Elämäkerran kirjoittaja Kari Hotakainen: "Vuosi Kimi Räikkösen seurassa oli urani oudoin" – Joutui pukeutumaan Ferrarin takkiin ja selvittelemään rilluttelureissujen tapahtumia

Kari Hotakaisella riittää kiirettä. Enemmän kuin koskaan aiemmin ennen kirjanjulkistusta. Elämäkerta Kimi Räikkösestä (s. 1979) kiinnostaa valtavasti jo etukäteen, ja kalenteri on täynnä haastatteluja. Kaikki haluavat tietää Räikkösestä.

Vähäpuheinen formulakuski on edelleen vaiti. Hän ei halua puhua medialle kuin pakolliset muutamat vastaukset kirjan tiedotustilaisuudessa. Mutta Hotakaiselle hän puhui. Hän avautui jopa vaikeista aiheista.

Hotakainen saa syyttää kiireestä vain itseään, sillä elämäkerta tai ihmiskirja kuten Hotakainen sanoo, oli hänen oma ideansa. Häntä ärsytti, että kirjailijat kirjoittavat vain aiheista, joista tietävät. Hän halusi kirjoittaa sellaisesta asiasta, josta ei tiedä mitään. Silloin mieleen putkahti formulat ja Kimi Räikkönen. Kuva, joka Räikkösestä oli syntynyt julkisuudessa, ei tuntunut vieraalta.

– Vaikeus puhua omasta työstä – erittäin tuttua. Mykkyys – myös tuttua. Erakkomainen luonne yhdistettynä raisuun sosiaalisuuteen – ihan tuttua.

Kimi Räikköseen ei kuitenkaan saa yhteyttä noin vain. Hotakainen lähetti ensimmäisen viestin Räikkösen silloiselle asiainhoitajalle vuonna 2011. Mitään ei kuulunut.

Kului vuosia ja asiainhoitaja vaihtui. Hotakainen lähetti uuden viestin kolme vuotta sitten.

Hiljaisuutta kesti pari vuotta, kunnes yllättäen viime vuoden maaliskuussa asiainhoitaja Sami Visa ehdotti tapaamista.

Miten kohtaavat formulakuski ja kirjailija?

Ensimmäinen tapaaminen Kimin kanssa oli jännittävä. Miten kohtaavat kirjailija, joka ei tiedä formuloista mitään ja formulakuski, jota ei kiinnosta kirjallisuus tippaakaan?

– Päätin kokeilla rehellisyyttä. Kerroin avoimesti lähtökohtani ja ajatukseni. Se ilmeisesti vetosi, sillä Kimi ei tykkää kuorrutetusta puheesta. Niin kuin en minäkään.

Kun luottamus syntyi, Räikköstä ei haitannut se, että kirja tulisi ulos pienestä kustantamosta. Kokemusta ja ammattitaitoa Siltala-kustantamolla riitti ja konkreettiseksi näytteeksi Touko Siltala toi tapaamiseen elämäkerran Pentti Linkolasta. Kirja voitti viime vuonna tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon.

– Kimi totesi, että hyvännäköinen äijä tuossa kannessa, mutta en halua omaan kirjaan tuollaisia läpäreitä.

Läpäreillä Räikkönen tarkoitti kirjan suojakansia. Sovittiin, ettei laiteta läpäreitä ja niin sopimus syntyi.

Siitä alkoi Kari Hotakaisen kiireisin vuosi. Hän sai aloittaa puhtaalta pöydältä perehtymällä lajiin, josta ei tiennyt mitään. Alkusyksy kului taustatietojen hankkimisessa, sitten alkoi matkustelu. Hotakainen reissasi kirjan tiimoilta Malesiaan, Barcelonaan ja useita kertoja Sveitsiin, missä Kimi Räikkönen asuu perheineen.

– Kulunut vuosi on tähänastisen kirjailijaurani oudoin ja surrealistisin.

Harmaisiin pukeutunut kirjailija erottui liikaa

Malesian osakilpailussa Hotakainen pääsi sinne, minne vain harvoilla on asiaa – Ferrarin varikkoalueelle. Se on oma pienoismaailma, joka on pystytetty formularadan kupeeseen muutamaksi päiväksi, jotta Kimi Räikkönen ja Sebastian Vettel voisivat ajaa mahdollisimman kovaa.

Sana formulasirkus on osuva, sillä teknisen puolen lisäksi radan äärelle loihditaan joka kerta ravintola huippukokkeineen. Italialaiseen tyyliin paikan päälle rahdataan omat jauhot ja basilikat. Ja tietenkin kahvi.

– Tuntui, että espressokone oli melkein tärkein laite siellä. Se iskettiin pöytään heti ensimmäisenä. Kahvia sitten hörpittiin pienistä kupeista vähän väliä, muistelee Hotakainen.

