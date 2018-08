EU on pyytänyt lisätietoja Saudi-Arabiassa pidätettyjen naisten oikeuksista

Euroopan unioni on pyytänyt Saudi-Arabialta lisätietoja ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuneista pidätyksistä ja syytöksistä, kertoo uutistoimisto Reuters. Samalla EU on ilmaissut kantanaan, että pidätetyillä naisilla tulee olla oikeus puolustautua.

EU haluaa olla samoilla linjoilla kuin Kanada puolustamassa ihmisoikeuksia. EU:sta on jo oltu yhteydessä Saudi-Arabiaan. EU on lähestynyt Saudi-Arabiaa rakentavassa hengessä ja pyytänyt viranomaisselvityksiä olosuhteista, joissa ihmisoikeuksia puolustaneita naisia on pidätetty ja nostettu syytöksiä heitä vastaan.

– Olemme korostaneet ihmisten oikeutta puolustaa oikeuksiaan ja muodostaa ryhmiä yhteiskunnan uudistamiseksi. Olemme myös painottaneet, että kuningaskunnan on tärkeä pyrkiä noudattamaan asianmukaisesti kaikkia pidätettyjä henkilöitä koskevia sääntöjä, sanoi Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin tiedottaja.

Aikaisemmin lauantaina Mogherini puhui Kanadan ulkoministerin Chrystia Freelandin kanssa puhelimitse. He sopivat yhteistyön lisäämisestä ihmisoikeuksien osalta ja muillakin osa-alueilla.

Saudi-Arabia on viime kuukausina pidättänyt useita naisia, jotka ovat ajaneet oikeuksiaan. Osa heistä on muun muassa kampanjoinut maassa olevan naisiin kohdistuvan holhousjärjestelmän lopettamiseksi.

Vangitsemiset ovat herättäneet suuren diplomaattisen kiistan Kanadan kanssa, kun kanadalaiset vaativat vangittujen aktivistien välitöntä vapauttamista.

Lähteet: Reuters