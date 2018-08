Pakotteet eivät lopettaneet Suomen suosiota Pietarissa – "kilomummot" kantavat kahvia ja juustoa rajan takaa, pikkupuodit myyvät turkkilaisia vaatteita suomalaisina

PietariPIETARI EU:n ja Venäjän toisilleen asettamat talouspakotteet harmittavat Pietarissa niitä, jotka ovat tottuneet ostamaan suomalaisia elintarvikkeita tai muita tuotteita.

Hyvin moni matkustaa Suomeen ostamaan ruokaa, mutta kaikilla ei tietenkään ole siihen mahdollisuutta.

Heitä ajatellen toimii uusi kaupan ala: pienet kaupat, jotka myyvät pakotelistoilla olevia suomalaisia tuotteita. Nämä liikkeet sijaitsevat usein takapihoilla. Niistä voi myös tilata Suomesta haluamiaan tuotteita, joita kauppias tai hänen edustajansa käy hakemassa viikoittain.

Tästä kaupasta voi ostaa ja tilata suomalaisia tuotteita. Kerstin Kronvall / Yle

Usein Pietarissa näkee myös yksittäisiä ihmisiä myymässä esimerkiksi suomalaisia juustoja tai suomalaista kahvia kadulla tai metroasemien edessä.

Suomalaisia tuotteita kaupan hyllyllä Pietarissa. Kerstin Kronvall / Yle

Kilomummot ja suomalaisiksi väitetyt turkkilaiset tuotteet

Tullisääntöjen mukaan kukin matkustaja saa tuoda Suomesta Venäjälle 50 kiloa ostoksia.

Suomalaistuotteiden kysyntä on niin suurta, että on tullut tavaksi kutsua lisämatkustajia mukaan matkalle. Heidän nimissään tuodaan sitten osa tavaroista rajan yli. Näitä lisämatkustajia on ruvettu kutsumaan kilomummoiksi.

Suomi on niin hyvä brändi, että sen varjolla myös huijataan.

Säännöllisesti Pietarin eri kaupunginosiin ilmestyy päiväksi tai pariksi pop-up-kauppoja, jotka mainostavat myyvänsä suomalaisia vaatteita tai kenkiä. Kaupassa käy ilmi, että nämä tuotteet, joiden hintalapuissa on Suomen lippu, tulevatkin Turkista tai Kiinasta.

Tätä ei kuitenkaan moni asiakkaista huomaa, ja kauppaa käy hyvin.

Suomalaisista tuotteista kehuja keräävät voi, kahvi, juusto ja pesuaineet. Kerstin Kronvall / Yle

Pietarilaiset kaipaavat laadukasta suomalaista kahvia ja juustoa

Yle kysyi pietarilaisilta, mikä suomalaistuotteissa on niin houkuttelevaa.

– Meistä suomalaiset elintarvikkeet ovat laadukkaampia kuin täällä tuotetut, sanoo Galina Zimina.

Hän pitää erityisen paljon suomalaisesta kahvista ja suklaasta.

Viktor Mihailov ei asu Pietarissa vaan Pihkovassa, lähellä Viron rajaa. Hän on tullut Pietariin ostoksille perheensä kanssa. He hankkivat lapsille varusteita kouluun. Viktorkin pitää suomalaisia tuotteita laadukkaina.

– Ne ovat aitoja, toisin kuin meillä. Täällä elintarvikkeisiin lisätään kemikaaleja, ja on vaikeata löytää puhtaita tuotteita.

Lupešovit pitävät Suomesta ja ostavat matkoillaan aina myös ruokaa. Kerstin Kronvall / Yle

Svetlana Lupešova ja hänen puolisonsa Georgi ovat juuri hakemassa uutta viisumia Suomeen. He käyvät säännöllisesti Suomessa ja arvostavat erityisesti suomalaisia elintarvikkeita.

He hankkivat ostosreissuilla myös kodinhoitotuotteita. Seuraavan matkan ostoslistalla on kahva, juustoa, kalaa, mätiä ja banaanijogurttia.

– Mieheni pitää banaanijogurtista, ja ostamme sitä varastoon puoleksi vuodeksi, Svetlana Lupešova sanoo ja hymyilee lempeästi miehelleen.