Virossa kadonnutta ohjusta ei löydetty metsästä – etsintöjä jatketaan ilmasta

Viron armeija on lopettanut kadonneen AMRAAM-ilmataisteluohjuksen maastoetsinnät toistaiseksi. Ohjusta etsittiin miinaharavien ja varusmiesten avulla Endlan luonnonsuojelualueen metsistä Viron keskiosissa.

Kuudensadan neliömetrin alalta kuorittiin maan pintakerros pois ja tutkittiin maa metallinilmaisimilla. Kahdensadan hehtaarin alalta etsittiin ohjuksen osia maasta ja puista havainnoimalla. Mitään ei löytynyt.

– Meidän arviomme mukaan raketti ei ole pudonnut etsitylle alueelle, sanoo kapteeni Karmo Saar Viron yleisradioyhtiön ERR:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Ohjuksen etsintöjä jatketaan ilmasta käsin. Nyt tutkittu maasto oli arvioitu ohjuksen todennäköisimmäksi putoamispaikaksi.

Typhoon laukaisi vahingossa

Espanjan ilmavoimien Eurofighter Typhoon -hävittäjäkone laukaisi ilmataisteluohjuksen vahingossa kuuden kilometrin korkeudessa. Kone oli harjoituksissa Virossa. Tapaus sattui tiistaina iltapäivällä Otepään lähellä, ja ohjus lensi pohjoiseen päin.

Laukaisun syytä tutkitaan edelleen.

Typhoon kuului Baltian ilmavalvontaa suorittavaan Naton osastoon, ja sen tukikohta oli Šiauliaissa Liettuassa. Espanjalaiset koneet vapautettiin heti tapauksen jälkeen ilmavalvontatehtävästä, ja niiden tilalle tulivat Portugalin ilmavoimien koneet.

AMRAAM on amerikkalainen ilmataisteluohjus, joka on käytössä monessa maassa, muun muassa Suomessa. Ohjuksen kantomatka on yli sata kilometriä. Siinä on itsetuhojärjestelmä, mutta ei tiedetä toimiko se Viron tapauksessa.