Hotakainen sai liikkua alueella melko vapaasti ja hän jututti ihmisiä kokeista mekaanikkoihin. Ferrarin tiimiläiset suhtautuivat ystävällisesti haastatteluihin, sillä heillä oli kerrottu, että alueella liikuskelee kirjailija, joka aikoo tehdä Räikkösestä kirjan.

– Kaikki vastailivat auliisti ja hyvin perusteellisesti. Ehkä kysymykseni olivat niin outoja, että he halusivat selittää asiat juurta jaksain, jotta ne menisivät suurin piirtein oikein kirjassa. He tottuivat pian, että tuolta tulee taas se tyyppi, joka kyselee kaikkea kummallista.

Hotakainen pääsi haastattelemaan myös tallipäällikköä ja tärkeitä formulavaikuttajia. Hänellä oli korvaamattomana apuna Räikkösen asiainhoitaja Sami Visa, joka tunsi kaikki.

Hotakaiseen teki vaikutuksen, miten Ferrarin tiimi oli kuin iso, toimiva perhe. Kaikki tiesivät tehtävänsä tarkalleen ja kaikkia yhdisti punainen väri. Pukukoodi oli niin tarkka, että Hotakainenkin pysäytettiin varikkoalueella ja häntä kehotettiin hankkimaan jostain punainen takki. Varikolla kuvattiin promomateriaalia sponsoreille, joten harmaana töröttävä kirjailija olisi erottunut liikaa kuvista.

– Hätäännyin vähän, että mistä minä nyt punaisen takin loihdin. He kuitenkin ystävällisesti lainasivat sellaisen minulle.

Kilpailuissa ja testiajoissa Hotakainen ei juuri nähnyt Räikköstä, sillä tämän täytyi hoitaa työnsä. Keskittyä, ajaa ja taas keskittyä.

Ennen kilpailua kaikki on millintarkkaan säädeltyä. Helteisissä olosuhteissa nesteytys on kaiken a ja o. Pienikin nestehukka haittaa tarkkaavaisuutta ja se taas voi maksaa sekunnin sadasosia. Siksi Räikkönen hörppii ennen kisaa koostumukseltaan salaisia juomia, joissa molekyylit ja aminohapot ovat balanssissa maksimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi. Juuri ennen kisaa Räikkönen pukee ylleen erikoispaidan, joka on jäädytetty. Näin elimistö pysyy mahdollisimman kauan viileänä kuumalla radalla.

Räikkönen olisi mieluiten kotona lastensa kanssa

Tehdessään töitä Räikkönen ei ehdi kertoilla elämästään. Siksi Hotakainen matkusti useamman kerran Sveitsiin Räikkösten kotiin. Aikataulujen sumpliminen oli hankalaa, koska Räikkösellä on matkapäiviä melkoisesti. Kahden lapsen isä halusi viettää aikaa myös perheen kanssa, joten Hotakaisen ei sopinut paukata Sveitsiin juuri, kun toinen on palannut kisareissulta.

Hotakaisen kirjasta välittyy kuva perherakkaasta ihmisestä, joka mieluiten leikkisi kotona lastensa kanssa. Ajamista Räikkönen rakastaa, mutta kaikkea muuta formuloihin liittyvää oheistoimintaa kuten pressi- ja sponsoritilaisuuksia hän tuntuu inhoavan. Ei siis ihme, että Räikkösen julkisuuskuva on harvasanainen ja jopa tyly.

Ensimmäisinä ulkomaanvuosina Kimi Räikkösen tyypillisin vastaus oli I don´t know. Ulkomailla Räikkösen vähäpuheisuutta arvostetaan. Hänet tunnetaan siitä, ettei epäonnistumisista syytetä muita.

Kotona Sveitsissä Räikkönen kuitenkin avautui elämästään Hotakaiselle. Helppoa se ei kuitenkaan ollut, sillä Räikkönen on enemmän tekijätyyppiä, joka ei ole tottunut analysoimaan itseään tai tekemisiään.

– En pakottanut häntä mihinkään. Hän kuitenkin heittäytyi ja sanoi, että okei, puhutaan tänään nämä asiat.

Kirjassa käsitellään myös vaikeita aiheita. Isän kuolema vuonna 2010 oli kova pala. Matti Räikkönen oli kuollessaan vasta 56-vuotias. Hän oli ollut perheen moottori, joka rassasi vapaa-ajallaan autoja ja päästi pojatkin jo pieninä mukaan touhuun. Sieltä juontaa Kimin ymmärrys autoista.

– Räikkösten perhe oli aivan poikkeuksellinen. Koko perhe, äiti mukaan lukien, eli moottoriurheilulle. He eivät olleet mitään uhriutuneita harrastuksiin kuskaajia, vaan koko porukka nautti autotouhusta.

Vanhemmat laittoivat kaikki vähäiset rahansa lastensa karting-harrastukseen. Kenelläkään ei käynyt mielessä, että uhraus voisi poikia jotain. Tärkeintä oli, että harrastus tuotti iloa. Paula-äiti ehkä salaisesti toivoi, että hyvällä tuurilla moottoreista kiinnostuneet pojat voisivat päästä ulkomaille mekaanikoiksi.

