Turkissa asuva suomalainen liiran syöksystä: Turisti tuntee olonsa rikkaaksi, paikallinen kauhistelee kallista lihaa – "Nyt joudutaan todella jo miettimään, mitä ruokapöytään pannaan"

Turkin liira jatkoi perjantaina kiivasta alamäkeään, mikä vaikuttaa myös Turkissa asuvien ja lomailevien suomalaisten elämään.

Liiran putoamisen taustalla ovat muun muassa Yhdysvaltain päätökset kiristää tullimaksuja sekä pidemmältä ajanjaksolta presidentti Recep Tayyip Erdoğanin omintakeinen talouspolitiikka.

Turkin Alanyassa asuva suomalainen kiinteistönvälittäjä Sari Syrjälä kertoo liiran laskun näkyvän suoraan tuontitavaroiden hinnoissa ja paikallisten ihmisten ostovoimassa.

Tyypillinen palkka on Syrjälän mukaan Turkissa 2 000 liiran eli noin 300 euron kieppeillä kuussa.

– Tuontitavara on kallista. Jos jokin tuote maksoi aiemmin kympin, nyt se maksaa kolme tai neljä kymppiä.

Hinnannousu, joka alkoi muutama vuosi sitten, näkyy arjessa Syrjälän mielestä eniten muun muassa rakennustarvikkeiden, ruuan ja hygieniatarvikkeiden hinnoissa.

– Hammastahnoista lähtien hinnat ovat kolmin-nelinkertaistuneet parissa vuodessa.

– Maahan tuodaan paljon ulkomaisia juustoja ja mausteita, kuten vaikkapa soijakastikkeita. Liha on todella kallista, kana on ollut aiemmin sellaista, jota turkkilaisilla on ollut varaa ostaa, mutta nyt joudutaan todella jo miettimään, mitä ruokapöytään pannaan.

Syrjälän mukaan Turkissa on suhteellisen uusi autokanta ja autojen kaltaisissa hintavimmissa tuontitavaroissa hintojen nousu on ollut merkittävää.

Turisti saa nyt euroja liiroiksi vaihtaessa ison tukon rahaa

Euroopasta tuleville turisteille alhainen liira tekee lomailusta hyvin edullista.

– Pienenkin euromäärän kun vaihtaa liiroiksi, sitä on heti rikas olo. Turismin voimakas elpyminen näkyykin kahden vuoden takaiseen verrattuna. Tämä vuosi on ollut erityisen hyvä, eli tässä mielessä liiran arvon lasku on myös tehnyt hyvää.

Suomalaisten eniten suosimalla Alanyan seudulla asuu Syrjälän mukaan pysyvästi kolmisen sataa ja talvikausina kolmisen tuhatta suomalaista. Vuokrahinnat ovat ennallaan, mutta sähkön hinnan kallistuminen pelottaa Syrjälää.

– Sähkön hinta on jo nyt samaa luokkaa kuin Suomessa, ja nyt se saattaa nousta entisestään.

Asuntokauppa-alalla, jolla Syrjälä itse toimii, liiran lasku näkyy myös positiivisessa mielessä.

– Esimerkiksi eläkkeelle jäämässä olevat suomalaiset alkavat jälleen innostua talviasuntojen ostamisesta. Niinhän se on, että jos Suomessa eläke on pieni ja sillä elää niukin naukin, täällä sillä elää aika leveästikin ja esimerkiksi kotiapua saa palkattua hyvin edullisesti, Syrjälä sanoo.

Sedat Suna / EPA

Turkkilaiset vaelsivat valuutanvaihtopisteisiin

Presidentti Recep Tayyip Erdoğan kehotti perjantaina turkkilaisia tukemaan maansa valuuttaa myymällä pois mahdollisesti hallussaan olevat ulkomaanvaluutat. Syrjälän mukaan turkkilaiset ovat ottaneet kehotuksen tosissaan.

– Omistakin asiakkaistani tiedän ihmisiä, jotka lähtivät valuuttansa liiroiksi vaihtamaan.

– Nyt käynnissä olevaa syöksykierrettä ei ole ennen nähty. Pörssit menivät jo kiinni tänään, ja vielä ei oikeastaan tiedetä, miten tämä kaikki vaikuttaa, mutta maanantaina ollaan sen suhteen viisaampia. Itse uskon liiran yhä vajoavan, Syrjälä sanoo.

