Suomalaisille tipahtelee hämäriä lahjapaketteja Kiinasta – tuntemattomaan pakettiin liittyy riskejä

Tästä on kyse Suomalaiset ovat saaneet yllätyspaketteja etenkin kiinalaisilta verkkokaupoilta.

Kyseessä on usein niin sanottu brushing, jossa tekaistujen tilien kautta lähetetään "lahjoja".

Verkkohuijaus on iso ongelma maailmanlaajuisesti ja myös Suomen tulli on siitä kiinnostunut.

Oululaisen Juha Huovisen postilaatikko kolahti helteisenä heinäkuun päivänä. Eteisen lattialta löytyi kiinalaisilla kirjainmerkeillä päällystetty kirjekuori.

– Ajattelin, että joku vuosia postilimbossa ollut lähetys on saapunut viimein perille.

Vaan ei, kirjekuoressa oli selittämätön muovinkappale, jota mies ei ollut tilannut. Myös lähettäjä oli tuiki tuntematon.

Huovinen oli luultavasti joutunut tietämättään osaksi valtavaa kansainvälistä verkkohuijausilmiötä, brushingia.

Brushingia tekevät yritykset lähettelevät tekaistuja tilauksia satunnaisille ihmisille. Siihen liittyvistä yllätyspaketeista on raportoitu eri puolilta maailmaa (siirryt toiseen palveluun) (CBS). Myös Suomessa verkosta tilattujen tavaroiden määrä kasvaa kovaa vauhtia, minkä vuoksi yhä useampi saa tuotteita, joita he eivät välttämättä ole tilanneet.

Mitä haittaa tästä sitten on lähetyksen vastaanottajalle? Koska brushingissa ihmisten henkilötietoja käytetään valeprofiileissa, on kyseessä yksityisyyden ja tietosuojan loukkaus, toteaa Aalto-yliopiston projektitutkija Mikko Hänninen.

Lahjojen saaja voi siis olla lähes varma, että hänen henkilötietonsa ovat vuotaneet vääriin käsiin.

Kyseessä on yksityisyyden ja tietosuojan loukkaus, jos kuluttajien nimissä luodaan valeprofiileja. Hänninen muistuttaa, että vaikka brushing-ilmiöön ei liity maksutietojen väärinkäyttöjä, on kyseenalaista mikäli jotkut tahot käyttävät yksittäisten kuluttajien tietoja hyväksi.

– Valitettavasti asialle on vaikea tehdä mitään Suomesta käsin.

Näin brushing toimii: Postimyyntiyritys haluaa nostaa asemaansa esimerkiksi Alibaban, Wishin tai E-bayn rankingissa. Se onnistuu hyvillä tuotearvioilla ja isoilla myyntiluvuilla. Tätä varten yritys tarvitsee valtavasti vahvistettuja lähetystunnuksia. Yritys alkaa toimittaa halpoja halpaa rihkamaa sattumanvaraisiin osoitteisiin tekaistujen käyttäjätilien kautta. Samojen käyttäjätilien kautta firma kirjoittaa itsestään ylitsevuotavan hyvät arviot. Vilpillinen yritys voi myös ulkoistaa toiminnan, sillä on firmoja, jotka hoitavat rihkaman lähettelyn ja positiivisten arvioiden tekemisen yrityksen puolesta.

Lähetyksen vastaanottajan yhteystiedot on saatettu vuotaa moneen eri paikkaan, muistuttaa apulaisprofessori Hongxiu Li Tampereen teknillisestä yliopistosta.

– Jos nimissäsi on tekaistu käyttäjätili, saatat joutua tietämättäsi verkkokauppiaiden mustalle listalle, koska nimesi liitetään brushingiin.

Brushing on monin tavoin haitallista myös koko verkkokaupalle, Hänninen sanoo. Se nakertaa markkinapaikkojen uskottavuutta sekä johtaa harhaan kuluttajia ja sijoittajia.

– Esimerkiksi verkkokauppajätti Alibaban listautuessa pörssiin 2015, sijoittajat eivät voineet olla varmoja todellisista myyntivolyymeistä brushingin takia.

Roskapostilähetyksillä on myös ympäristövaikutuksia.

– Kun satoja miljoonia paketteja lähetetään turhaan, se kuormittaa ympäristöä aivan älyttömästi.

Hämmennystä someryhmissä

Brushing-ilmiö näkyy myös kiinalaisten verkkokauppojen ympärille syntyneen Facebook-ryhmän keskusteluissa. Ryhmän jäsenet kertovat vastaanottaneensa mitä erilaisimpia yllätyslahjoja, kuten hiuspompulan tai outoja siemeniä.

