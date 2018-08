Vuosi sitten halventuneet EU-alueen roaming-maksut tekivät suomalaisista huolettomia matkailijoita – Kännykällä surffaillaan, sometetaan ja seurataan uutisia kuten kotona

Internetin käyttö arjessa lisääntyy koko ajan, eikä arjen surffailutavoista haluta luopua kesälomamatkallakaan.

Etenkin EU- ja ETA-maissa matkustavien mobiiliverkon käyttö on operaattoreiden mukaan paisunut viime vuoteen verrattuna moninkertaiseksi. Suurin syy on vuosi sitten kesäkuussa voimaan tullut EU-säännös. Sen lähtökohtana on, että mobiiliverkon käyttämisen pitäisi olla muissa EU-maissa samanhintaista kuin kotimaassa (siirryt toiseen palveluun).

Aivan kotimaan hinnoissa ei suomalaisten EU-matkailijoiden mobiilisurffailu kuitenkaan ole. Viestintävirasto jatkoi DNA:n, Telian, Elisan sekä Moi Mobiilin poikkeuslupia (siirryt toiseen palveluun)periä kuluttajilta lisämaksuja.

Monet operaattorit leipovat EU-dataroamingin uusien liittymätyyppien sisään. Sen sijaan EU:n ulkopuolelle saatetaan tarjota erilaisia viikko- ja vuorokausipaketteja.

Hintojen tuntuva halpeneminen on tehnyt meistä matkustajina huolettomampia.

Aiemmin useimmat täppäsivät dataroamingin pois päältä jo lentokentällä. Nyt moni matkailija ei edes ajattele koko asiaa.

"Ennen pidin mobiilidatan pois päältä"

Sara Keskinen käyttää wifiä isompiin tiedonsiirtoihin. Elise Tykkyläinen / Yle

Turkulainen Sara Keskinen on lähdössä Kööpenhaminaan, Tanskaan: "Nykyään käytän kännykkää matkalla kuten kotona. Ennen kuin hinnat halpenivat saatoin pitää mobiilidatan pois päältä koko reissun ajan. Nykyään en edes hirveästi mieti asiaa – etenkin, jos matkustan EU:n sisällä tai Pohjoismaissa. Aika paljon matkoilla tulee googletettua. Wifiä käytän isompiin tiedonsiirto."

"Karttelen Youtubea ja videoita"

Otto Tolppola suosii karttapalveluita. Elise Tykkyläinen / Yle

Kuopiolainen Otto Tolppola on lentokentällä saattamassa Yhdysvaltoihin matkustavaa tyttöystäväänsä: "Viimeksi olin Espanjassa ja siellä käytin mobiiliverkkoa paljon. Googlettelin lähinnä ravintoloita ja tekemistä. Myös karttapalvelut ovat minulla kovassa käytössä – ennen latasin kartat ennakkoon. Videoita ja Youtubea tulee matkoilla kartettua, sillä ne kuluttavat todella paljon mobiilidataa. Aiemmin käytin lähinnä wifiä ja saatoin pitää roamingin kokonaan pois päältä."

"Oma käyttö ei ole muuttunut"

Noora Moilanen ei matkoilla someta. Elise Tykkyläinen / Yle

Rovaniemeläinen Noora Moilanen on tulossa Krakovasta, Puolasta: "Käyn niin harvoin ulkomailla, että EU-säännös ei ole muuttanut omaa puhelimen käyttöäni. Krakovan-matkalla käytin mobiilinettiä enimmäkseen reitti- ja tiedonhakuun. No, sellainen ero arkeen löytyy, että somea en hirveästi matkoilla käytä."

"New Yorkin puhelinlaskusta tuli yllättävän iso"

Ari Angervuori ei enää pärjäisi ilman mobiilinettiä. Elise Tykkyläinen / Yle

Helsinkiläinen Ari Angervuori on matkalla Minskiin, Valko-Venäjälle: "Mielelläni käyttäisin mobiiliverkkoa tälläkin matkalla, mutta tulin toisiin aatoksiin tiedusteltuani asiasta operaattorilta. Onneksi hotellissamme on ilmainen wifi. EU:n ulkopuolisissa maissa esimerkiksi navigaattorin käytöstä saattaa edelleen tulla melkoinen lasku. Viimeksi näin kävi New Yorkissa, kun puhelinlaskusta tuli yllättävän iso. EU-maissa käytän navigaattoria ja katson uutisia ja etsin ravintoloita. En usko, että pärjäisin enää ilman mobiilinettiä. Joskus on pakko ottaa yhteyksiä maksoi mitä maksoi."

Lue lisää:

Kännykkädatan hinta EU-alueella on oikea sillisalaatti, mutta paljon aiempaa halvempi

Hyvästi roaming-maksu, tervetuloa lisämaksu? Operaattoreille lupa periä ylimääräistä puhelimen käytöstä ulkomailla