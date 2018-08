Helsinkiläiset vanhemmat eivät pysty kirjautumaan koulujen viestintäalustaan Wilmaan – kaupunki lupaa ratkaisua ongelmaan tämän päivän aikana

Helsingin koululaisten vanhemmat eivät pääse kirjautumaan koulujen ja kotien viestintäalustana toimivalle Wilma-sivustolle.

Ongelma ilmeni vanhemmille eilen sunnuntaina, ja tilanne on edelleen maanantaiaamuna samanlainen.

Useiden muiden kaupunkien Wilman sisäänkirjautumissivu avautuu normaaliin tapaan, mutta Helsingin kohdalla näytölle ilmestyy teksti: "Your connection is not private".

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen tietohallintopäällikkö Soili Haapala sai asiasta tiedon sunnuntaina iltapävällä.

– Silloin meidän ICT-asiantuntija teki jo ensimmäisiä korjauksia ja asennuksia palvelimelle, ja hän jatkaa sitä vielä tänään.

Haapalan mukaan ongelma ei liity millään tavalla eiliseen palvelunestohyökkäykseen, joka kaatoi useiden valtionhallinnon viranomaisten ja ministeriöiden verkkosivustoja.

– Tämä on tilapäinen suojausvirhe, joka on meidän palvelimellamme. Meillä ei ole kyseessä palvelunestohyökkäys vaan tilapäinen suojausvirhe, jota nyt korjataan, Haapala sanoo.

Mistä suojausvirhe johtuu?

– Tämä on semmoinen suojausasennus, mikä meidän pitää tehdä nyt ja se on meidän omaan järjestelmään liittyvä.

Onko se rutiininomainen toimenpide?

– Kyllä.

Miksi se tehdään nyt, eikä kesällä ennen koulujen alkua?

– Nyt tietenkin selvitetään, että miten tässä on päässyt käymään näin, että sitä ei ole tehty aiemmin.

Milloin Wilma taas toimii vanhemille?

– Tämän päivän aikana, kun saadaan nämä korjaukset tehtyä.

Kuinka usein tämä asennus tehdään?

– Seuraavan kerran kahden vuoden päästä.

Keväällä opetuksen tietoverkossa oli laajoja ongelmia, kun osa opettajista ei päässyt kirjautumaan verkkoon.