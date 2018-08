Rokastajat ovat sinnikäs laji – laiton kalastus jatkuu Kemijoen Isohaarassa

Lohen rokastaminen on edelleen iso ongelma Kemijoen Isohaarassa. Vaikka laitonta kalastusta on yritetty estää voimalaitoksen kalastuskieltoalueella monella tapaa, houkuttelevat varsinkin pimenevät illat ja yöt rannoille rokastajia.

– Heitä liikkuu molemmin puolin jokea enemmän kuin jää kiinni, mutta tänäkin kesänä poliisitutkintaan on edennyt useita rikkomuksia, kertoo kalastuksenvalvoja Pekka Aho.

Ahon mukaan rokastajat pyytävät kalaa molemmin puolin jokea heti Isohaaran voimalaitoksen alapuolella.

– Pyyntiä harjoitetaan Vallitunsaaren puolella sillä kohtaa, missä aidattu alue päättyy, mutta kieltoalue jatkuu vielä sata metriä alaspäin. Keminmaan puolella vastarannalla rokastajat liikkuvat aivan patoon saakka, ihan niin pitkälle kuin vain pääsevät.

Rokastus on rehottanut Isohaarassa useita vuosia. Alueelle on asennettu vaijereita ja ajoittain valvontaakin on lisätty, mutta rokastajat näyttävät olevan varsin sinnikäs laji.

Ongelmana on ollut se, että heitä on ollut vaikea tavoittaa itse teosta. Valvojan tai poliisin havaitessaan he heittävät laittomat pyyntivälineensä jokeen, joten tekoa on vaikea näyttää toteen, vaikka se muutoin olisikin ilmiselvää.

Asiantuntijoiden mukaan on selvää, että iso määrä kaloja vahingoittuu, kun puntilla varustettu koukku tarttuu niihin, mutta kaloja ei saada vedettyä rantaan. On arvioitu, että jopa kahdeksan kymmenestä kalasta pääsee koukusta irti ja jää kitumaan jokeen.