Mitä kokea Suomen ainoassa saamelaismusiikkivestivaalissa, Ijahis idjassa? Tässä järjestäjien tärpit

Alkuperäiskansojen musiikkifestivaali Ijahis idja juhlii ensi viikonloppuna 15-vuotista festivaalitaivaltaan. Yöttömän yön mukaan nimetyssä festivaalissa on luvassa muun muassa konsertteja, suopunginheittokilpailuja, käsityömarkkinat ja Yle Sápmi -areena.

Festivaalin järjestäjät kertovat tässä artikkelissa tarkemmin, mitä tämän kertainen ohjelma pitää sisällään.

Ijahis ija násttážat -lastenkonsertti aloittaa festariviikonlopun

Suomen ainoa saamelaismusiikkifestivaali alkaa perjantaina lasten ohjelmalla, joka pitää sisällään työpajoja ja elokuvia. Lasten päivä huipentuu konserttiin, jossa lapset ja nuoret laulavat, joikaavat, leuddaavat, livdevät ja soittavat. Konsertissa esiintyy myös keväällä ensimmäisen levynsä julkaissut ja mainetta niittänyt Solju-yhtye.

Festivaalin tuottaja Oula Guttorm kertoo, että lastenkonsertin yhtenä tavoitteena on herättää lasten kiinnostus musiikin tekemiseen.

– Eihän sitä koskaan tiedä, vaikka näiden esiintyjen joukosta nousisi yksittäisiä artisteja, jotka tulevaisuudessa ovat meidän festivaalimme pääesiintyjiä, pohtii Guttorm.

Taiteellisen johtajan konserttivinkit

Festivaalin taiteellinen johtaja Anna Näkkäläjärvi-Länsman iloitsee tämän vuotisesta laajasta ohjelmatarjonnasta. Tässä muutamia konsertteja, jotka Näkkäläjärvi-Länsman haluaa erityisesti nostaa esille.

Tundra Electro, lauantaina klo 20:15

"Tundra Electro on Ingá-Máret Gaup-Juuson uusi bändi. Sen musiikissa yhdistyvät electroluuppaus ja Inga-Máretin tekemät joiut.

Inga-Máret Gaup-Juuso esiintyi vuonna 2015 Minga-yhtyeen kanssa Ijahis idjassa. Tänä vuonna hän esiintyy siellä uuden yhtyeensä Tundra Electronin kanssa. Yle Sápmi

Joiku ja Suõmmkar, lauantaina klo 16:00 Sajoksen auditoriossa

"Ijahis Idja-festivaaleilla täytyy ilman muuta kuulla joikaajia. Joiku on yksi tärkeimmistä ohjelman osista, ainakin minulle. Meillä on tänä vuonna koossa kovatasoinen naisjoikaajien joukko: Ingá-Máret Gaup-Juuso, Hildá Länsman, Anna Morottaja, Ingá Elisa Påve Idivuoma ja Berit Alette Mienna.

Samassa konsertissa kolttasaamelainen Suõmmkar-yhtye julkaisee ensimmäisen levynsä. On erittäin mukavaa päästä kuulemaan uudenlaista kolttasaamelaista musiikkia.

Anna Lumikivi (kuvassa) ja Hanna-Maaria Kiprianoff leuddaavat ja laulavat koltansaameksi Suõmmkar-yhtyeessä. Yhtyeessä soittavat myös Marko Jouste, Ari Isotalo ja Pessi Jouste (kuvassa). Aslak Paltto / Yle

Hildá Länsman, Solju perjantaina klo 21:00 ja Vildá lauantaina klo 18:00

"Hilda Länsman on mukana monessa kokoonpanossa täällä. Hän on Soljussa, johon kuuluu myös hänen äitinsä Ulla Pirttijärvi-Länsman. Hän on myös Vildá-duossa yhdessä Sibelius-Akatemian opiskelukaverinsa Viivi Maria Saarenkylän kanssa. Saarenkylä soittaa haitaria. Hildá Länsmanilla on monenlaisia projekteja meneillään ja pääsemme Ijahis Idjassa nauttimaan joistain niistä.

Hildá Länsmanin voi nähdä lavalla tämän vuotisessa festivaalissa joikukonsertissa, Solju-yhtyeen kanssa sekä Vildá-duossa. Linda Tammela / Yle Sápmi

Nils-Heikki Paltto ja Indigenious Bastards, perjantaina klo 18:00

"Festivaalin avajaisissa perjantaina klo 18:00 joikaa Nils-Heikki Paltto. Hänen lisäkseen avajaisissa esiintyy myös Saamen radiossa paljon kuultu anonyymi Indigenous Bastards -yhtye. Heillä on muutaman kappaleen show. Ehkä pääsemme näkemään, keitä tämän musiikin takana on.

Nils-Heikki Paltto joikaa Ijahis idja-festivaalin avajaisissa perjantaina alkuillasta. Vesa Toppari / Yle

Näiden konserttien lisäksi taiteellinen johtaja Anna Näkkäläjärvi-Länsman ei malta olla mainitsematta festivaalin muita artisteja: pääesiintyjä kanadalainen A Tribe Called Red, paikalliset tähdet Ailu Valle, Amoc ja Trio Boogiemen, Radio Suomenkin soittolistalla soinut Felgen Orkester Karasjoelta ja Kevin Boine Tanasta.

