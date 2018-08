Verinen perjantai Syyriassa – kymmeniä kuoli Pohjois-Syyriassa

Raskaat pommitukset ovat tappaneet lähes 30 siviiliä Syyriassa perjantaina. Lisäksi kymmeniä on haavoittunut iskuissa, kertovat uutistoimistot.

Kyseessä on voimakkaimmat pommitukset kuukausiin. Uutistoimistot kertovat jopa tunteja jatkuneista pommituksista. Iskut kohdistuivat Idlibiin, Hamaan ja Aleppoon. Heti ei tiedetty, oliko kyseessä Syyrian vai Venäjän tekemät iskut.

Idlibistä suurin osa on edelleen kapinallisten hallussa ja presidentti Bashar al-Assad on varoittanut sen valloittamisen olevan hänen seuraava tavoitteensa. Hallinnon joukot ovat siirtäneet maajoukkoja ja kalustoa muun muassa tykistöä ja tankkeja Pohjois-Syyriaan.

Torstaina hallinnon joukot pudottivat lentolehtisiä, joissa ihmisiä kehotettiin suostumaan valtion hallinnon sääntöihin ja kerrottiin seitsemän vuotta jatkuneen sodan olevan lähellä loppua.

YK: Siviilien tilanne pahenee

Tilanne on hankala ja humanitaarinen tilanne maassa pahenee, sillä YK:n mukaan Idlibin maakunnassa elää jo nyt yli miljoona pakolaista, jotka ovat joutuneet lähtemään kotiseuduiltaan sodan vuoksi. YK:n lastenjärjestön UNICEF:n mukaan noin 350 000 lasta elää pakolaisleireillä.

YK on vedonnut Turkkiin, että se avaa rajansa pakolaisille, mikäli Syyrian hallitus päättää hyökätä Idlibiin ja sitä ympäröiville alueille. YK:n mukaan jopa 2,5 miljoonaa ihmistä olisi vaarassa.

Turkki on vakiinnuttanut asemaansa Pohjois-Syyrian kapinallisten tukijana, mutta paikalliset eivät usko turkkilaisten pystyvän estämään hallinnon joukkojen hyökkäyksiä. Paikalliset uskovat jopa turkkilaisten vetäytyvän välittömästi, mikäli maavoimien hyökkäys alkaa.

Syyrian sodassa on kuollut ainakin 400 000 ihmistä ja yli 11 miljoonaa on joutunut pakenemaan kotiseudultaan, mikä on noin puolet Syyrian sotaa edeltäneestä väestöstä. Heistä noin 5,6 miljoonaa on lähtenyt ulkomaille.

