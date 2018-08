Räsänen ja Haatainen väittelivät kiivaasti Soinin aborttikommenteista: "Muilla valtioilla on oikeus edellyttää, että se mitä ministeri sanoo, on valtion kanta"

Ulkoministeri Timo Soinia (sin.) on arvosteltu runsaasti kevään ja kesän aikana hänen aborttia vastustavien ulostulojensa takia. Soinin ulkoministeritehtävien ja henkilökohtaisten kannanottojen ristiriidat ovat arveluttaneet monia.

Maanantaina A-studiossa vierailleen eduskunnan toisen varapuhemiehen Tuula Haataisen (sd.) mukaan ministeri edustaa ulostuloillaan aina valtiota.

– Muilla valtioilla on oikeus odottaa ja edellyttää, että se mitä ministeri sanoo, on valtion kanta. Erityisesti tämä koskee ulkoministeriä, koska hän toimii myös suhteessa kansainvälisiin järjestöihin kuten YK:hon ja muihin maihin, Haatainen sanoo.

– Siitä syystä tämä on erittäin vakavaa, koska Suomi on sitoutunut ihmisoikeuksiin, naisten oikeuksiin ja siihen kuuluu myös seksuaaliterveys.

Soini arvosteli toukokuussa blogissaan Irlannin kansanäänestyksen tulosta, jonka myötä abortti laillistettiin Irlannissa. Toinen kohu nousi Soinin osallistuttua abortinvastaiseen tilaisuuteen virkamatkalla Kanadassa toukokuussa.

Viimeisin huomiota herättänyt tapaus oli Soinin viime torstaina julkaisema blogikirjoitus, jossa hän iloitsi Argentiinan senaatin päätöksestä olla laillistamatta aborttia.

Haatainen uskoo, että Soinin Suomen virallisesta linjasta poikkeavat lausunnot ovat hämmentäneet monia.

– Minusta tämä on hallitukselle vakava asia, että millä tavalla näin arvovaltainen ja keskeinen [henkilö] kuin ulkoministeri voi puhua ulos jatkuvalla syötöllä?

Räsänen vetosi omaan kokemukseensa

A-studion lähetyksessä myös vieraillut Päivi Räsänen (kd.) pitää Soinin ulostulojen aiheuttamaa "huutokuoroa ja tuohtumusta" merkillisenä.

Räsänen ihmettelee tuohtumusta, koska hän ei ole nähnyt asiaan reagoidun ulkomailla.

– Abortti on joka tapauksessa eettisesti herkkä kysymys, ja siitä on erilaisia näkemyksiä. Soinin kanta on ollut tiedossa jo ennen kuin hänet ministeriksi valittiin, joten en ymmärrä miksi ihmeessä tästä on noussut tällainen kohu.

Räsäsen mukaan hän ei voisi kannattaa aborttia ministerinä toimiessaan, vaikka hänen näkemyksensä eroaisi hallituksen kannasta.

– Kysymys abortista on mielestäni niin syvästi omantunnon ja vakaumuksen kysymys, että itse vaikka olisin mikä ministeri, en pystyisi esittämään aborttioikeutta tukevaa kantaa.

Räsänen nosti esille oman kokemuksensa hänen sisäministeriajoiltaan vuodelta 2013.

– Pidin puheen Kansanlähetyspäivillä, jossa totesin että Jumalaa on toteltava enemmän kuin ihmistä. Nostin esiin esimerkin, että jos lääkärinä itselleni kuuluisi virkavelvollisuuksiin abortin tekeminen, en sitä kuitenkaan suorittaisi, koska näen sen ihmisen elämän lopettamisena. Näen, että ihmisen elämä alkaa hedelmöittymisestä.

Räsäsen puheesta tuli 41 kantelua eduskunnan oikeusasiamiehelle. Räsästä syytettiin muun muassa siitä, että hän olisi kehottanut rikkomaan Suomen lakia.

Kantelut eivät johtaneet oikeusasiamiehen toimenpiteisiin. Kyseessä katsottiin olevan Räsäsen yksityishenkilönä tekemä matka uskonnolliseen tilaisuuteen.

Oikeusasiamies totesi (siirryt toiseen palveluun), että yksityishenkilöllä on uskonnon- ja sananvapauden myötä oikeus puhua kirkollisessa tilaisuudessa vakaumuksensa mukaisista uskonnollisista arvoista ja opeista.

"Ulkoministeriltä aika erikoista käyttäytymistä"

Haataisen mukaan olennaista on se, että Soini on ajoittanut ulostulonsa siihen, kun muut maat ovat tehneet päätöksiä aborttioikeudesta.

– Hän ottaa kantaa vieraan vallan päätöksiin joko kielteisesti tai tukien. Se on ulkoministeriltä aika erikoista käyttäytymistä.

Räsänen puolestaan ihmetteli, miksi ministerit ovat saaneet puhua samaa sukupuolta olevien avioliiton puolesta jo ennen kuin se on ollut Suomessa laillista.

– Meillä on esimerkkejä siitä, että ministerit ovat ottaneet kantaa samaa sukupuolta olevien avioliiton puolesta aikana, jolloin se ei ollut Suomessa vielä laillista, jolloin meillä oli vielä aiempi avioliittolainsäädäntö. Sitä ei ole paheksuttu, Räsänen sanoo.

Haataisen mukaan aborttikysymystä ei voi rinnastaa samaa sukupuolta olevien avioitumiseen, mutta hän ei kommentoinut asiaa enempää.

Haatainen sanoo, että Soinin mahdollisuudet jatkaa ulkoministerinä jäävät hallituksen ja eduskunnan arvioitavaksi.

– Eduskunnalla on mahdollisuus mittauttaa yksittäisen ministerin luottamus, mutta se on eduskunnan asia.

Ulkoministeri Soinia pyydettiin myös maanantain A-studioon, mutta hänen kalenteristaan ei löytynyt aikaa.

