Ensi yönä voi hyvällä säkällä nähdä upeata taivaan ilotulitusta – lähetä kuvasi tähdenlennosta

Jos yöllä on aikaa ja pitkäpinnainen olo, niin kannattaa keskittyä nauttimaan avaruuden näytelmästä. Ensi yönä Maan asukkaille esiintyy runsas ja näyttävä perseidien tähdenlentoparvi.

Tunnissa voi parhaimmillaan nähdä kymmeniä tähdenlentoja.

Seuraamista voi tosin vaikeuttaa Suomen ylle luvattu pilvipeite, mutta sen ei pidä latistaa bongausintoa.

– Maan keskiosissa on paras alue katsella tähtiä ensi yönä. Etelässä pilvipeite on väistymässä yön aikana kaakkoon. Huonoin paikka tähdenlentojen havainnointiin on Lapissa, jossa pilvisyys on runsasta, kertoo Ylen meteorologi Anne Borgström.

