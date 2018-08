Perussuomalaisten Halla-aho: Soinin aborttinäkemys keskiajalta

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho pitää ulkoministeri Timo Soinin (sin.) näkemystä abortista keskiaikaisena. Halla-aho kommentoi asiaa perussuomalaisten tiedotustilaisuuden yhteydessä Helsingissä.

– Aika keskiaikaista ollut tuo keskustelu tässä kysymyksessä viime aikoina.

– Siis teidän käsityksenne: sinisten Timo Soinin näkemys on keskiajalta?

– Joo. Kyllä. Näin voidaan sanoa, vahvistaa Halla-aho Ylen täsmentävän kysymyksen jälkeen.

– Minusta on vähän huolestuttavaa, jos ihmisen ajattelu pyörii liikaa tuollaisten kysymysten ympärillä. Kyllä kai muitakin teemoja pitäisi politiikassa olla.

Halla-aho uskoo edustavansa perussuomalaisten valtavirtaa käsityksellään.

Soini oli perussuomalaisten puheenjohtaja ennen Jussi Halla-ahoa ja ennen kuin siniset lähti perussuomalaisista.

– Vaikka kukaan ei kannata abortteja, se on sillä tavalla väärä ilmaisu, se on aina tragedia ja huono asia. Mutta toisaalta maailma on täynnä esimerkkejä siitä, miten paljon huonompaan suuntaa tilanne kehittyy sillä, että pyritään kriminalisoimaan sitä.

Ulkoministeri Timo Soinin abortinvastainen mielipide nousi uudelleen esiin viime torstaina kun Soini blogi-kirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun) kehui Argentiinaa hienoksi maaksi. Soini julkaisi kirjoituksen sen jälkeen, kun Argentiinan senaatti oli hylännyt lakiesityksen, joka olisi laillistanut abortin.

Edellisen kerran Soinin abortinvastainen mielipide nousi esiin keväällä.

Soini kirjoitti toukokuussa blogiinsa osallistuneensa Kanadassa tilaisuuteen, jossa muun muassa poltettiin kynttilöitä ja rukoiltiin abortoitujen sikiöiden muistoksi. Hän kertoi osallistuneensa tilaisuuteen yksityishenkilönä. Silloin presidentti Sauli Niinistö piti Soinin osallistumista abortinvastaiseen tilaisuuteen omituisena.

Perussuomalaiset on itse puolestaan politiikassa keskittynyt paljon maahanmuutopolitiikan arvosteluun.

Halla-aho sauna-asunnosta: Ei tavoiteltu perusteetonta hyötyä

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho selittää puolueensa kansanedustajien Ville Vähämäen ja Teuvo Hakkaraisen asumisjärjestelyistä syntynyttä jupakkaa niin, ettei tapauksessa ole tavoiteltu kansanedustajille kuulumatonta hyötyä.

– Rahaa on haettu asumiseen ja sitä on käytetty asumiseen. Joku byrokraattinen virhe tässä on varmasti tehty.

Halla-aho ei kysyttäessä täsmentänyt, kuka byrokraattisen virheen olisi tehnyt.

Eduskunnan lisäksi Iltalehden mukaan keskusrikospoliisi selvittää parhaillaan Vähämäen ja Hakkaraisen asumisjärjestelyjä sekä niiden perusteella nostettuja kansanedustajan kulukorvauksia.

Jussi Halla-aho toivoo eduskunnan selvittävän asian. Puheenjohtaja olettaa, että taustalla on tietämättömyyttä ja eduskunnasta saadut ”kenties” liian epätäsmälliset ohjeet, mikä on sallittua ja mikä ei.

Halla-aho korosti perussuomalaisten tiedotustilaisuudessa, että vuokrausjärjestelyissä Teuvo Hakkaraisella ei ollut mahdollisuutta tietää, ettei Hakkaraisen yhdessä Vähämäen kanssa vuokraamaa saunatilaa saanut käyttää asumiseen.

Juttua päivitetään.