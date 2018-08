Laulaja Alma myöntää Bassoradiolle: kirjoittaa biisejä pop-tähti Miley Cyrukselle – Alman oma albumi pian valmis

Laulaja Alman ympärillä on spekuloitu mahdollisesta yhteistyöstä yhdysvaltalaisen laulaja Miley Cyruksen kanssa. Huhut saivat vahvistuksen perjantaina Bassoradion haastattelussa, kun Alma myönsi kirjoittavansa biisejä laulajatähdelle.

Miley Cyrus tuli aikoinaan tunnetuksi Hannah Montana -televisiosarjasta. Myöhemmin hän on tehnyt uraa laulajana. 25-vuotias laulaja on julkaissut kuusi studioalbumia ja seitsemäs on tekeillä.

Alma kertoo Bassoradion haastattelussa, että yhteistyö tuli toisaalta hyvään ja toisaalta huonoon aikaan.

– On ollut siistiä, ihan uusi proggis, Alma sanoo.

Oma albumi on kuitenkin vielä kesken. Levyä on tehty Los Angelesissa jo pitkään.

Nähtäväksi jää, esiintyykö Miley Cyrus myös Alman levyllä.

Uusi kappale julkaistaan syyskuussa. Haastattelussa Alma lupailee, että albumi julkaistaan piakkoin seuraavan biisijulkistuksen jälkeen.

Alma ja Miley Cyrus ovat hyvissä väleissä, sillä kesäkuussa Alma julkaisi Instagramin tarinoissa videon, jossa he ottivat yhteiset tatuoinnit.

Aiemmin Alma on tehnyt yhteistyötä myös muun muassa Tove Lon, Charlie XCX:n ja MØn kanssa.

Alma esiintyy perjantaina kolmatta kertaa Flow Festivaleilla. Tähän asti laulajalta on julkaistu muutama oma kappale, kuten Karma ja Dye My Hair. Kokonaista albumia on Suomessa odotettu, sillä Alman jo julkaissut kappaleet ovat nousseet listahiteiksi. Myöskään Flow'ssa omien kappaleiden puute ei ole häirinnyt: keikat ovat olleet ääriään myöten täynnä.