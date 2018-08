Poliisipula on valtava eikä helpotusta ole luvassa ennen ensi vuotta – valmistuneita kiinnostavat vain kenttätehtävät

Poliisilaitoksilla on vaikeuksia saada kaikkia poliisin virkoja täytetyiksi. Poliisi vakuuttaa, ettei poliisipula vaikuta kansalaisten arkeen.

Poliiseista on jopa pulaa, ja poliisilaitoksilla on ollut ongelmia löytää tekijöitä auki oleviin virkoihin. Tilanne on koko Suomessa samankaltainen, kertoo poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksesta.

Syy on yksinkertainen. Poliisiammattikorkeakoulusta ei ole viime aikoina valmistunut tarpeeksi poliiseja tarpeeseen nähden.

– Vielä muutama vuosi takaperin Suomessa poliiseja oli enemmän kuin tällä hetkellä. Nyt meillä on 7 200 poliisia, kun tuolloin heitä oli yli 7 500. Valitettavasti poliisien määrä on vähentynyt, kun tehtävien määrä on taas kasvanut, Heikinheimo toteaa.

Hänen mukaansa lisää työnsarkaa poliisille aiheuttavat esimerkiksi uudet lait, kuten alkoholiuudistus.

– Myös turvallisuusympäristö on muuttunut, Heikinheimo sanoo.

Lisäksi poliisien eläköityminen avaa poliisilaitoksiin vapaita virkoja, joita ei välttämättä saada täytettyä.

Pääkaupunkiseudun poliiseilla on valinnanvaraa

Uudellamaalla kilpailu poliiseista on erityisen kovaa. Alueella on poliiseille runsaasti erilaisia vaihtoehtoja ja työpaikkaa on helppo vaihtaa, sillä sen takia ei tarvitse välttämättä muuttaa tai puolison etsiä uutta työpaikkaa.

Päätökseen voi vaikuttaa myös pääkaupunkiseutulisä, jota maksetaan Uudellamaalla vain Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten lisäksi Suojelupoliisi sekä Keskusrikospoliisi rekrytoivat poliiseja.

– Kaikki kilpailevat niistä harvoista valmistuvista poliiseista. Valmistuvien näkökulmastahan tämä on positiivinen asia, sillä heillä on hyvät työmarkkinnanäkymät, Heikinheimo toteaa.

Rikostutkinta ei kiinnosta valmistuneita

Esimerkiksi Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella haetaan noin pariakymmentä poliisia töihin. Tämä vuosi on ollut poliisilaitokselle poikkeuksellinen: muihin tehtäviin lähteneitä on useita kymmeniä enemmän kuin aiemmin, mutta heidän jättämiään aukkoja ei ole täysin saatu paikattua.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikön Ari Karvosen mukaan hakijoita on, mutta ei kaikille osa-alueille – ainakaan tarpeeksi.

– Hälytys- ja valvontasektorille sekä liikennepoliisiin, jotka ovat näitä virkapukuisia, on hakijoita, mutta rikostutkinnan puolella on haasteita, Karvonen kertoo.

Vasta valmistuneita poliiseja kiinnostavat siis kenttätehtävät, ei niinkään rikosten tutkinta. Näin kerrotaan kaikista Uudenmaan poliisilaitoksista. Myös Heikinheimo Poliisihallituksesta tunnistaa ilmiön.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikön Timo Saarisen mukaan ongelma ei ole se, etteivätkö vasta valmistuneet poliisit olisi tarpeeksi päteviä rikostutkintaan.

– Jokainen poliisi on valmistuttuaan pätevä ja työ tekijäänsä opettaa. Mutta vaikeampi on saada rikostutkintaan poliiseja. Suurin osa nuorista poliiseista haluaa kentän puolen töihin, myös Saarinen sanoo.

Tiina Jutila / Yle

Poliisit myös vaihtavat yksikköä tiuhaan

Sekä Itä- että Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksissa on huomattu poliisien rekrytointi yksiköistä toiseen.

Apulaispoliisipäällikkö Karvonen Itä-Uudeltamaalta arvioi, että noin puolet 70:stä tänä vuonna heidän palveluksestaan poistuneesta poliisista olisi aloittanut jossain toisessa pääkaupunkiseudun yksikössä.

Saarinen puolestaan arvelee, että kiertonopeus eri yksiköiden kesken on nopeutunut.

Molemmat poliisilaitokset pitävät tätä vuotta erityisen hankalana.

