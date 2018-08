Länsi-Niilin virus leviää Etelä-Euroopassa – useita kuolleita Italiassa ja Kreikassa

Ainakin kolme ihmistä on kuollut Länsi-Niilin virukseen Italiassa viime päivinä. Paikallisviranomaiset kertovat viruksen leviävän maan koillisosassa Ferraran alueella. Virus tarttuu hyttysten pistoista.

Kaksi vanhusta kuoli tautiin torstaina sairastettuaan yli viikon. Kolmas uhri kuoli heinäkuun lopussa.

Myös Kreikassa viranomaiset kertoivat perjantaina, että kolme ihmistä on kuollut virukseen Ateenassa. Virus on levinnyt noin 60 ihmiseen Ateenan alueella tänä vuonna. Valtaosa tapauksista on havaittu viime kuussa.

– Olemme rekisteröineet 17 uutta tapausta sitten viime viikon, sanoi Kreikan tartuntatautivirasto perjantaina.

Kreikassa virus sairastutti viime kesänä 48 ihmistä. Heistä viisi kuoli.

Länsi-Niilin virusta on tänä vuonna havaittu myös Unkarissa, Romaniassa ja Serbiassa.

Virus havaittiin ensi kerran Ugandassa 1937. Sitä kantavat linnut, mutta ihmisiin se tarttuu hyttysten välityksellä.

Virukseen ei ole parannuskeinoa, mutta noin 80 prosenttia sen kantajista eivät saa mitään oireita. Virus saattaa kuitenkin aiheuttaa flunssan kaltaisia oireita, ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa kovan kuumeen sekä aivokudoksen turpoamisen tai aivokalvontulehduksen.

Lue myös:

Oletko matkaamassa Keski- tai Etelä-Eurooppaan? SPR: Hyttysten välityksellä tarttuvasta viruksesta seuraa verenluovutusrajoitus

Lähteet: AFP