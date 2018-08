Herätys: Halpavaate saastuttaa luontoa, ensi yönä voi nähdä runsaasti tähdenlentoja, pohjoisessa ja etelässä sataa

Halpavaateita ei ole tehty kestämään, ja siksi ne saastuttavat pahemmin kuin lentoliikenne

Niin kutsuttu pikamuoti on tehty valmista, ota ja hävitä -periaatteella. Vaatteet päätyvät nopeasti kaatopaikalle, iso osa jopa suoraan kaupoista, koska mallistojen vaihtuessa vaatteita jää myymättä. Vaatteiden nopea kierto tekee alasta yhden maailman saastuttavimmista. YK:n mukaan muotiteollisuus tuottaa kymmenen prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä.

Suomessa nopeat ratayhteydet ovat "suunnittelun lähtökohta", Ruotsi pyyhältää hyvän matkaa edellä

Hallitus ilmaisi halunsa edistää nopeita junayhteyksiä Helsingistä Tampereelle ja Turkuun. Länsinaapurissa samantyyppiset suunnitelmat Tukholmasta Göteborgiin ja Malmöön vievistä pikaradoista ovat askeleen pitemmällä. Ruotsin isot infrahankkeet etenevät 12-vuotisen suunnitelman voimin, jolla on laaja poliittinen tuki takanaan.

Lännen Media: Yli kolmannes kannattaisi Natoa, jos Niinistö suosittelisi

Suomalaisista 35 prosenttia kannattaa Nato-jäsenyyden hakemista, jos tasavallan presidentti Sauli Niinistö sitä suosittelisi, ilmenee Lännen Median teettämästä kyselystä. Puolet kansalaisista ei kuitenkaan lämpene sotilasliitto Natolle siinäkään tapauksessa, että se presidentin mielestä olisi Suomen edun ja turvallisuuden mukaista. Aiemmin noin 20 prosenttia suomalaisista on kannattanut Natoon liittymistä.

Seuraa luotaimen matkaanlähtöä ja meteoriparven tanssia

Avaruuden ystävillä on sunnuntaina jännittävä päivä. Aamupäivällä Ylen nettisivuilta voi seurata suoraa lähetystä siitä, miten Nasa yrittää toistamiseen lähettää miehittämättömän avaruusluotaimensa kohti Aurinkoa. Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä puolestaan taivaalla voi nähdä jopa kymmeniä tähdenlentoja tunnissa, kun vuosittainen perseidien meteoriparvi pistää parastaan.

Pohjoisessa ja etelässä sadetta

Etelään on saapunut yön aikana sade- ja ukkoskuuroja, ja päivän aikana voi sataa paikoin runsaasti. Maan keskiosissa on poutainen ja osin aurinkoinen päivä, ja lämpötila on vähän 20 asteen yläpuolella. Pohjoisessa on viileämpää ja Pohjois-Lapissa sataa ajoittain vettä, kertoo Ylen meteorologi Anne Borgström.

Juttua korjattu 12.8.2018 klo 8.43: Jutussa luki aiemmin virheellisesti, että Nasa olisi lähettämässä avaruusluotaimensa kohti Natoa. Todellisuudessa luotainta ollaan lähettämässä kohti Aurinkoa.