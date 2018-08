Junaliikenne jumittaa pääradalla Seinäjoen ja Tampereen välillä

Junaliikenne on ollut jumissa pääradalla henkilövahingon ja junan rikkoutumisen vuoksi. VR:n mukaan ihminen on jäänyt junan alle Seinäjoen ja Peräseinäjoen välillä. Pelastuslaitos on paikalla.

Lisäksi Helsingistä Seinäjoelle keskipäivällä lähteneen junan veturi on rikkoutunut ja odottaa apuveturia Parkanossa. Matkustajan mukaan juna aiotaan työntää Palojärvelle. Junaliikenteessä on tänään viivästyksiä jopa puolitoista tuntia.

VR tiedottaa ajankohtaisesta junien liikennetilanteesta omilla sivuillaan täällä (siirryt toiseen palveluun).