Sipilä: "Budjetin liikkumavara käytettävä pienimpien etuuksien korotuksiin"

Fanfaari törähtää Helsingin Kaivopuistossa lähdön merkiksi, ja vajaa viitisenkymmentä pyöräilijää suuntaa kiireesti rantaviivaa kohti.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja Viron pääministeri Jüri Ratas lähettävät Eesti-Soome-pyöräilytapahtuman ensimmäisen lähdön matkaan. Sadan kilometrin matka on kunnianosoitus Viron satavuotiselle itsenäisyydelle.

Myöhemmin päivällä starttaa myös 24,2 kilometrin mittainen lenkki, jolle pääministerit osallistuvat.

– Ehdotin kyllä sadan kilometrin matkaa Jürille, Sipilä heittää.

Liikkumavara pienimpien etuuksien korotuksiin

Pääministeri Sipilä ei ole juuri näkynyt mediassa viime viikkoina.

Kesä on ollut hiljainen sen jälkeen, kun eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta jäi lomalle. Donald Trumpin ja Vladimir Putinin huipputapaamisessa vetovastuu oli puolestaan tasavallan presidentti Sauli Niinistöllä.

Tällä viikolla ilmatilaa on hallinnut valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.), joka on esitellyt valtiovarainministeriön budjettiesitystä. Sipilä pitää esitystä hyvänä.

– Sinne on otettu mukaan kevään kehysriihen päätökset, jotka liittyivät menopuoleen. Nyt elokuussa on luvassa oikeastaan veroriihi, jossa ratkaistaan enemmän verotukseen liittyviä kysymyksiä, Sipilä sanoo ja viittaa elokuun lopulla alkavaan hallituksen budjettiriiheen.

Sipilän mukaan on tärkeää vastata työllisyyden haasteisiin ja siihen, että hyvän taloustilanteen suoma liikkumavara käytetään oikein.

– Olemme päättäneet käyttää sitä pienimpien etuuksien, päivärahojen ja takuueläkkeen korotuksiin.

"Verotuksen keventämisestä on selvä kirjaus"

Hallituksessa on ollut jonkun verran erimielisyyttä verotuksen suhteen. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen tuli ulos tällä viikolla ja ilmoitti, että kunnallisverotuksen perusvähennystä tulisi korottaa pienituloisten eduksi. Sen sijaan kautta linjan tehtävät veroalet hän torjui.

Kokoomuksen ja sinisten riveistä on puhuttu enemmän juuri laajoista veroaleista. Sipilän mukaan hallituksen linja on kuitenkin selvä ja yhtenäinen.

– Meillä on selkeä kirjaus, että verotus ei saa kiristyä tällä kaudella.

Hänen mukaansa keskustan tavoitteena on suunnata kevennyksiä erityisesti pieni- ja keskituloisille. Nyt erityistarkastelussa ovat pienituloiset eläkeläiset.

Toimia maatalouden tukemiseksi ja Itämeren tilanteeseen

Sipilän mukaan hallitus pohtii myös, millaista kriisiapua se voisi antaa maataloudelle huonon satokauden vuoksi. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) vastaa toimien valmistelusta, mutta vielä ei ole selvää, mitä nämä tukitoimet voisivat olla.

– Olen keskustellut valtiovarainministerin kanssa useaankin otteeseen.

Samoin täsmätoimia olisi Sipilän mukaan harkittava Itämeren tilanteeseen liittyen. Kuuma kesä on saanut monet suomalaiset pohtimaan ilmastonmuutosta ja ympäristökysymyksiä.

– Pitää katsoa lopulliset summat ja toimet sen mukaan, mikä liikkumavara on, kun valtiovarainministeriö tekee lopullisen ennusteensa riihtä varten.

Ei erityisseuraamuksia Soinille

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) herätti perjantaina keskustelua blogikirjoituksellaan, jossa hän otti epäsuorasti kantaa Argentiinan tiukan aborttilainsäädännön puolesta.

Sipilä viestitti perjantaina STT:lle, että naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet ja asema ovat ihmisoikeuskysymyksiä ja olennainen osa Suomen ulkopolitiikkaa. Sipilän STT:lle kertoman mukaan tämä on ollut Suomen hallituksen pitkäaikainen ja yksiselitteinen linja, eikä se ole muuttunut.

– Tästä on keskusteltu jo touko-kesäkuun vaihteessa, ja meillä on hyvin selkeät kannat olemassa, hän sanoo nyt.

Saako Soini seuraamuksia?

– Tästä on keskusteltu. Kaikilla on oikeus omaan mielipiteeseensä, mutta hallituksen linja on selvä ja se on kaikille selvä.