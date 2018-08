Tähtiesiintyjät kieltävät kuvaamisen jopa yleisöltä

Festarijärjestäjien, kuten suomalaisen Flow:n mukaan mukaan rap-esiintyjä Lamar ei anna esityksillensä kuvauslupia koko vuonna.

Yleensä suuret tähdet kieltävät mediaa kuvaamasta itseään, mutta nyt siis kuvauskiellon kerrottiin koskevan tuhansia ihmisiä. Tämä on harvinaista.

Festivaaliyleisölle on alettu asettamaan kuvauskieltoja, joissa ei saa videoida artistin esitystä tai kuvata sitä.

Viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaaren mukaan tämä on mahdollista, koska tilaisuuden järjestäjä voi päättää millä ehdoilla se tilaisuuteen lippuja myy.

Korpisaaren mukaan esimerkiksi järjestyksenvalvoja voi kehottaa lopettamaan kuvaamisen. Yleensä tilaisuuden järjestäjällä on oikeus tehdä lippua ostaessa maininta, milloin kuvaaminen on mahdollista.

– Kameran ottaminen tai siinä olevien kuvien tarkasteleminen on toinen asia, hän sanoo.

Kuvaamista keikoillaan rajoittavat erityisesti kansainväliset artistit, kerrotaan Yleisradiolle kotimaisista aluefestivaaleista.

Yleisössä kuvaaminen sallittiin tänä vuonna, osittain

Yleensä esiintyjät kieltävät kuvaamisen medialta, esimerkiksi lehtikuvaajilta, elleivät ne noudata tiukkoja ehtoja. Näitä ehtoja on kuvattu jutun lopussa.

Tällä hetkellä osa festivaaleista päästää jopa ammattimaisella kameralla kuvaavat yleisöön. Silti niitä ei aina saa käyttää.

– Tänä vuonna olemme ylipäätään päätyneet siihen, että me sallimme ammattimaisten kameroiden tuomisen alueelle, kertoo Flow-festivaalin toimitusjohtaja Suvi Kallio.

Kallion mukaan ammattikuvaajien lupaa kuvata rajoitetaan kuvausluvilla. Ammattimaisuuden ja tavallisen valokuvaajan ero on pääsyssä erityisen lähelle artisteja, eli aivan lavan eteen, jolloin kuvaaminen on helpompaa.

– Meillä on rajattu sitä, miten ja ketkä pääsevät ”pit”:iin eli lavan eteen kuvaamaan, kuvaa Kallio.

Suomessa festivaalien valokuvaajille tarkat kuvaussopimukset ovat tuttuja. Sopimuksessa joudutaan sitoutumaan siihen, että otettu kuva on vain tietyn median käyttöön, sekä sen mistä kuvataan ja miltä etäisyydeltä.

Täysi kuvauskielto on ammattivalokuvaajalle jopa tavallista, koska artisteilla on mahdollisuus rajoittaa sitä. Esimerkiksi Lehtikuvan kuvaajat eivät ota kuvia "rajoitetussa tapahtumassa”, kuten Kendrick Lamarin keikalla.

Isoja tähtiä seuraavatkin usein omat kuvaajat, jolloin muille kuvaaminen ei ole sallittua. Esimerkiksi kansainvälinen tähti Kendrick Lamar haluaa itse valita luottokuvaajansa.

Kuvausta rajoitetaan, myös jälkikäteen

Esimerkiksi Arctic Monkeys-yhtye halusi rajoittaa kuvien käyttöä Flow:ssa. Kuvien käyttösopimus esitettiin vasta yhtyeen esiintymisen jälkeen ammattivalokuvaajille. Tämä tapahtui festivaalin tiedotuksen mukaan artistin pyynnöstä, kun Yle tiedusteli asiasta.

Kuvausta valvotaan festivaaleilla, lähinnä järjestysmiesten keinoin. Ruisrockin sivulla järjestäjä on antanut sivuillaan ilmoituksen kuvaamisesta:

”Järjestyksenvalvojilla on myös oikeus kieltää kuvaaminen tietyissä tilanteissa esimerkiksi artistin pyynnöstä keikalla.”

Käytännössä tämän noudattaminen on haastavaa.

Festivaalijärjestäjillä on ongelmana, että heidän on vaikea saada ihmisiä noudattamaan artistien asettamia rajoituksia.

– Nykyisten kännykkäkameroiden ja videoiden aikakaudella yksittäiset henkilöt siirtävät kuvia verkkoon, toteaa sanoo muun muassa Ruisrockin järjestävä Juhani Merimaa.

Toisaalta sille ei ole aina edes tarvetta. Useat artistit suostuvat taltiointiin, koska siitä on heille itselleen hyötyä.

– Toki kuvaamista ei voi tehdä ilman artistin lupaa, mutta itse artistilla on oikeudet siihen ja festivaali voi sitten itse sallia ulkopuolisille. En ole kuitenkaan itse ikinä törmännyt siihen, että näitä valvottaisiin kovin tarkasti. Nykyään kuvia on paljon verkossa nähtävillä, pitkän linjan festari- ja keikkajärjestäjä Juhani Merimaa sanoo.

Valvominen on haastavaa festareille

Yleisön kuvaamiseen tehdyt rajoitukset ovat hankalia valvoa.

– On meillä joillakin keikoilla sanottu, että taltioiminen kielletty. Mutta on se tuhansien ihmisten joukossa aika vaikea valvoa. Kieltäminen on kuitenkin vaikeaa, koska kännykkäkameroita on paljon. Ei me voida kerätä pois kännyköitä tai tällaisia välineitä, toteaa Merimaa.

Merimaan mukaan artistienkin mielestä kännyköillä kuvaamista on vaikea saada kuriiin.

– Ei kukaan festivaalijärjestäjä halua saada yleisöä vihollisekseen. Mutta jos siinä on jotain ongelmia artistien kohdalta, niin siinä tehdään kyllä minkä voidaan.