Taistelut jatkuvat Afganistanissa: Yli 300 kuollut, siviileillä puute ruuasta ja lääkkeistä

Afganistanissa taistelut Ghaznin kaupungin hallinnasta ovat jatkuneet armeijan ja Taliban-taistelijoiden välillä neljättä päivää maanantaina.

Puolustusministeri Tariq Shah Bahrami sanoi, että ainakin sata turvallisuusjoukkojen jäsentä on kuollut taisteluissa talibaneja vastaan. Heistä noin 70 on tiettävästi poliiseja. Lisäksi 20–30 siviiliä on kuollut taisteluissa.

– 194 vihollistaistelijaa, mukaan luettuna 12 heidän tärkeää komentajaansa, on myös surmattu, sanoi Bahrami lehdistötilaisuudessa Kabulissa.

Puolustusministerin mukaan monet talibantaistelijoista ovat olleet pakistanilaisia, tshetsheenejä ja arabeja.

Ghaznin kaupungin tietoliikenneyhteydet ovat edelleen pääosin poikki taisteluiden vuoksi, joten uhrilukuja ei ole pystytty tarkistamaan puolueettomasti.

Siviilien tilanne huolettaa

Myös kaupungin tilanteesta liikkuu erilaisia tietoja.

– Afgaanijoukot pitävät kaupunkia kokonaan hallussaan, sanoi sisäministeri Wais Barmak.

Kaupungista maanantaina paenneet siviilit kuitenkin kertovat, että kaupungissa käydään yhä taisteluita. Myös sosiaaliseen mediaan levinneet kännykkävideot näyttävät, että keskustassa on taisteluita.

YK puolestaan on ilmaissut huolensa Ghaznin siviilien tilanteesta. YK:n humanitaarisen avun koordinaattori Afganistanissa sanoi, että lukuisia siviilejä on kuollut ja haavoittunut taisteluissa. Ihmiset pyrkivät pakoon kaupungin ulkopuolelle.

Lisäksi kaupungin sairaaloiden lääkintätarvikkeet ovat lopussa. Myöskään haavoittuneita ei pystytä viemään sairaalaan turvallisesti. Siviileillä on puutetta on myös sähköstä, vedestä sekä ruuasta, lisäsi Rik Peeperkorn lausunnossaan.

Hyökkäys yllätti Afganistanin hallituksen

Talibanien perjantaina alkanut hyökkäys on tullut yllätyksenä hallitukselle. Paikallisviranomaiset olivat varoittaneet hyökkäyksen mahdollisuudesta, mutta siihen ei oltu varauduttu.

Maanantaina Ghazniin lähetettiin tuhat erikoisjoukkojen sotilasta lisävahvistuksena. Myös Yhdysvallat lähetti paikalle sotilasneuvonantajiaan ja jo sunnuntaina aloitetut ilmaiskut ovat jatkuneet.

Yhdysvaltain joukkojen tiedottaja, everstiluutnantti Martin O'Donnell sanoi, että taistelut ovat hajanaisia eikä kaupungin päätymisestä Talibanin haltuun ole pelkoa. Kaupunkia halkova päätie on auki, hän lisäsi.

Noin 270 000 asukkaan Ghaznin päätyminen talebaneille olisi katastrofi Afganistanin hallitukselle. Ghazni sijaitsee vain 120 kilometrin päässä pääkaupungista Kabulista. Lisäksi se on strategisesti tärkeässä kohteessa Kandahariin ja muualle Etelä-Afganistaniin johtavan päätien varrella.

Mikäli Taliban saisi kaupungin haltuunsa, se olisi sille suurin voitto vuosikausiin.

Lähteet: AP, AFP, Reuters