Heljä Salmisella on yllätyslahjaksi saamansa papukaijaveitsi edelleen käytössä. Heljä Salminen

Esimerkiksi turkulainen Heljä Salminen on saanut kolme yllätyslahjaa verkkokaupoilta: joulusukat, papukaijan näköisen taittoveitsen ja puhelimen matkalaturin. Sukat ja veitsi tulivat suoraan postilaatikkoon, laturin Salminen haki lähetysilmoituksen kanssa Postista.

Aluksi Salminen kuvitteli saaneensa väärän tuotteen, mutta tilaushistorian tarkastaminen teki selväksi, että kyseessä on yllätyslahja.

– Sukkien päällä oli jopa sydän, jossa luki "Thank you".

Wish/Aliexpress/Ebay (Finland) -ryhmän ylläpitäjä Kimmo Salvén kertoo, että brushingin tunnistaminen voi olla hyvin vaikeaa. Aina kun ei ole varmuutta, onko ongelmatilanteessa kyse brushingista, myyjän virheestä vai ihan oikeasta lahjasta.

– Siinä onkin varsinainen sekaannusten pelikenttä.

Salvénin ylläpitämässä ryhmässä on yli 117 000 jäsentä ja keskustelu on hyvin aktiivista. Toisinaan vastaan tulee kysymyksiä, joissa on viitteitä brushingiin.

– Sen tunnistaminen on vaikeaa, koska myyjät tuntuvat myös sotkevan lähetyksiä, seurantatunnuksia ja niiden vastaanottajia keskenään melko paljon.

Kimmo Salvén kertoo, että moni pitää tilaamatta saamaansa tavaraa lahjana, vaikka samaan aikaan jokin tilattu tavara jäisikin sekaannuksen vuoksi tulematta.

Toisinaan myyjältä jopa ihan oikeasti tulee ilmoitetulla seurantatunnuksella lahja, ja mukana esimerkiksi ilmoitus siitä että oikea tavara on tulossa myöhemmin perässä.

– Joskus se todella tulee, joskus ei.

Kimmo Salvén törmää tämän kaltaisiin ihmettelyihin moderoimallaan Facebook-palstalla. Yle

Brushingin kohteeksi näyttäisi joutuvan sattumanvaraisesti. Aktiivinen nettishoppailu siis ei siis automaattisesti johda hämäriin lahjapaketteihin.

– En muista saaneeni yllätyslahjoja, vaikka olen tilannut tavaraa ulkomailta toistakymmentä vuotta, Salén sanoo.

Heljä Salminen kertoo tilaavansa netistä tavaraa vähintään joka toinen kuukausi. Salmisen maksukortti on kopioitu jo pariin otteeseen, joten hän tilaa vain pienillä summilla kortilla, jossa on vain katetta vain ostosten vaatima summa.

Hän myöntää, että yllätyspakettien saaminen mietityttää.

– Kyllähän se huolestuttaa, koska osoitteeni on saatettu antaa eteenpäin.

Tulli kiinnostunut ilmiöstä

Tulli saa aika ajoin yhteydenottoja ihmisiltä, jotka ovat saaneet tulliselvitettävän lähetyksen saapumisilmoituksen paketista, jota eivät ole tilanneet tai eivät tiedä, mihin tilaukseen se liittyy.

Tullille brushing on vielä melko uusi asia, mutta se on herättänyt Tullin kiinnostuksen, kertoo tulliylitarkastaja Nadja Painokallio Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosastolta.

– Kyllä tämä asia otetaan meilläkin selvitykseen.

Brushing tunnetaan myös Postissa, mutta toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty, kertoo viestintäpäällikkö Anne Huhtala. Yle

Tällä hetkellä pienin kannettava arvonlisäveron määrä on 5 euroa. Poikkeuksena tästä ovat muun muassa alkoholit, joista alv kannetaan aina.

Tämän varmasti tietävät myös arvotonta rihkamaa lähettelevät kauppiaat. Näin ollen halvat postilähetykset saapuvat asiakkaille suoraan kotiin ilman tullausta.

Jatkossa tilanne voi olla toinen, mikäli hallituksen esitys alv:n minimirajan poistamisesta etenee täytäntöön. Se lisäisi Painokallion mukaan Tullin käsittelemien lähetysten määrää merkittävästi.

– Puhutaan arvioiden mukaan miljoonista. Siihen valmistaudutaan muun muassa Tullin tietojärjestelmäuudistuksessa.

Painokallion mukaan kuluttaja voi selvittää lähettäjältä paketin sisällön, arvon ja tullata sen. Toinen vaihtoehto on jättää tulliselvitys tekemättä, jolloin paketti palautuu lähettäjälle automaattisesti.

– Henkilökohtaisesti jättäisin vastaanottamatta lähetyksen, jonka alkuperää en tunne