Venäjän keisarin ainutlaatuinen lomapaikka pelastui – Kansallismuseo huolehtii nyt maailman ainoasta Venäjän ulkopuolella säilyneestä keisariperheen asunnosta

Tästä on kyse Langinkosken keisarillinen kalastusmaja Kotkassa rakennettiin Venäjän keisari Aleksanteri III:n perheen lomapaikaksi vuonna 1889.

Kalastusmaja on ollut vuosikymmeniä museona. Kuluvan vuoden keväällä se liitettiin Kansallismuseon ylläpitämien kohteiden joukkoon.

Kansallismuseon tavoite oli saada museo saumattomasti avattua. Tänä vuonna kävijöitä on ollut jo 8 000.

Seurasaari, Hämeen linna, Olavinlinna ja Tamminiemi. Hvitträsk, Louhisaari, Kansallismuseo Helsingissä ja Suomen Merimuseo Kotkassa.

Langinkosken keisarillinen kalastusmaja Kotkassa on päässyt tunnettujen historiakohteiden seuraan nyt, kun sen toiminnasta vastaa Kansallismuseo.

Elokuisena perjantaina punertava hirsirakennus – historiallinen keisarillinen kalastusmaja – nousee muita suurempana esiin puistikosta. Sen taakse jää esimerkiksi alueen keisaria edeltäneestä historiasta kielivä pieni ortodoksinen kappeli eli tsasouna.

Niin ikään punertavaan sävyyn maalatut pienet sillat johdattavat alueeseen tutustuvia vieraita suuresta koskesta haarautuneiden vesiuomien yli. Langinkoskessa kuohuvan Kymijoen pauhun yli kuulee lähinnä kansainvälisten vieraiden puheensorinaa - venäjää, saksaa, englantia.

– Tänäkin aamuna on ulkomaalaisia enemmän. Suomalaisten loma-aika alkaa olla ohi, mutta esimerkiksi Keski-Euroopassa se on vielä vauhdissa, Silja Korkeamäki kertoo. Hänet valittiin keväällä vastaavaksi oppaaksi Langinkoskelle.

Kansallismuseo pitää ensimmäistä kesää Langinkosken keisarillista kalastusmajaa auki museovieraille. Miina Sillanpää / Yle Kotka

Ainoa Venäjän ulkopuolella säilynyt keisariperheen asunto

Venäjän keisarin Aleksanteri III:n perheen lomanviettopaikkana tunnettu kalastusmaja on ollut museona 1950-luvulta saakka. Vuoteen 2017 asti museota ylläpiti paikallinen yhdistys, Langinkoskiseura.

Kalastusmaja on rakennettu vuonna 1889. Keisari Aleksanteri III ja keisarinna Maria Feodorovna vierailivat Langinkoskella kesällä 1887 ja ihastuivat paikkaan. Keisaripari rakennutti kosken äärelle kalastusmajan, josta Langinkoski tunnetaan.

Suomen itsenäistyttyä kalastusmaja siirtyi valtion omistukseen. Langinkoskiseura hoiti majaa 1920-luvulta lähtien.

Kalastusmajan kauden avajaisia vietettiin tänä vuonna kesäkuun alussa. Miina Sillanpää / Yle

Viime talvena alueen omistava Metsähallitus oli nostamassa alueen vuokraa siten, että se ylitti yhdistyksen kipukynnyksen. Seuralla ei ollut varaa maksaa korkeampaa vuokraa ja museo oli vaarassa pysyä kiinni.

Museovirasto neuvotteli Metsähallituksen kanssa keskinäisen vuokrasopimuksen. Museotoiminnan ylläpitäjäksi tuli Kansallismuseo.

Museoviraston mukaan (siirryt toiseen palveluun) Langinkoski on osa Suomen valtiollista historiaa ja valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, ja sopi siten osaksi Museoviraston ja Kansallismuseon toimintaa. Kalastusmaja on myös ainoa Venäjän ulkopuolella säilynyt keisariperheen asunto.

Kalastusmajan ympäristön hoidosta vastaa edelleen Metsähallitus.

Leveämmät hartiat

Museomestari Ari Vihreäluoto myy lippuja ja opastaa vieraita Langinkoskella jo neljättä kesää. Työnantaja vaihtui keväällä. Se näkyy resursseissa.

– Työkavereita on enemmän. Ennen ei ollut yhtään, nyt neljä tai kolme. Pystymme pienryhmäopastuksiin ihan non-stoppina. Entisenä aikana ei pystynyt, kun olin yksin töissä ja myin lippuja. Opastuksia pystyi tekemään vain satunnaisesti, Vihreäluoto kertoo.

Vihreäluodon mukaan opastetut kierrokset ovat tärkeitä, jotta käynnistä kalastusmajalla saa enemmän irti. Opastettuja kierroksia onkin vedetty tänä kesänä noin 250 kertaa. Lipun ostaneita kävijöitä on tänä kesänä käynyt tähän mennessä 8 000. Viime vuosina kävijämäärä on ollut reilun 10 000 luokkaa kesässä.

– Saattaa olla, että ehkä hieman enemmän tulee tänä vuonna kävijöitä. Ilmat ovat tietysti olleet hieman erilaiset kuin viime vuonna. Kun ilmat on hyvät, niin ihmiset lähtevät liikkeelle, Vihreäluoto sanoo.

Hirsisen kalastusmajan lisäksi Langinkosken alueella on muita pienempiä rakennuksia, kuten kalastajien asumuksia ja ortodoksinen kappeli eli tsasouna. Miina Sillanpää / Yle

Täysin vertailukelpoisia lukuja kävijämääristä ei saada, sillä tänä vuonna museo avattiin vasta kesäkuun alussa. Aikaisempina vuosina kesäkausi on alkanut jo toukokuussa. Kausi on kesken, ja museo on avoinna syyskuun loppuun saakka.

Myös Langinkosken kahvila on ollut kesän avoinna. Jo pitkään Kahvila Keisarinnaa kalastusmajan paikoitusalueen läheisyydessä pitänyt yrittäjä on ottanut hoitaakseen toisen kahvilan entisessä vartijantalossa.

– Tietysti Langinkoski on nyt jo näkynyt Kansallismuseon markkinoinnissa ja museokortti-markkinoinnissa. Sosiaalisen median kanavia on otettu enemmän käyttöön, Silja Korkeamäki kertoo.

Aivan aluksi Kansallismuseon tavoite on ollut, että ovet museoon saadaan ylipäätään pidettyä auki. Jatkossa museosta halutaan tehdä entistä tunnetumpi.

– Jatkossa pyritään saamaan ainakin enemmän tapahtumatoimintaa Langinkoskelle, Korkeamäki jatkaa.