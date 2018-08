Paluu loman jälkeiseen arkeen nostaa verenpainetta liikenteessäkin – katso vinkit stressinpoistoon työmatkaliikenteessä

Kesän leppoisat autoilut kaupunkien hiljaisilla kaduilla tai mökkimatkoilla ovat enää muisto vaan, ja ruuhkat ovat edessä heti ensimmäisestä aamusta alkaen. Ei riitä, että yön nukkui koiranunta. Vielä pitää kestää ruuhkaliikenne ja ensimmäinen työpäivä.

Tällaisia miettii moni lomaltapaluustressistä kärsivä, joka yrittää palailla arkeen. Ilmiö on tuttu myös liikenteen turvallisuusviraston Trafin johtavalle asiantuntijalle Inkeri Parkkarille.

– Aamulla huomasi, että liikennettä oli selvästi enemmän kuin viime viikolla. Kyllä Suomi on taas lähdössä käyntiin.

Parkkari ei ihmettele, että ruuhkat koettelevat hermoja.

– Jos lomalla on tottunut seuraamaan pilvien liikkeitä taivaalla ja sitten yhtäkkiä heitetään tuollaiseen aamuruuhkaan, niin sitä miettii, onko tässä mitään järkeä. Arkirumbaan kuuluu myös iltapäiväruuhka, jolloin on taas kiire kotiin: lasten harrastukset ja kuljetukset painavat päälle.

Minä neuvoksi?

Maailma ei kaadu myöhästymiseen

Vaikka hermot kiristyvätkin, ei lomiltapaluu pistä erityisesti silmään elokuun liikenteen törttöilytilastoissa. Verenpaineen pitämiseksi normaalina kannattaa kuitenkin pitää mielessä pari vinkkiä.

Parkkarin listalla ensimmäisenä on aika: työmatkoihin kannattaa varata hieman tavallista enemmän aikaa. Toiseksi kannattaa pohtia, voiko lähteä liikkeelle hieman eri aikaan kuin useimmat muut. Näin voi hakea joustavuutta, hän korostaa.

Suomalaiset ovat tarkkoja siitä, että ollaan paikalla siihen aikaan, kun on luvattu. Se on sinänsä hyvä ominaisuus, mutta liikenteessä joustavuus on hyve. Myöhästymistä ei silti kannata liikaa murehtia.

Asiantuntijan vinkit stressinpoistoon – Varaa työmatkaan hieman tavallista enemmän aikaa. – Pohdi, voitko lähteä liikkeelle hieman eri aikaan kuin useimmat muut. – Älä murehdi myöhästymistä turhan takia. – Älä kehitä liikenteen tökkimisestä ylimääräistä stressiä.

– Kaikkien työ ei ole sellaista, jossa on kyse ihmishengistä. Jos on ruuhka päällä, tai on sattunut onnettomuus, kannattaa miettiä, kaatuuko maailma siihen, jos myöhästyy.

Vielä hankalampaa on, jos liikenteessä aletaan ajatella, että "minun on pakko päästä nyt", ja ryhdytään sen mukaisiin ratkaisuihin.

Ruuhkassa kannattaa myös pitää mielessä, että suomalainen kehittää työstressin vaikka tyhjästä. Tässä saattaa Parkkarin mukaan näkyä sodanjälkeisen työkeskeisen sukupolven ajattelutapa, josta seuraavakaan sukupolvi ei ole päässyt irtautumaan.

Jos joku sekoilee liikenteessä, on jopa luultavaa, että hän ei tee sitä tahallaan, Parkkari uskoo. Toopeinta on ottaa törttöily henkilökohtaisesti ja ajatella, että "tuokin tuolla, minun työmatkaani hidastamassa".

Todellisuudessa naapuriautoilijalla voi olla vaikka täytekakku takapenkillä, tai jotain muuta, mitä ei tule ajatelleeksi. Parkkari suosittelee, että asettuu hetkeksi toisen asemaan ja kysyy itseltään, eikö muka itse ole koskaan hölmöillyt liikenteessä.

Syksy on muutosten aikaa

Monille meistä syksy tuo paljon uutta elämään. Uusi työ, uudet harrastukset tai vaikka lomanjälkeinen kuntokuuri.

Voisiko työmatkalikenteessäkin siis miettiä uusia avauksia? Esimerkiksi julkisten liikennevälineiden käytön lisääminen voisi onnistua tällaisessa taitevaiheessa.

Jos täydellinen siirtyminen omasta autosta julkisiin ei onnistu yhdellä rysäyksellä, voisi sitä kenties aloitella vähän kerrallaan. Parkkari muistuttaa, että esimerkiksi perjantait ovat usein rauhallisia töissä.

Kannattaisiko yrittää julkisilla?

