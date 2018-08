Viranomaiset varoittavat saimaannorpille vaarallisista muikkuverkoista – "Kuutti voi työntää päänsä suoraan läpi ja hukkua"

Pohjois-Savon Ely-keskus ja Metsähallitus varoittavat kalastajia Saimaalle sopimattomista muikkuverkoista.

Suuressa osassa kaupoissa myytävistä niin sanotuista sokkeliverkoista langan paksuus ylittää 0,2 millimetriä. Paksulankaisten verkkojen käyttö on valtioneuvoston asetuksella kiellettyä norpparajoitusalueilla ympäri vuoden.

Sokkeliverkko on muikun pyyntiin tarkoitettu verkko, jonka alaosassa on harvempisilmäistä verkkoa. Alaosan harvemman verkon tarkoituksena on vähentää roskakaloina pidettyjen ahventen ja kiiskien tarttumista verkkoon.

Vaikka sokkeliverkoissa varsinaisen muikkuliinan paksuus on usein alle 0,2 millimetriä, on sokkelin lanka paksumpaa ja vahvempaa. Mikäli sokkeliverkon lanka on liian vahvaa, voi saimaannorpan kuutti jäädä verkkoon kiinni.

Useimmat myytävät sokkeliverkot ovat liian paksuja

Pohjois-Savon ely-keskuksen kalatalousasiantuntija Seppo Reposen mukaan sokkeliverkkoja ei ole huomioitu riittävän selkeästi kalastusrajoituksia muotoiltaessa.

– (Valtioneuvoston) asetusta annettaessa ei ole ehkä riittävästi tähdennetty sitä, että langan vahvuuden rajoitus koskee myös sokkeleita. Enemmänkin on puututtu lähinnä yläosien muikkuliinojen solmuväleihin ja langan paksuuteen, Reponen arvioi.

Kaupan hyllyiltä löytyvistä sokkeliverkoista useimpia ei saa käyttää Saimaalla.

– Jos katsoo verkkovalmistajan tarvikeluetteloa, niin niissä ilmoitetaan suoraan sokkelin langan vahvuudeksi 0,25 millimetriä. Sellainen verkko ei sovi norpalle, varsinkin kun ne ovat useimmiten solmuväliltään 60 milliä. Se on erittäin paha, sillä kuutti voi työntää päänsä suoraan läpi verkosta.

Kuutti hukkui sokkeliverkkoon viimeksi heinäkuussa

Viimeksi saimaannorpan kuutti menehtyi sokkeliverkkoon heinäkuun loppupuolella. Metsähallituksen ylitarkastaja Tero Sipilän mukaan onnettomuusverkon lankojen paksuutta ei voitu mitata, sillä verkko oli vuosikymmeniä vanhaa mallia.

– Helpoiten langan paksuuden saa selville, kun katsoo ostaessa pakettia. Kaupassa myytävissä verkoissa lukee yleensä langan paksuus selkeästi merkittynä.

– Nykyisin norppia on 370-380 yksilöä, mutta jokainen norpan kuolema kalaverkkoon on turha, Sipilä sanoo.

Verkkokalastusta on rajoitettu Saimaalla ympärivuotisesti 2 688 neliökilometrin alueella (siirryt toiseen palveluun). Osa rajoitusalueista on valtioneuvoston asetuksella määrättyjä, minkä lisäksi Pohjois-Savon ely-keskus on solminut osakaskuntien kanssa sopimuksia vapaaehtoisista kalastusrajoitusalueista.