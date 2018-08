Australialaiset himoitsevat kuningatar Elisabetin muotokuvia – kansanedustajien on lähetettävä ilmaiseksi

Australiassa moni kansalainen on innostunut tilaamaan itselleen kuningatar Elisabetin muotokuvan. Syynä on se, että virallisten säännösten mukaan jokaisella maan kansalaisella on oikeus saada sellainen itselleen ilmaiseksi. Asiasta kertoo BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Säännös oli pitkään vain harvojen tiedossa, mutta hiljattain uutissivusto Vice nosti asian esille. Jokainen Australian kansalainen voi halutessaan saada ilmaiseksi tiettyjä kansakuntaan liittyviä materiaaleja, kuten Australian lippuja ja kansallishymnin äänityksiä – sekä valtionpäämiehen muotokuvan.

Australian kansalaisilla on oikeus saada myös Elisabetin puolison prinssi Philipin muotokuva.

Kymmeniä pyyntöjä vuorokaudessa

Muotokuvaa voi pyytää oman alueensa kansanedustajalta. Kansanedustaja Tim Watts kertoo havainneensa uutisen vaikutukset.

– Voin sanoa että ennen kuin tuo uutinen julkaistiin, en ollut saanut yhtäkään pyyntöä kuningatar Elisabetin muotokuvasta. Viime 24 tunnin aikana olen kuitenkin saanut kymmeniä. Luulen että 99 prosenttia niistä on tehty kieli poskessa, Watts kertoi.

– Kuka kirjoittikin tuon Vicen artikkelin kansakuntamateriaaleista ei ole suosittu toimistossani, tviittasi puolestaan kansanedustaja Terri Butler.

Wattsin mukaan häneltä on aiemmin pyydetty lähinnä Australian tai aboriginaalien lippuja, jos joku on edustanut maataan ulkomailla.

Australia on kansainyhteisön jäsen ja kuningatar Elisabet on maan muodollinen valtionpäämies. Häntä edustaa Australiassa kenraalikuvernööri.

Australiassa on pohdittu aika ajoin monarkiasta luopumista. Vuoden 1999 kansanäänestyksessä australialaiset kuitenkin hylkäsivät tasavallaksi muuttumisen.

Lähteet: STT