Kävi hieman parempi tuuri ja toisesta pojasta tuli F1-maailmanmestari. Nykyään autonasentajaksi opiskellut Rami-velikin on mukana hommissa, sillä hän hoitaa Kimin kiinteistöjä.

Bileistä kotiin Bahrainin prinssin yksityiskoneella

Tie ryysyistä rikkauksiin ei ollut kuitenkaan Hotakaisen mielessä, kun hän ryhtyi kirjan tekoon. Hän halusi käsitellä myös epämukavia aiheita, kuten Kimin hurlumhei-vaihetta. Silloin iltapäivälehtiin tihkui vähän väliä otoksia railakkaasta vapaa-ajanvietosta.

– Kimin mielestä hänen julkisuuskuvansa on täysin väärä. Jouduin vakuuttelemaan, että meidän on pakko käsitellä myös rilluttelupuolta, koska siinä on kuitenkin tosia piirteitä.

Hotakainen joutui tekemään toimittajantyötä soitellessaan lukemattomille kavereille, joita tarinoissa esiintyi. Koska asianosaisilla oli tapahtumahetkellä usein melkoisesti promilleja, Hotakainen joutui tekemään synteesejä ristiin menevistä tarinoista.

– Sanoisin, että tapahtumat ovat ehkä menneet näin, kuten olen kirjoittanut. Ainakin 80 prosenttia on totta. Tavoitin suurimman osan ihmisistä ja yritin tehdä työni niin hyvin kuin mahdollista.

Kirjassa on mitä uskomattomimpia tarinoita kosteista juhlista. Humala yhdistettynä rahaan saa aikaan melkoisia tempauksia. Kuinka moni kolmekymppinen on päättänyt kesken lentomatkan mennä sanomaan vuokrakoneensa kapteenille, että nyt suunta kohti Islantia? Entä kuinka moni on juhlinut Bahrainin prinssin kanssa ja saanut häneltä lentokyydin kotiin, kun myöhästyi työnantajan koneesta? Ei kovin tavanomaista.

– Jouduin kysymään Kimiltä, että mitä mieltä hän itse on näistä vapaa-ajanviettotavoista. Hän selitteli, että kaikki mun ikäiset juhlii ja tekee kaikkea hullua. Sanoin, että ei tee. Läheskään kaikki ei tee noin.

"Meitä yhdisti vino huumorintaju"

Nykyään Räikkönen elää rauhallista lapsiperheen arkea silloin, kun on kotona. Hän tapasi vuonna 2013 lentoemäntänä työskennelleen Minttu Virtasen ja ensimmäinen lapsi syntyi parin vuoden kuluttua. Hotakainen kertoo, että heillä riitti paljon juteltavaa lapsista.

– Olin samanikäinen kuin Kimi tullessani isäksi. Puhuimme paljon siitä, miten avuttomaksi sitä tunsi itsensä vauvan kanssa, ja miten sitä pelkää lastensa puolesta.

Haastatteluja tehdessään Hotakainen asui Räikkösten Sveitsin kodissa. Se ei kuitenkaan ollut kiusallista, sillä tilaa riitti.

– Kaikki meni luontevasti. Siinä auttoi, että meillä on suuri ikäero ja etten ollut mikään F1-fani. Olin mukana siinä perheen arjessa, mutta vetäydyin päivittäin purkamaan haastatteluja ja tekemään seuraavan päivän taustatöitä.

Haastattelujen lisäksi myös vapaalle höpöttelylle oli aikaa. Yhteistä puhuttavaa riitti sulkapallosta ja sketsisarjoista.

– Meitä selvästi yhdisti kiinnostus hyvään, mutta vinoon huumoriin. Pystyimme myös kuittailemaan toisillemme, mikä on aika hyvä luottamuksen mittari.

Puhumattomuus on määrittänyt Räikkösen elämää alusta lähtien. Kirja alkaa kuvailulla, miten huolestuneet vanhemmat veivät kolmevuotiaan Kimin lääkäriin, koska tämä ei puhunut. Kaikki oli kuitenkin kunnossa, sillä poika suoritti kaikki testit paremmin kuin hyvin. Puhuminen ei vain sattunut olemaan tärkeintä hänen kohdallaan – paljon kiinnostavampaa oli mennä ja tehdä. Mieluiten vauhdilla.

Hotakaiselle Räikkönen puhui, mutta vauhtiin kirjailija ei tottunut. Vuoden aikana suhde formuloihin muuttui ja nykyään Hotakainen sanoo pelkäävänsä Kimin puolesta.

– Olen katsonut muutamat kisat, mutta lähinnä vain Kimin takia. Ajattelen koko ajan, että jarruta, jarruta, älä aja niin lujaa, sinulla on pieniä lapsia.

