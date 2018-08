CNN: Saksassa sallitaan myös natsisymbolit tietokonepeleissä

Saksa sallii kielletyt symbolit tietokone- ja videopeleissä, mikäli ne ovat ”sosiaalisesti asiaankuuluvia”, kertoo uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun). Videoohjelmistoja valvova Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) on kuitenkin linjannut, että symboleilla on oltava taiteellinen tai tieteellinen tarkoitus tai että niitä käytetään edustamaan historiallisia tapahtumia.

Sensuroiminen on aiheuttanut voimakasta keskustelua Saksassa ja eri puolilla maailmaa. Saksassa videopelistä Wolfenstein II: The New Colossuspoistettiin viime vuoden lopulla Adolf Hitleriltä viikset digitaalisesti ja hakaristit korvattiin kolmikulmaisilla symboleilla.

Saksassa on sensuuroitu natsien symboleita myös peleistä "Call of Duty: Black Ops", "South Park: The Stick of Truth" ja "Indiana Jones ja viimeinen ristiretki".

Saksan rikoslaissa kielletään "perustuslain vastaisten organisaatioiden symboleiden" julkinen käyttö. Tällaisiä merkkejä ovat muun muassa hakaristit, kelttiläinen risti ja natsitervehdys. Rangaistus voi vaihdella sakoista kolmen vuoden vankeustuomioon.

– Kuitenkin elokuvia on jo pidetty taideteoksina, ja siksi on sallittua kuvata näitä merkkejä (samoin kuin Hitlerin viikset). Tietokonepelejä arvioidaan nyt samalla tavalla, totesi USK:n toimitusjohtaja Elisabeth Secker.

Itse laki ei muutu, natsien ja muiden kiellettyjen symboleiden julkinen näyttö on edelleen lainvastaista, mutta teollisuus tulkitsee sitä toisin.