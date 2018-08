Herätys: Budjettikone selittää talouttasi, marjoja löytyy poikkeavista paikoista, nuoret roomalaiskokit ideoivat uutta

Ylen Mun budjetti -kone kertoo, miten valtion budjettiehdotus kohtelisi lompakkoasi

Mitä valtion budjetti ottaa ja mitä se antaa ensi vuonna kansalaiselle? Ylen Mun budjetti -kone kertoo, miten valtiovarainministeriön budjettiehdotus kohtelisi lompakkoasi. Ainakin tupakoitsijoiden kukkaro kevenee, mutta vähävaraiset lukiolaiset ja ammattikoululaiset saavat tukea oppimateriaalien hankintaan.

Tutkija suosittelee marjastajia suuntaamaan turvemaille

Paahtavan kesän seurauksena mustikkaa, puolukkaa ja etenkin lakkaa on nyt luonnossa tavallista vähemmän. Tämä tarkoittaa, että marjastajilta vaaditaan tänä kesänä poikkeuksellista sitkeyttä ja taitoa. “Tosimarjastajat saavat sankonsa täyteen aina”, sanoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Rainer Peltola.

Ismo Pekkarinen / AOP

Kaksi kolmesta aikoo äänestää maakuntavaaleissa

Suomalaisista kaksi kolmesta aikoo äänestää varmasti tai melko varmasti ensi vuoden maakuntavaaleissa, ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön KAKS:n tutkimuksesta. Kokonaan äänestämättä aikoo jättää joka kymmenes. Puoluekannan mukaan innokkaimpia äänestäjiä maakuntavaaleissa ovat keskustan, kokoomuksen ja vihreiden edustajat.

Presidentinvaalien ennakkoäänestystä Helsingissä. Jarno Kuusinen / AOP

Kymmenet tuhannet ovat osoittaneet mieltään Bukarestissa

Romanian pääkaupungissa Bukarestissa on osoitettu mieltä korruptiota vastaan. Väkijoukko vaati maan vasemmistolaisen hallituksen eroa ja ennenaikaisia vaaleja. Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan protestiin osallistui jopa 50 000–80 000 ihmistä. Poliisi käytti vesitykkejä ja kyynelkaasua mielenosoittajien hajottamiseksi.

Tuhannet romanialaiset osoittivat mieltään maan hallitusta vastaan. Vlad Chirea / EPA

Roomassa nuoret kokit etsivät uusia makuja

Monet roomalaiset pitävät tiukasti kiinni ruokaperinteistä, ja esimerkiksi kansainväliset kahvilaketjut menestyvät heikosti Italiassa. Mutta joukko nuoria roomalaiskokkia on noussut kapinaan perinteisiä pastoja vastaan. Uudenlaisista ravintoloistakin saa toki pastaa, mutta niitä on maustettu kenties nokkosella tai vihanneskrassilla.

Ravintola Rooman Piazza Navonalla. Petri Burtsov / Yle

Koko maassa tuulista

Lauantai on tuulinen päivä koko maassa. Ylen meteorologi Anne Borgström kertoo, että länsirannikolla tuulenpuuskat voivat yltyä jopa yli 15 m/s nopeuteen. Lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä lukuun ottamatta Lappia, jossa on muuta maata viileämpää.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.