Formulasirkus kiinnostui Suomesta – mahdollisuutta ajaa F1-kilpailu Kymi Ringillä Iitissä selvitetään

F1-kisojen järjestäjät selvittävät parhaillaan, olisiko Suomessa mahdollista järjestää tulevaisuudessa formulakisoja.

Aloite Iittiin valmistuvan Kymi Ringin mahdollisuuksista järjestää F1-kisa (siirryt toiseen palveluun) on tullut F1:n urheilujohtajan Ross Brawnin johtamalta selvitysryhmältä, kertoi MTV.

– Jos puhutaan maailmanlaajuisesta listauksesta, niin he haluavat, että Suomi olisi listalla yhtenä mahdollisena kandidaattina, Suomen autourheilun lajiliiton AKK:n toimitusjohtaja Tatu Lehmuskallio toteaa Ylelle.

Kymi Ringin hallitus kokoontui maanantaina Iitissä. AKK Sports on yksi Kymi Ringin perustajaosakkaista.

Ainutlaatuinen tilaisuus

Lehmuskallion mukaan mahdollisuus järjestää maailmanlaajuisia formulakisoja on todella ainutlaatuinen.

– Suomella on aika vähän sellaisia mahdollisuuksia, joissa voisi olla globaalisti jonkun merkittävän tapahtuman isäntänä. Maailmanluokan urheilutapahtumat ovat sellaisia, joissa meillä mahdollisuudet ovat kaikista realistisimmat. Mitä sitten tulee itse sarjan pyörittäjän intresseihin, niin he ovat sanoneet, että Suomi on autourheilussa merkittävä maa, Lehmuskallio sanoo.

Hänen mukaansa suomalaiset F1-kuljettajat keräsivät viime vuonna enemmän F1-pisteitä kuin minkään muun maan kuljettajat.

– Meidän status on sillä tasolla, että tällaisesta voidaan sarjan pyörittäjien puolesta puhua. Pohjois-Euroopassa ei ole tämän kokoluokan tapahtuma-areenaa, jossa voitaisiin järjestää joko MotoGP- tai formulakisat, Lehmuskallio toteaa.

"MotoGP:stä vain lyhyt matka formuloihin"

Sarjamuotoisissa moottoriurheilutapahtumissa F1-kilpailut ovat korkeimmalla sijalla. Sen jälkeen tulevat ratamoottoripyöräilyn MM-kilpailut.

– Sitä kautta, kun MotoGP on päättänyt jo tulla Iittiin ja Kymi Ringille, niin sitä kautta saadaan tietoa ja käsitystä siitä, mitä tämän kokoluokan tapahtuman järjestäminen vaatii. Kyseessä ei ole urheilujärjestön hanke, vaan suomalaisen yhteiskunnan pitää pohtia, onko tämä sellainen, missä halutaan olla mukana, Lehmuskallio muotoilee.

Kymi Ring on alun perin suunniteltu ja rakennettu niin, että se tarjoaa puitteet sekä MotoGP:n että F1-kilpailujen järjestämiselle.

– Siinä vaiheessa, kun Kymi Ring täyttää fasiliteetit, niin ei ole pitkä matka F1-kilpailujen järjestämiseen. Teknisesti matkaa ei ole ollenkaan. Molemmissa tapahtumissa puhutaan satojen tuhansien ihmisten ihmismassasta. Haasteita aiheuttavat esimerkiksi logistiikka, koska tapahtuman kokoluokka on niin suuri.

Suomen mahdollisuudet ovat parantuneet

Kustannusten osalta toimitusjohtaja Tatu Lehmuskallio luottaa nykyiseen rahoitusmalliin.

– Edellisen omistajan kohdalla puhuttiin kaikkien kilpailujen kohdalla aika isosta järjestämisoikeusmaksusta tai osallistumismaksusta. Maksut vaihtelivat eri maanosien, eri ratojen ja eri paikkakuntien väillä erittäin paljon. Siinä maailmassa jos elettäisiin edelleen, niin olisi aika epätodennäköistä että olisimme mukana.

Sarjan kaupallisen omistajan vaihtumisen myötä haaveet F1-kisan saamisesta Suomeen ovat vahvistuneet.

– Uuden omistajan myötä on alettu rakentaa uusia liiketoimintamalleja, joissa nähdään, että muillekin kuin sarjan omistajalle pitäisi jäädä jotain käteen. Entinen malli ajoi järjestäjät taloudellisesti hankalaan tilanteeseen. Oikeastaan rahoitusmalli perustui julkiseen rahoitukseen, jossa esimerkiksi valtio itsessään takasi talouden.

Kymi Ringin rahoitus oli pitkään epävarmaa, koska valtio vaati tukensa ehdoksi myös yksityisen rahoituksen toteutumista. Maaliskuussa Kymi Ring sai valtiolta 3,5 miljoonaa euroa.