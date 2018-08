Kongon tuoreimmat ebola-tapaukset sotatoimialueella

WHO:n mukaan torjuminen on hankalaa konfliktialueella.

Kansainväliset asiantuntijat varoittavat uudesta ebola-epidemiavaarasta Kongon demokraattisessa tasavallassa, sillä uusimmat tartuntatapaukset on todettu sotatoimialueella maan koillisosassa. Ihmiset pakenevat alueelta ja saattavat levittää tautia mukanaan. Lisäksi myös torjuminen on vaikeaa, sillä ihmisten rokottaminen on hankalaa konfliktialueella.

YK:n alaisen Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Kongon aiemmassa ebola-epidemiassa rokotusstrategia osoittautui toimivaksi.

Elokuun alussa todettujen uusimpien tapausten jälkeen päätettiin aloittaa jälleen rokotukset. Rokotuskampanja aloitettiin keskiviikkona. WHO:n mukaan Kongossa on yli 3 000 ebola-rokoteannosta.

Kongon terveysministeriön mukaan raportoituja tartuntoja on yli 40, joista ainakin parikymmentä on vahvistettu ebola-tartunnoiksi. Lähes 1 000 ihmistä seurataan. Kymmenen ihmistä on kuollut.

Kysessä on jo kymmenes ebola-epidemia Kongon demokraattisessa tasavallassa vuoden 1976 jälkeen. Tämä viimeisin on Benin alueella Pohjois-Kivun maakunnassa Ugandan ja Ruandan rajalla.

Ebola on viruksen aiheuttama vakava verenvuotokuume, joka johtaa usein kuolemaan. Tyypillisiä oireita ovat oksentelu, ripuli, sisäinen ja ulkoinen verenvuoto.

Vakavin ebola-epidemia oli vuosina 2013–2015 Guinean, Liberian ja Sierra Leonen alueella läntisessä Afrikassa. Tuolloin tautiin menehtyi yli 11 300 ihmistä.

Lue myös:

Uusi ebola-epidemia leviää jälleen Kongossa – edellisen loppumisesta kului viikko

Ebolaa nitistetään Kongossa nyt myös rokotteilla – Eristyksistä karkaavat potilaat pahin uhka

Suomalainen sairaanhoitaja lähtee Kongon ebola-alueelle

Ebolapotilaita karkasi sairaalasta Kongossa – satoja altistuneita jäljitetään

Kongossa aloitetaan rokotukset nopeasti leviävän ebolan nujertamiseksi

WHO: Ebolaepidemia ei ole vielä kansainvälistä huolta aiheuttava hätätilanne

Kongon terveysministeri: Ebola-epidemia levinnyt miljoonakaupunkiin

Lähteet: AP, AFP, Reuters