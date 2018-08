Nuori nainen joukkoraiskattiin Hyvinkään keskustassa – poliisi kaipaa havaintoja

Uhrin mukaan tekijät ovat ulkomaalaistaustaisia ja he puhuivat uhrille vierasta kieltä.

Rikos tapahtui Itä-Uudenmaan poliisin mukaan metsikössä, Riihimäenkatu 20:n kohdalla 27.7. aamuyöllä. Tapahtumapaikka on aivan Hyvinkään virastotalon ja poliisilaitoksen vieressä.

Alueella olevien valvontakameroiden kuvien mukaan kolmen miehen seurueen on nähty liikkuvan klo 02.26 aikaan Jussintorin suunnasta Hämeenkadulle ja siitä klo 02.32 Siltakadulle kohti Riihimäenkatua.

Poliisi on julkaissut yhden valvontakameran kuvan, ja kaipaa vihjeitä kuvassa näkyvien henkilöiden tunnistamiseksi.

Kaikista tapaukseen liittyvistä havainnoista tai vihjeistä voi ilmoittaa numeroon 0295 436476 tai sähköpostiin vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun).

Seksuaalirikokset kasvussa, mutta raiskausten määrä vähentynyt

Poliisin tietoon on tänä vuonna tullut vähemmän raiskauksia kuin viime vuonna.

Viime vuonna raiskauksia tehtiin poliisin tietojen mukaan kesäkuun loppuun mennessä 633, kun tänä vuonna vastaava luku on 603.

Sen sijaan seksuaalirikosten kokonaismäärä on kasvanut viime vuodesta. Viime vuonna seksuaalirikoksia tehtiin kesäkuun loppuun mennessä 1599. Tänä vuonna vastaava luku on 1757, eli lähes 10 prosenttia enemmän. Kasvu johtuu siitä, että poliisin tietoon on tullut aiempaa enemmän lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, sekä seksuaalista ahdistelua.

Ulkomaalaisten osuus poliisin tietoon tulleessa seksuaalirikollisuudessa on suhteellisen suuri sekä epäiltyjen, että uhrien kohdalla.

Kaikissa seksuaalirikoksissa ulkomaalaisten epäiltyjen osuus oli viime vuonna 17,2 prosenttia. Tänä vuonna osuus on kesäkuun loppuun mennessä ollut 16,6 prosenttia. Ulkomaalaisten uhrien osuus oli vastaavina ajankohtina 5,1 ja 5,9 prosenttia.