Soulin kuningatar Aretha Franklin on kuollut.

Franklinin kerrottiin jo alkuviikosta olevan vakavasti sairaana kotonaan Detroitissa. Tilanteen vakavuudesta kertoi ensimmäisenä showbiz411-sivusto (siirryt toiseen palveluun). Omaisten ja muiden läheisten kerrottiin olevan taitelijan luona.

Franklin oli kuollessaan 76-vuotias. Hän sairasti tiettävästi vuonna 2010 haimasyövän, mutta kiisti väitteet pitkään. Viime vuonna hän ilmoitti jäävänsä eläkkeelle.

Baptistisaarnaajan tytär Aretha Franklin syntyi vuonna 1942, ja aloitti uransa laulamalla isänsä kirkossa. Ensimmäisen kerran hän levytti musiikkia jo 14-vuotiaana.

Aretha Franklin 2017 Soul Brother / AOP

Franklinin laulu-uran alkuvaiheet olivat tahmeita, ja suosio antoi odottaa itseään. Ongelmana oli paitsi hittien puute, myös se, että hänestä yritettiin muokata pop- ja jazzlaulajaa gospeljuurista piittaamatta.

Kaikki muuttui, kun Franklin 1960-luvun puolivälissä siirtyi levy-yhtiö Atlanticille. Ensimmäinen hitti oli cover-versio Otis Reddingin kappaleesta Respect. Kappaleesta muodostui sekä kansalaisoikeusliikkeen, että feministiaktivistien epävirallinen hymni.

Ensimmäistä hittiä seurasi liuta muita, kuten Chain of Fools, Think, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman ja I Say a Little Prayer for You.

Jo 1960-luvun loppuun mennessä Franklinia kutsuttiin laajalti soulin kuningattareksi. Hän voitti uransa aikana kaikkiaan 18 Grammy-palkintoa ja myi yli 75 miljoonaa levyä.

Vuonna 1987 Franklin sai nimensä Rock and Roll Hall of Fameen ensimmäisenä naisena. Arvostettu musiikkilehti Mojo valitsi hänen kaikkien aikojen parhaaksi laulajaksi vuonna 1998. Lukuisat Yhdysvaltalaiset yliopistot nimesivät hänet kunniatohtoriksi musiikillisten ansioiden perusteella.

Aretha Franklin työskenteli viime vuosikymmeninä muun muassa Mariah Careyn, Lauryn Hillin, Mary J. Blidgen ja kummityttärensä Whitney Houstonin kanssa. Lisäksi hän näytteli cameoroolit molemmissa Blues Brothers -elokuvissa, ja esiintyi Barack Obaman virkaanastujaisissa.

Viime vuosina Franklin perui useita esiintymisiä terveysongelmien takia. Viimeisen kerran hän esiintyi julkisesti viime vuoden marraskuussa, Elton Johnin hyväntekeväisyysgaalassa New Yorkissa.

Aretha Franklin oli naimisissa kahdesti. Hänellä on neljä lasta.

Lähteet: BBC, Mojo, Wikipedia, www.showbiz411.com