, yhden illan juttuja ja rakkautta. Nyt tilanne on toinen, kun älypuhelin löytyy kaikkien taskusta. Siellä on Tinderit ja kaikki muut deittisovellukset, toteaa lappeenrantalainen Niina Vehviläinen.

Nykyään ihmiset tulevat baariin juomaan ystävien kesken pullon viiniä ja pitämään hauskaa.

– Baariin tullaan tanssimaan kavereiden kanssa ja viihtymään. Ei ole enää sellaista pilkettä silmäkulmassa, että pitäisi saada joku viereen yöksi, sanoo Vehviläinen.

Baarit täyttyvät ensitreffeistä

Baarissa ei käy enää helposti flaksi, kuten rakkaustutkija Osmo Kontulan edellä esitelty tutkimus osoittaa. Sen sijaan deittisovellusten kautta tutustuneet ihmiset ovat kasvava asiakasryhmä baareissa.

– Kyllä sen huomaa baaritiskin takaa, jos jotkut ovat tulleet ensitreffeille, naurahtaa ravintolatyöntekijä Niina Vehviläinen.

Vehviläinen kertoo, että ensitreffeillä kävijät huomaa tietystä jännitteestä ja jännityksestä. Ja toisinaan ihmiset kertovat baarityöntekijöille olevansa treffeillä ensi kertaa.

– On tosi kiva, että tällainen treffikulttuuri on alkanut, koska Suomessa ei aiemmin tällaista ole ollut.

Tapaaminen mahdollisimman nopeasti

Mari Mynttinen vilkaisee kännykkäänsä. Viimeisin treffikaveri kysyy, mitä kuuluu. 44-vuotias nainen haluaa tavata kiinnostavan keskustelukumppanin mahdollisimman nopeasti kasvokkain.

– Kyllä vähintään kahdet treffit kuukaudessa pitävät mielen virkeänä, nainen nauraa, olipa kyseessä ensitreffit tai jo aiemmin tavattu, nainen nauraa.

– Mutta yksi kerrallaan, kiitos, tähdentää Mynttinen.

Nopeaa tapaamista nainen perustelee sillä, että pitkä kirjoittelu luo ihmisestä mielikuvaa, joka voi olla todellisuuteen nähden aivan väärä.

– En näe järkevänä, että lähtisin kirjoittelemaan kuukausitolkulla jonkun kanssa. En minä ole kuitenkaan kirjekaveria etsimässä, sanoo Mynttinen.

Lisäksi nainen pyrkii soittamaan ennen tapaamista deittikumppanilleen. Hän suosii videopuhelua, koska siinä saa paremman kuvan kuin tavallisessa puhelussa. Ja jos vastapuoli kieltäytyy videopuhelusta, kertoo sekin Mynttisen mielestä jotain.

– Ei se ainakaan pointseja nosta, jos kieltäytyy puhelusta.

Rakkauden löytyminen deittisovellusten kautta vaatii aikaa ja vaivaa. Tommi Parkkinen / Yle

Deittisovellukset – neulan etsintää heinäsuovasta?

Deittisovelluksien isot käyttäjämäärät ovat sekä hyvä että huono asia. Jos asettaa löydettävien sinkkujen kentäksi koko Suomen, voi tarjonta olla jo liian laajaa ja valinta hankalaa.

– Onhan sovellukset hyviä, jos asuu jossain pikkukylässä, jossa on kaksi sinkkumiestä. Ja toinen niistä pitäisi valita. Nyt mahdollisuuksia on enemmän, Mynttinen sanoo.

Väestöliiton psykologi Jaana Ojanen kertoo, että deittisovellusten yleistymisen myötä on herännyt keskustelua, onko sitoutumisesta tullut vaikeampaa nykypäivänä. Vaihtoehtojen määrä on kasvanut, koska netin kautta on avautunut yhteys suurempaan joukkoon sopivia kumppaniehdokkaita.

– Ajatus vielä sopivammasta kumppanista voi olla vain yhden pyyhkäisyn päässä. Se voi vaikeuttaa päätöstä sitoutua. Tämä voi muokata deittailukulttuuria kevyemmäksi, pohtii Ojanen.

Netti on helpottanut myös vähemmistöryhmiin kuuluvia kumppanin löytymisessä. Deittisovellusten avulla on helpompi haravoida esimerkiksi samaa sukupuolta tai samaan uskontokuntaan kuuluvia deittikumppaneita.

Kuuntele ja tapaa useamman kerran

Deittisovellusten ulkonäkökeskeisyys tökki alkuun Mari Mynttistä. Deittisovelluksissa kuvilla on suuri merkitys, koska niiden perusteella käyttäjä määrittelee kiinnostaako vai eikö häntä jokin ihminen.

– Alussa tuntui ihan ihmisarvoa alentavalta ja oudolta, että voiko ihmisiä jaotella näin, mutta nähtävästi voi, naurahtaa Mynttinen.

Ensitreffit voivat hermostuttaa, ja silloin voi tulla puhuttua liikaa itsestään.

– Malta pysähtyä ja kuunnella vastapuoltakin. Kysy mitä kuuluu ja osoita, että vastapuoli kiinnostaa, kokenut deittailija Mari Mynttinen neuvoo.

Vaikka moni puhuu ensivaikutelman tärkeydestä, Mynttinen neuvoo katsomaan sen taakse.

– Kannattaa tavata samaa ihmistä useamman kerran eikä heti ensitapaamisella lyödä leimaa otsaan, että jatkoon tai ei jatkoon. Tutustuttaisiin ihmiseen eikä pelkästään siihen ulkokuoreen.