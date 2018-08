Paula Tiessalo: Sinun seksuaalisuutesi ei kuulu vain sinulle, mutta kuuluuko se Timo Soinille?

Kun ministeri hehkuttaa toisen maan aborttikieltoa, sillä on vaikutusta sinunkin seksuaaliseen identiteettiisi. Eikä politiikka ole ainoa seksuaalisuutesi rajoittaja.

Tämä kesä on ollut yhtä seksihellettä. Puistot ja uimarannat ovat täyttyneet vähäpukeisista, iloisista ihmisistä. Olo on kerrankin kuin Brasiliassa: eroottisuus kaikissa muodoissaan saa kukkia vapaasti. Mahtavaa, seksi-Suomi on vapautunut!

Paitsi ettei ole.

Me luulemme olevamme vapaita valitsemaan. Vapaus on kuitenkin osittain harhaa, koska elämämme aina tietyssä ajassa, tiettyjen tapojen, moraalisäännösten ja rajoitusten maailmassa.

Sinun seksuaalisuutesi, sen rajoittaminen, muokkaaminen ja harjoittamisen tavat kuuluvat yhä tänä päivänäkin hämmentävän monelle taholle.

Sinun seksuaalisuutesi kuuluu kirkolle ja papeille, jotka ovat vuosisatoja määritelleet, mikä on hyväksyttävää seksuaalisuutta ja sen toteuttamista. Kirkon vaikutus seksuaalisuuteen jatkuu yhä. Evankelisluterilainen kirkko puolestaan kieltäytyy yhä vihkimästä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.

Sinun seksuaalisuutesi kuuluu lainsäätäjille, jotka ovat kirjanneet sopivat tavat olla parisuhteessa tai seksisuhteessa. Katolilainen ulkoministeri Timo Soini (sin.) on vastikään toistanut abortinvastaisen kantansa. Vaikka asia ei olisi juuri nyt sinulle ajankohtainen, se vaikuttaa yleisesti asenteisiin. Abortin vastustaminen rajoittaa naisten seksuaalista vapautta ja itsemääräämisoikeutta.

Sinun seksuaalisuutesi kuuluu vanhemmillesi ja isovanhemmillesi, jotka ovat sinut kasvattaneet. Se, miten sinun nakupelleilyysi on lapsena suhtauduttu tai miten heräävää seksuaalisuuttasi on kotona kommentoitu tai jätetty kommentoimatta, vaikuttaa aikuisena seksuaaliseen identiteettiisi.

Sinun seksuaalisuutesi kuuluu puolisollesi tai kumppanillesi, jonka päätökset ja halut vaikuttavat siihen, milloin ja minkälaista seksiä harrastetaan. Hänestä riippuu myös se, kehittyykö seksuaalinen kanssakäymisenne vai junnaatteko 30 vuotta paikoillaan. Hänen kommenteillaan on suuri vaikutus seksuaaliseen itsetuntoosi.

Sinun seksuaalisuutesi kuuluu ystävillesi, jotka hyvää tarkoittaen yrittävät järjestää sinulle treffejä tai ovat kateellisia liian hyvästä flaksistasi etelänreissulla tai Tinderissä.

Sinun seksuaalisuutesi kuuluu naapurillesi, joka muuttaessasi uuteen asuntoon kysyy, muutatko yksin, ja jonka vaistoat katsovan ovisilmästä, keitä sinulla käy yövieraana.

Sinun seksuaalisuutesi kuuluu pornoteollisuudelle. Vaikket itse koskaan pornoa katsoisikaan. Sen luoma kuvasto vaikuttaa käsitykseemme seksistä ja siitä, miten toista ihmistä kohdellaan. Eikä se kuvasto ole aina kaunis.

Sinun seksuaalisuutesi kuuluu romanttisille elokuville ja halvalla tuotetulle romanttiselle liukuhihnakirjallisuudelle. Sinun seksuaalisuutesi kuuluu Fifty Shades of Greylle.

Sinun seksuaalisuutesi kuuluu naistenlehdille, jotka antavat parisuhdeneuvoja yhdellä sivulla ja meikkausohjeita ja bikinimainoksia seuraavalla sivulla.

Sinun seksuaalisuutesi kuuluu mainosnikkareille, joiden ihannenainen on parikymppinen, pitkätukkainen, hoikka kaunotar ja ihannemies kolmikymppinen leveäharteinen komeapartainen viikinki.

Sinun seksuaalisuutesi kuuluu opettajallesi, joka enemmän tai vähemmän punastellen opetti ala-asteella biologian tunnilla nisäkkäiden lisääntymisen. Yhtenä nisäkäslajina esitettiin ihminen. Niille peniksen ja munasarjojen kaavakuville sitten nuorempien kavereiden kanssa hihiteltiin.

Sinun seksuaalisuutesi kuuluu myös sille opettajalle, jonka tehtävänä oli yläasteen terveystiedon tunnilla kertoa mylvivälle teinijoukolle seksistä. Voi olla, että moni muistaa siitä opetustuokiosta lähinnä sukupuolitautien luettelemisen ja eri ehkäisyvälineiden esittelyn. Pelkkä sana ”pessaari” vie halut saman tien.

Sinun seksuaalisuutesi kuuluu oman mielesi kummituksille, jotka rajoittavat, soimaavat, haukkuvat ja saavat sinut häpeämään.

Aika kiva lista rajoituksia. Työsarkaa riittää vielä muutamille Pride-kulkueille.

Pitäisikö sinun seksuaalisuutesi kuulua sinulle? Tyhmä kysymys. Tietysti pitäisi.

Kaikki edellä mainitut kulttuuriset ja historialliset seikat vaikuttavat seksuaalisuuteemme. Me emme vain havaitse sitä, koska olemme sisäistäneet rajoitukset ja paheksunnat osaksi omaa minäämme.

Sinänsä tällainen ulkopuolisten tekijöiden rajoittama seksuaalisuus on ihan ok, jos se tuntuu omalta ja riittävältä.

Moni on kuitenkin tyytymätön seksielämäänsä. Esimerkiksi tyytyväisyys parisuhdeseksin määrään on alhaisimmillaan sitten 1990-luvun. Parisuhteessa olevista miehistä peräti 59 prosenttia ja naisista 45 prosenttia kaipaa enemmän seksiä (FINSEX-tutkimus 2015 (siirryt toiseen palveluun)).

Lisäksi moni ei koe mahtuvansa mihinkään tarjolla olevaan lokeroon. On aina huono asia, jos ihminen kokee olevansa jollakin tavalla vääränlainen.

Olisiko nyt aika nousta lopulliseen seksuaaliseen vallankumoukseen, jonka ydinsanoma olisi: MINÄ omistan oman seksuaalisuuteni?

Ehkä nyt olisi sopiva aika lähteä avoimin mielin tutkimusmatkalle omaan seksuaalisuuteen. Sillä matkalla voi yllättyä iloisesti.

Kirjoittaja on helsinkiläinen hyvinvointi- ja terveysaiheisiin erikoistunut toimittaja, joka yrittää ymmärtää itseään ja muita. On sitä mieltä, että kaappiin kuuluvat vain vaatteet ja kuivamuonat, eivät ihmiset.