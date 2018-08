Indonesian maanjäristyksissä kuollut jo yli 430 ihmistä

Indonesian kansallinen hätätilavirasto ilmoitti maanantaina, että Lombokin saarta ravistelleissa maanjäristyksissä on kuollut jo yli 430 ihmistä. Asiasta kertoo indonesialainen The Jakarta Post -sanomalehti (siirryt toiseen palveluun).

Kuolonuhrien määrän arvioidaan kuitenkin vielä nousevan, kun romahtaneiden rakennusten raunioista etsitään uhreja.

Indonesiassa sijaitsevalla Lombokin saarella tapahtui vajaat kaksi viikkoa sitten voimakkuudeltaan 6,9 ollut maanjäristys. Lisäksi alueella on ollut satoja jälkijäristyksiä, jotka ovat aiheuttaneet lisävahinkoa.

Hätätilavirasto arvioi järistysten aiheuttaneen alueella noin 300 miljoonan euron vahingot, kun infrastruktuuria tuhoutui ja lähes 70 000 rakennusta romahti tai vahingoittui pahoin. Punaisen Ristin arvioiden mukaan 75 prosenttia asuinrakennuksista vaurioitui Lombokin itä- ja pohjoisosien kylissä.

Yli 430 kuolleen lisäksi yli 1300 ihmistä on loukkaantunut ja yli 350 000 ihmistä on evakuoitu katastrofialueelta. Viranomaisten mukaan järistyksestä pahimmin kärsineillä alueilla paikallisia asukkaita on pitkäaikaisen ruoka- ja lääkeavun tarpeessa.

Lue myös:

Indonesian maanjäristyksen uhriluku noussut yli 300:aan – voimakas jälkijäristys aiheutti paniikkia