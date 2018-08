Mielenosoitukset jatkuvat Bukarestissa – poliisi on saanut kritiikkiä voimakeinojen käytöstä

Mielenosoittajalla on kaasunaamari kasvojen edessä.

Mielenosoittajalla on kaasunaamari kasvojen edessä. Robert Ghement / EPA

Hallituksen vastaiset mielenosoitukset ovat jatkuneet lauantaina Romaniassa. Tuhannet ihmiset kokoontuivat jälleen lauantaina kaduille osoittamaan mieltään pääkaupungissa Bukarestissa. Mielenosoituksia on järjestetty myös muissa Romanian suurissa kaupungeissa.

Mielenosoituksessa mukana oleva nainen on laittanut kukkaseppeleen päähän ja hengityssuojan suun eteen. Robert Ghement / EPA

Paikallisen median mukaan Bukarestin pääaukiolle on kokoontunut 30 000–50 000 mielenosoittajaa. Protesteissa vaaditaan hallituksen eroa korruption vuoksi.

Lauantain mielenosoitus on tiettävästi sujunut rauhallisesti.

Mielenosoittajilla on mukana Romanian ja EU:n lippuja, muovisia torvia ja tekstilakanoita. Robert Ghement / EPA

Ihmiset kantoivat muun muassa Romanian ja EU:n lippuja, muovisia torvia ja tekstilakanoita. He myös huusivat, ettei heitä vaiennettaisi väkivallalla.

Mielenilmaukset kokosivat uutta väkeä.

– Tulin osoittamaan mieltä, kun näin perjantaina televisiosta, miten poliisi kohteli raa’lla tavalla rauhanomaisia ihmisiä, sanoi 64-vuotias Floarea Toader.

Mielenosoitukset jatkuvat Romaniassa. Robert Ghement / EPA

Mielenilmauksissa oli mukana myös ulkomailla asuvia romanialaisia.

– Haluamme palata Romaniaan, mutta korruptiota on liikaa ja terveydenhoito on surkea, kommentoi45-vuotias Isabela Conduruta, joka on asunut jo 12 vuotta Saksassa.

Perjantain mielenosoitus muuttui väkivaltaiseksi

Perjantaina protesteissa oli mukana kymmeniä tuhansia ihmisiä. Paikallisten mukaan perjantaina oli paikalla noin 50 000–80 000 mielenosoittajaa.

Mielenosoitukset riistäytyivät väkivaltaisiksi. Yli 450 loukkaantui ja noin 30 ihmistä pidätettiin. Myös noin 30 poliisia loukkaantui, heistä 11 vietiin sairaalahoitoon.

Perjantaina mielenosoitukset muuttuivat väkivaltaisiksi Bukarestissa. Bogdan Cristel / EPA

Poliisi sai kritiikkiä kovista otteistaan niin kotimaassa kuin ulkomailta. Poliisi käytti väkijoukkojen hajottamisessa vesitykkejä ja kyynelkaasua.

Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz arvosteli Romanian väkivaltaa. Itävalta on tällä hetkellä EU:n puheenjohtajamaa.

– Tuomitsemme voimakkaasti väkivaltaiset yhteenotot Bukarestissa, jossa lukuisat mielenosoittajat ja toimittajat loukkaantuivat. Odotamme täydellisiä selityksiä, hän sanoi Twitterissä.

Die #freie #Meinungsäußerung sowie die damit verbundene #Pressefreiheit sind #Grundfreiheiten der EU, zu denen wir uns klar bekennen und die es bedingungslos zu schützen gilt. 1/2 https://t.co/dnkeRVUTqf — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 11. elokuuta 2018

Die gewaltsamen Zusammenstöße in #Bukarest, bei denen zahlreiche Demonstranten und Journalisten verletzt wurden, verurteilen wir scharf. Hier erwarten wir volle Aufklärung. Dem verletzten Kameramann des #ORF wünsche ich eine schnelle Genesung. 2/2 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 11. elokuuta 2018

Romania on yksi Euroopan unionin köyhimmistä maista. Maasta on lähtenyt viimeisten 15 vuoden aikana ulkomaille noin neljä miljoonaa ihmistä etsimään parempaa elämää. Keskipalkka Romaniassa on noin 520 euroa.

Lue myös:

Kymmenet tuhannet osoittivat mieltään Bukarestissa – poliisi käytti kyynelkaasua joukkojen hajottamiseksi

Lähteet: AP, AFP, Reuters