Käsityöläiset myyvät festivaalialueella saamenkäsitöitä

Festivaalialueella saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen pihalla on festivaalin ajan totuttuun tapaan saamenkäsityömarkkinat. Käsitöitään ovat tällä kertaa myymässä Eira duodjelatnja ja Krsitine Eira Norjasta, The Story of Sisna ja Sompion Arja Vuotsosta, Erica Huuva Ruotsista puolelta sekä saamelaisten käsityötaitajien luomuksia ympäri Suomen puolen Saamenmaata myyvä Duodji Shop.

– Sen lisäksi markkina-alueelta voi myös ostaa ruokaa, kahvia ja virvokkeita, kertoo festivaalin apulaistuottaja Aleksi Ahlakorpi..

Markkina-alue avautuu perjantaina viiden aikaan. Samaan aikaan alkaa lipunmyynti festivaalialueelle. Lauantaipäivänä festivaali- ja markkina-alue avataan kahdelta.

Ijahis idja-festivaalialueella on myynnissä käsitöitä ja sen lisäksi alueelta saa myös ruokaa. Ville-Riiko Fofonoff / Yle

Siidassa järjestettävässä musiikkiseminaarissa pohditaan Ijahis idjan merkitystä

Musiikkiseminaari on vuosien saatossa vakiintunut Ijahis idjan ohjelmaan. Tänä vuonna festivaalin 15. juhlavuoden kunniaksi seminaarin teemana on Ijahis idja. Tarkoitus on pohtia tapahtuman merkitystä sekä artisteille että festivaalivieraille, kertoo tuottaja Oula Guttorm. Seminaari alkaa lauantaina puolenpäivän aikaan Saamelaismuseo Siidassa.

Siidassa on lisäksi myös muuta ohjelmaa. Perjantaina kello neljästä eteenpäin Siidassa alkaa kulttuuri-ilta, jonka yhteydessä 11 Saamelaista ajankuvaa -näyttelyn tuottajat Jorun Eikjok ja Ola Røe kertovat ja keskustelevat näyttelyn sisällöstä. Keskusteluun osallistuu myös osa näyttelyä varten haastatelluista ihmisistä, joiden kertomusten kautta näyttely modernista saamelaisuudesta on koostettu.

Suopunginheittotaidoista kisaillaan tänäkin vuonna

Ijahis idja -festivaalin yhteydessä järjestetään nyt kolmatta vuotta peräkkäin urheilukilpailu. Kilpailussa on kaksi lajia: suopunkisprintti ja suopunginheitto. Kilpailun järjestää Anara Sámi Searvi ry (Inarin saamelaisyhdistys). Yhdistyksen puheenjohtaja Aslak Paltto toivoo, että kisa houkuttelisi osallistujia.

– Tarkoitus on, ettei kisa ole niin vakava, ja kaikki voivat pärjätä siinä.

Kilpailuun ilmoittaudutaan paikanpäällä viimeistään puoli tuntia ennen kisan alkamista. Suopunkisprintti alkaa perjaintaina kello 19 ja suopunginheitto lauantaina samaan aikaan. Sekä lapsille, naisille että miehille on omat kilpaluokkansa.

Aslak Paltto odottaa runsasta osanottoa Ijahis idjan suopunkikilpailuihin. Vesa Toppari / Yle

Yle Sápmi -areenassa keskustellaan Jäämerenradan vaikutuksista

Festivaalilauantaina järjestetään Yle Sápmi -areena -keskustelutilaisuus, sekin jo kolmatta kertaa. Tilaisuudessa keskustellaan Jäämerenradan vaikutuksista ja sen vaikutuksista paikallisten ihmisten näkökulmasta. Keskustelua vetää Yle Sápmin toimittaja Martta Alajärvi.

– Keskustelutilaisuuteen on kutsuttu paikallisia ihmisiä kertomaa, miten Jäämererata tulisi vaikuttamaan heidän alueillaan esimerkiksi porotalouteen tai elämään yleensäkin, ja myös puhumaan siitä, miten he pärjäävät tällaisten kilpailevien maankäyttömuotojen kanssa, kertoo Alajärvi.

Yle Sápmi -areenaan on kutsuttu keskustelijoita eri saamen kieliryhmistä ja niistä paliskunnista, joiden läpi Jäämerenrata vedettäisiin.

Keskustelutilaisuus järjestetään tapahtuman päälavalla kello 14:30-15:30. Keskustelua voi seurata Saamelaisalueen koulutuskeskuksen suoran verkkolähetyksen kautta (siirryt toiseen palveluun). Keskustelu tulee myöhemmin katsottavaksi Yle Areenaan.

Martta Alajärvi vetää festivaalilauantaina iltapäivällä Yle Sápmi -areenakeskustelua, jonka aiheena on Jäämerenrata. Ville Fofonoff / Yle

Festivaalitunnelmiin pääsee myös kotisohvalla

Yle Sápmi -areenan lisäksi Saamelaisalueen koulutuskeskuksen verkkolähetyksen kautta voi kokea festivaalitunnelmia koko festivaalin ajan sekä perjantaina että lautantaina. Konserttien väliajoilla Yle Sápmin toimittajat lähettävät suorana haastatteluja ja keskusteluja esimerkiksi festivaalimuodista ja festivaalimuistoista. Myös suopunginheittokilpailut lähetetään verkossa.

Ijahis idja -festivaalin ohjelma löytyy tapahtuman verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun).

