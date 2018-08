Maailman lupaavin poptulokas norjalainen Sigrid: "Rakastan Almaa!"

Miten pienestä naisesta voi lähteä noin iso ääni. Tämä kliseinen sanonta tuli mieleen, kun katsoi norjalaislaulaja Sigridin keikkaa Flow Festivalilla.

21-vuotiaan laulajan live-esiintymisiä on hehkutettu kotimaassa ja ulkomailla. Eivätkä puheet olleet tuulesta temmattuja. Sigrid esiintyi energisesti pomppien samalla kun nelihenkinen bändi säesti taustalla taidokkaasti. Monipuolisuutta korostivat välillä kuullut herkemmät kappaleet.

Haastatteluun saapuessa Sigrid on iloinen ja olemus on kuin nuorella koulutytöllä. Aivan ensimmäiseksi ei tule mieleen, että tässä on suuresti hehkutettu poptähti.

Sigridillä on ollut kiireinen keikkakesä. Norjan lisäksi hän on esiintynyt ympäri Eurooppaa ja myös Pohjois-Amerikassa.

– Oli minulla jopa viikko vapaata ja veljeni häät. Kesä on ollut mahtava ja Norjassakin on ollut ennätyshelteitä.

Norjalaislaulaja Sigrid valittiin vuoden lupaavimmaksi uudeksi artistiksi BBC Sound of 2018 -listauksessa. Nelli Kenttä, YleX

Pianon äärestä BBC:n hehkuttamaksi

Ålesundista kotoisin oleva Sigrid Sollbakk Raabe alkoi soitaa pianoa 7-vuotiaana. Musikaalisessa perheessä piano oli kodin sydän.

Sigrid kirjoitti ensimmäisen kappaleensa 16-vuotiaana ja hänellä oli myös bändi siskonsa kanssa. Sala Says Mhyp -niminen yhtye oli nimetty heidän kuoleen kissansa Salan mukaan.

Peruskoulun loputtua vanhemmat kannustivat Sigridiä jatkamaan musiikin parissa opintojen sijaan.

– He sanoivat, että saattaisin katua sitä, jos en yrittäisi.

Sigrid teki kappaleita kotonaan ja hän rakensi hiljalleen omaa tyyliään. Laulaja lähetti tuotoksiaan paikalliselle nuorisoradiokanavalle, jossa uusille artisteille annetaan mahdollisuus tuoda esille musiikkiaan. Sitä kautta hänet löydettiin.

Norjalaisen hämmästykseksi hän alkoi saada huomiota myös ulkomailla. Todellinen jättipotti tuli tänä vuonna, kun hänet valittiin lupaavimmaksi uudeksi artistiksi BBC:n Sound of 2018 -listauksessa.

– Se oli todella iso yllätys. Oletin, että pääsen viiden kärkeen ja olisin ollut tyytyväinen siihenkin. Kun aloin kirjoittaa musiikkia, tiesin sen mahdollisesta potentiaalista, mutta en koskaan uskonut, että päätyisin sillä myös Norjan ulkopuolelle.

– Rakastan Almaa! Viime kesänä kiersimme paljon samoja festivaaleja ja olimme vierekkäisissä kopeissa backstagella, norjalaislaulaja Sigrid kertoo. Nelli Kenttä, YleX

Sigrid myöntää, että tittelin tuoma maailmanlaajuinen huomio on tuonut mukanaan paineita.

– Valehtelisin, jos sanoisin, etten koe paineita. Se tuntuu samalta kuin tekisi koulussa päättökokeita. Sitä haluaa todella tehdä parhaansa.

"Alma tuo kotoisan olon"

Saimaisessa BBC:n listauksessa oli mukana myös Suomen poplupaus Alma, mutta hän ei yltänyt kärkikahinoihin saakka. Nuoret popparit ovat tulleet toisilleen tutuiksi, sillä he ovat kiertäneet esiintymässä lukuisilla samoilla festivaaleilla.

– Rakastan Almaa! Viime kesänä kiersimme paljon samoja festivaaleja ja olimme vierekkäisissä kopeissa backstagella.

Sigridin mukaan Alman näkeminen kiertuekiireiden keskellä tuntui kotoisalta.

– Kiertueella ollessa kaipaan tuttuja ja turvallisia asioita, koska kaupungit ja paikat vaihtuvat koko ajan. Rutiineja on vaikea löytää. Se oli niin kotoisaa, kun tiesi, että Alma on samalla bäkkärillä. Hänen siskonsa ja koko bändi ovat todella mukavia. Emme ehtineet hengailla paljoa yhdessä, koska kaikki olivat niin kiireisiä, mutta se oli silti kivaa.

Sigrid ja Alma esiintyivät perjantaina Flow Festivalilla lähes peräkkäin ja norjalainen toivoi ehtivänsä katsomaan suomalaisen keikkaa.

Mäkihyppyä Lahdessa

Norjalaislaulaja on vieraillut Suomessa aiemminkin. Kouluaikoina hän oli mukana vaihto-ohjelmassa, jolloin hänen luokkansa vierailivat Hollannissa ja Suomessa. Sigrid päätyi asumaan viikoksi lahtelaiseen perheeseen.

– Vierailimme Sibelius-talossa ja kävimme jääkiekkomatsissa sekä hiihtokisoissa ja katsomassa mäkihyppyä. Se oli hauskaa!

Sigridillä on kaksi unelmaa. Aivan ensimmäiseksi hän haluaa saada kissan. Toinen on se, ettei hän halua koskaan lakata kirjoittamasta musiikkia. Berislav Jurišić / Yle

Sigrid pursuaa haastattelussa iloista energiaa, jota höystävät eloisasti viuhuvat kädet. Laulajalla on tulevaisuudelle kaksi unelmaa.

– Ensimmäinen unelma on se, että haluan kissan. Rakastan kissoja ja meillä oli kissa 15 vuotta. Häntä ei voi tietenkään korvata mikään, koska hän oli paras kissa.

– Toinen asia on se, että en koskaan lakkaa kirjoittamasta musiikkia. Haluan olla luova ja käyttää aivojani. Olen hyvin onnellinen, jos voin jatkaa tekemällä sitä.