– Kyllä tämä vuosi on ollut rekrytoinnin kannalta kiihkeää ja jatkuu varmasti sellaisena koko vuoden, Saarinen Länsi-Uudeltamaalta toteaa.

Saarisen mukaan Länsi-Uudellamaalla on viime aikoina ollut useita paikkoja auki.

Kaikkiin poliisin virkoihin ei tarvitse julkista hakuilmoitusta. Itä-Uudenmaan poliisilaitos ilmoittaa kuitenkin kaikista avoimista viroistaan valtiolle.fi-haussa "osana rekrytointipolitiikkaansa".

Uuteen tiedustelulakiin valmistautuva Suojelupoliisi on rekrytoinut viime aikoina runsaasti uutta väkeä. Karvonen ja Saarinen eivät kuitenkaan näe Suojelupoliisin roolia työntekijäkilvassa merkittävänä. Lisäksi iso osa Suojelupoliisin hauista on ollut sellaisiin tehtäviin, joihin ei poliisin koulutusta edellytetä.

Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen ei halunnut avata poliisipulaa tai rekrytointivaikeuksia Helsingin osalta. Kopperoisen mukaan tilanne on kuitenkin heidän poliisilaitoksessaan "samansuuntainen" kuin muissa Uudenmaan laitoksissa.

Ensi vuonna valmistuu 150 poliisia enemmän kuin tänä vuonna

Poliisijohtaja Sanna Heikinheimon mukaan poliisipulaan on tulossa helpostusta ensi vuonna. Tuolloin poliisiammattikorkeakoulusta valmistuu jälleen enemmän poliiseja eri yksiköiden käyttöön.

Tänä vuonna valmistuneiden määrä jää alle 200:aan, mutta vuoden 2019 puolella poliiseja valmistuu jo noin 350, Heikinheimo kertoo.

Aloituspaikkojen määrää on nostettu, jotta poliisien määrä ei putoaisi entisestään. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa poliiseja valmistuisi vuosittain noin 400.

Rahoituksen epävarmuus hankaloittaa koulutuspaikkojen suunnittelua

Viime syksynä uutisoitiin, että poliisin ura ei houkuttele tarpeeksi päteviä hakijoita. Heikinheimon mukaan tässä on ollut "haasteita", mutta eniten tilannetta hankaloittaa se, ettei poliisihallinnolla ole pidemmän ajan vahvistusta riittävästä käytettävissä olevasta rahoituksesta.

Tästä syystä esimerkiksi koulutuspaikkojen suunnittelu on hankalaa.

Poliisien tulevaisuuden näkymien kannalta merkittävää on myös budjettiriihen lopputulos elokuun lopussa.

– Poliisihallinto on esittänyt, että poliisille myönnettäisiin nykyistä enemmän rahoitusta, Heikinheimo sanoo.

Toisaalta raha ei välttämättä ole yksin ongelma.

– Yksi kysymys on raha ja toinen on se, että jos on rahaa, niin onko koulutettuja poliiseja, Heikinheimo muistuttaa.

Se on kuitenkin varmaa, että enää tämän vuoden puolella ei uusia poliiseja saada ja tilanne jatkuu poliisilaitoksilla vaikeana.

Mihin poliisipula vaikuttaa?

Työvoimapulasta huolimatta sekä Poliisihallituksesta että Itä- ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksista vakuutetaan, että työvoimapula ei näy tavallisten ihmisten arjessa.

– Hyvin on pärjätty, jos katsoo alkuvuoden tilastoja. Juttuja on saatu tutkittua suurin piirtein samassa ajassa kuin ennenkin ja suurin piirtein samanlaisilla selvitysprosenteilla, Heikinheimo toteaa.

Juttujen selvitysprosentti on Heikinheimon mukaan jopa hieman noussut alkuvuoden aikana.

Karvosen mukaan Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on pyritty tekemään erikoisjärjestelyjä tilanteen helpottamiseksi. Kesä on vaikeaa aikaa poliisilaitoksille muutenkin esimerkiksi poliisien lomien takia.

– Meidän täytyy varustautua niin, ettei mikään paikka notkahda eikä [työvoimapula] näy kansalaisille kenttätoiminnassa eikä rikostorjunnassa. Näitä toimenpiteitä on tehty.

Länsi-Uudenmaan poliisipäällikkö Saarinen kuitenkin toteaa, että kun käsipareja ei kaikkialle riitä, niin jossain joudutaan joustamaan. Poliisin työtä kun ei täysin voi koneella korvata.

– Kyllä joka tapauksessa olisin palkannut muutaman poliisin enemmän, jos heitä olisi ollut tarjolla.

