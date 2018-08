Reuters: Norjan talouskasvu kiihtyy, Ruotsin hiipuu

Ruotsi on ollut Skandinavian voimakkaimmin kasvanut talous viime vuodet, mutta asiassa on lähikuukausina tapahtumassa muutos, arvioi uutistoimisto Reuters.

– Norja ja Ruotsi ovat monella tavalla syklin eri vaiheissa. Norja on heikon jakson jälkeen menossa ylös, mutta Ruotsilla on edessään toisenlainen tie. Vahvan kasvukauden jälkeen Ruotsi näyttää heikkenevän, sillä sen tärkeimpien vientimarkkina-alueiden veto hiipuu, arvioi Nordea Marketsin ekonomisti Erik Bruce.

Tänä vuonna Ruotsin talouden ennustetaan kasvavan 2,6 prosenttia, mutta ensi vuonna jäätäisiin 2,0 prosenttiin. Lukema on alhaisin sitten vuoden 2013.

Norjan talouskasvu on ennusteen mukaan ensi vuonna 2,2 prosenttia.

Tanskalle ennustetaan 1,9 prosentin kasvulukemaa vuodelle 2019, missä kasvua tästä vuodesta olisi 0,3 prosenttiyksikköä.

– Norjan kasvun tärkein taustatekijä on öljyinvestointien uusi kasvu. Öljyyn liittyvä liiketoiminta kasvaa vuosien taantuman jälkeen, sanoo Nordean Bruce.

Ruotsin kasvua ovat vauhdittaneet suuri maahanmuutto, jonka hoitoon valtio on käyttänyt paljon rahaa. Lisäksi rahapolitiikka on ollut erittäin löysää. Nyt maahanmuutto on vähentynyt ja keskuspankkikin on hiljalleen kiristämässä politiikkaansa.

Jokaisessa maassa työttömyyden ennustetaan laskevan ja kuluttajahintojen nousun kiihtyvän.

Suomen valtiovarainministeriön ennusteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomen talous kasvaa ensi vuonna 1,8 prosenttia, eli tätä vuotta hitaampi.

Lähteet: Reuters