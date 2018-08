Omaisuus muovipussissa on yhä totta vankilasta vapautuvalle – lahjoituksena saatu kahvinkeitin toimii myös puurokattilana

Tästä on kyse Kris-Oulu on jakanut satoja avutuspakkauksia vankilasta vapautuville vangeille.

Pakkauksen tavoitteena on auttaa vankilasta vapautuvia vapautumisen jälkeisinä päivinä.

Tavarat saadaan lahjoituksena yksityisiltä ihmisiltä ja yrityksiltä.

Moni menettää kaiken omaisuutensa jouduttuaan vankilaan.

Pari lautasta, laseja, lakanat, pyyhe ja kahvinkeitin. Banaanilaatikkoon on koottu tavaroita, joille on tarvetta sellaisilla ihmisillä, joilla ei ole juuri mitään omaisuutta jäljellä vankeustuomion jälkeen.

Pakkaus on nimetty oululaisittain vappauspakkaukseksi, ja se on tarkoitettu vankilasta vapautuvien tueksi uuden elämän alkuun, kertoo Kris-Oulun toiminnanjohtaja Jaana Juntunen. Yhdistys auttaa lainrikkojataustaisia henkilöitä vapauden koittaessa.

– Ruokailuvälineet ovat harmillisesti muoviset, sillä muita ei ole ja kattiloistakin on aina pulaa, Juntunen sanoo esitellessään laatikon sisältöä.

Kahvinkeittimet näyttävät uusilta, mutta astioissa ja tekstiileissä on kulumaa. Ne ovat kuitenkin puhtaita ja asiakkaat ottavat lahjoitukset kiitollisuudella vastaan, Juntunen sanoo.

– Kiitollisempaa väkeä kuin vankilasta vapautuvat saa hakea, sillä he ovat monesti tyhjän päällä. Vastassa voi olla tyhjä asunto, johon ei ole ehditty kytkeä edes sähköjä. Sen vuoksi pakkauksessa on myös kynttilöitä.

Omaisuus muovipussissa on elävä legenda

Vankilassa olon aikana monien pienikin omaisuus ehditään hävittää. Kun asunnosta tulee häätö ja se tyhjennetään, tavarat päätyvät monesti kaatopaikalle, Juntunen kertoo.

Silloin omaisuus voi koostua siitä, mikä ihmisellä oli mukana hänen päätyessään vankilaan.

– Katulegendan mukaisesti vankilasta vapautuvilla on edelleen muovikassi ja aika tyhjä lompakko tai nykyään pankkikortti, jossa rahaa ei juuri ole, Juntunen sanoo.

Kris-Oulun toiminnanjohtaja Jaana Juntunen on nähnyt, että elämä vankilasta vapautumisen jälkeen ei ole välttämättä helppoa. Paulus Markkula / Yle

Kris-Oulun kokemusasiantuntijana ja työntekijänä tammikuussa aloittanut Sami Elovaara vahvistaa asian. Elovaara itse istui tutkintavankeudessa vuonna 2011 huumausainerikoksiin liittyvän tutkinnan ajan. Neljän ja puolen kuukauden vankeuden aikana hänen vuokra-asuntonsa oli tyhjennetty ja omaisuus hävitetty.

– Minulla oli mustassa jätesäkissä kaikki vaatteet, sellainen pieni nyssykkä ja kitara. Ne kädessä lähdin vapauteen.

Elovaara pääsi vähitellen jaloilleen tuttaviensa avustuksella. Hän sanoo, että vappauspakkauksen kaltaisella avulla olisi ollut tuossa elämänvaiheessa iso merkitys.

Kahvinkeitin taipuu moneksi

Pakkauksen sisältö vaihtelee vähän sen mukaan, mitä tuotteita on saatu lahjoituksena. Tarjolla on myös huonekaluja ja välillä myös televisioita. Juntusen mukaan pakkauksesta löytyy kuitenkin aina kahvinkeitin, sillä kahvin juonti kuuluu suomalaisuuteen hyvin vahvasti.

Kahvinkeitin myös taipuu yllättävän monenlaiseen toimintaan.

– Sillä voi keittää nuudelit, kaurapuurot ja muutkin sopat, Juntunen kertoo.

Tavarat on saatu lahjoituksina yksityisiltä ihmisiltä, sekä yhteistyöyrityksiltä, jotka eivät kuitenkaan halua nimeään julkisuuteen. Rikoksesta tuomittujen auttaminen ei ole asia, jota yritykset haluavat mainostaa.

Juntusen mukaan avustusten saaminen ei ole helppoa silloin, kun puhutaan lainrikkojataustaisten henkilöiden auttamisesta. Apuaan tarjoavat lähinnä yksityiset ihmiset sekä sellaiset yrittäjät, joilla on jollakin tavalla omakohtaista kokemusta asiasta.

Sami Elovaara kunnostaa lahjoituksena saatuja huonekaluja Krisin pienessä pajassa. Paulus Markkula / Yle

Ensimmäiset pakkaukset kasattiin vuoden 2015 alussa lähinnä Krisin työntekijöiden omista kodeista. Nykyisin tavaroita ja huonekaluja löytyy lahjoituksina esimerkiksi netin kautta. Elovaara kiertää hakemassa esimerkiksi ilmaiseksi saatavia huonekaluja peräkärryn kanssa.

– Ihmiset ovat hyvillään, kun kerron tavaroiden menevän hyvään tarkoitukseen.

Elovaara myös kunnostaa rikkinäiset huonekalut ennen niiden luovuttamista eteenpäin. Nyt työn alla on lasten sänky. Sen Elovaara uskoo tulevan kovaan tarpeeseen.

Nopea apu ratkaisevassa asemassa

Oulun seudulla vapautuu vuosittain noin 350 vankia ja pakkauksia on jaettu vuodessa 50–60. Määrä on kasvamaan päin. Juntunen laskee, että kolmen ja puolen vuoden aikana pakkauksia on jaettu jo satoja. Toistaiseksi pakkauksia on jaettu vain Krisin Oulun toimipisteestä.

Vankilasta vapautuva saa avustuspakkauksen otettuaan yhteyttä Krisiin. Yhdistyksen työntekijä tulee vapautuvaa vankilan portille vastaan ja auttaa tarvittaessa muutenkin uuden elämän alkuun.

Kiitollisempaa väkeä kuin vankilasta vapautuvat saa hakea. Jaana Juntunen

Krisiltä saa apua esimerkiksi asunnon hankintaan ja viranomaisten kanssa asiointiin. Tosin vuokra-asuntojen löytäminen Oulusta on vankilasta vapautuville hyvin vaikeaa. Esimerkiksi kaupungin vuokra-asuntosäätiö Sivakan kautta asuntoja ei ole saatu lainkaan, Juntunen kertoo.

Asunnon ja avun saamisella välittömästi vankilasta vapautumisen jälkeen on iso merkitys, sillä kaidalla tiellä on helpompi pysyä, kun perusasiat ovat kunnossa.

– 15–30 minuuttia vapautumisesta ovat ratkaisevia sen kannalta, päätyykö ihminen takaisin vankilaan. Jos apua ei ole, sitä palaa tyhjän päälle ja kaikista yleisimmin vanhaan porukkaan ja se on taas menoa, Juntunen toteaa.